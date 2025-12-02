दिल खोलकर चलाएं ये गीजर, न के बराबर आएगा बिजली बिल

संक्षेप: Which geyser consumes less electricity: अगर आपके घर पर गीजर चलने पर ज्यादा बिल आता है, तो आपको गीजर बदल देना चाहिए, जो आपके घर में न के बराबर बिजली की खपत करेगा।

Follow Us on

Tue, 2 Dec 2025 07:45 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आमतौर पर देखा जाता है, कि गीजर के चलने पर सर्दियों में ज्यादा बिल आता है। ऐसे में आपको गीजर लेते वक्त सावधान रहना चाहिए। अगर आपके घर में भी गीजर के चलने पर ज्यादा बिजली बिल आता है, तो आपको तुरंत अपना गीजर बदल देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन से गीजर कम बिजली की खपत करते हैं, तो हम आपकी सुविधा के लिए कुछ टॉप गीजर लेकर आए हैं, जो न के बराबर बिजली की खपत करते हैं। Haier Crompton के इन मॉडल को घर में लगाने पर बिजली खर्च में बंपर कटौती होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 25 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फास्ट हीटिंग, सेफ्टी और हार्ड वॉटर कंडीशन के लिए इंजीनियर्ड डिजाइन के साथ आता है। इसमें 2000W का हैवी-ड्यूटी हीटिंग एलिमेंट है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसका अल्ट्रा-थिक कोल्ड-रोल्ड स्टील टैंक रस्ट से बचाता है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। अमेजन डील में इसे 62 फीसद छूट के साथ 7,498 में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 2000W प्रेशर 8 बार नोटिफिकेशन कलर-चेंजिंग LED क्यों खरीदें हार्ड वॉटर कंडीशन के लिए इंजीनियर्ड टैंक अल्ट्रा-थिक कोल्ड-रोल्ड स्टील टैंक 25 लीटर की बड़ी क्षमता एनर्जी-एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग ABS प्लास्टिक बॉडी मेटल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं छोटे बाथरूम में स्पेस ले सकता है

यह 25 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर तेज हीटिंग और करप्शन-रेज़िस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। इसका Feroglas कोटेड स्टोरेज टैंक हार्ड वाटर में भी लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। इसमें टेंपरेचर सेटिंग नॉब भी है, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार पानी का तापमान सेट कर सकते हैं। इसे 54 फीसद छूट के साथ इसे 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें Feroglas कोटेड एंटी-रस्ट टैंक फास्ट हीटिंग और लंबी लाइफ 25 लीटर की बड़ी कैपेसिटी 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से मेटल बॉडी जितनी मजबूत नहीं वजन थोड़ा ज्यादा

इसमें 2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट है जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसकी नैनो पॉलीबॉन्ड कोटिंग टैंक को रस्ट से बचाकर उसकी लाइफ बढ़ाती है। यह 8 बार प्रेशर तक सहन कर सकता है, इसलिए हाई-राइज़ बिल्डिंग में भी आसानी से काम करता है। यह मॉडल 45 फीसद छूट में 6,299 रुपये में उपलब्ध है, जो इस सेगमेंट में काफी वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रस्ट और करप्शन से सुरक्षा 3-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प पानी थोड़ा धीरे गर्म होता है प्लास्टिक बॉडी मेटल जितनी मजबूत नहीं टैंक की क्वालिटी औसत

यह 15 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज हीटिंग, बेहतरीन सेफ्टी और हार्ड-वॉटर कंडीशंस में भी लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। 11-लेवल सेफ्टी सिस्टम, शॉक-प्रूफ डिजाइन और 8 बार प्रेशर हैंडलिंग इसे हाई-राइज बिल्डिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसे 45 फीसद छूट के साथ यह 7,949 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स भी मिलते हैं।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर वोल्टेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार स्पेशल फीचर्स 11-लेवल सेफ्टी क्यों खरीदें 2000W फास्ट हीटिंग सिस्टम हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन हार्ड वॉटर में भी लंबी लाइफ 11-लेवल सेफ्टी सिस्टम क्यों खोजें विकल्प तापमान अधिकतम करने पर पानी बहुत तेजी से गरम ब्रांड सर्विस लोकेशन पर निर्भर ब्रांड सर्विस लोकेशन पर निर्भर

यह 5 लीटर वाला इंस्टेंट वॉटर हीटर है। इसका प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे किचन और छोटे बाथरूम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन विकल्प बनाता है। 304 लीटर स्टेनलेस-स्टील टैंक हार्ड वॉटर में भी रस्ट-फ्री परफॉर्मेंस देता है। यह 7,500 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 5 लीटर वोल्टेज 3000W (3kW) प्रेशर 6.5 बार टैंक मैटेरियल 304 लीटर स्पेशल फीचर्स 5-लेवल सेफ्टी सिस्टम क्यों खरीदें किचन और छोटे बाथरूम के लिए बढ़िया रस्ट-रेज़िस्टेंट और टिकाऊ 6.5 बार प्रेशर रेटिंग 5-लेवल सेफ्टी सिस्टम क्यों खोजें विकल्प छोटा साइज बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

यह 15 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो डिजिटल डिस्प्ले, हार्ड-वॉटर कम्पैटिबिलिटी और एडवांस्ड 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम के साथ आता है। इसमें 2000W का हाई-परफॉर्मेंस Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो हार्ड वॉटर में भी बेहतर और लंबे समय तक चलने वाला परफॉर्मेंस देता है। यह लंबे समय तक गर्म पानी स्टोर करके बिजली की बचत करता है। इसे अमेजन से 7,349 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 5-स्टार BEE रेटिंग डिजिटल डिस्प्ले Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट टैंक की लंबी लाइफ क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कनेक्शन पाइप अलग से खरीदने पड़ेंगे वजन थोड़ा ज्यादा

यह 15 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसमें 2000W का फास्ट-हीटिंग हीटिंग एलिमेंट और ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक है, जो टैंक को 2X ज्यादा करप्शन-रेज़िस्टेंट बनाता है। इसके अलावा, इसमें कस्टम-बिल्ट एनोड रॉड है, जो हार्ड वॉटर से हीटर की लाइफ बढ़ाता है। इसको 33 फीसद छूट के साथ इसे 9,580 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 15 लीटर वोल्टेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक 5-स्टार एनर्जी रेटिंग हार्ड वॉटर के लिए एनोड रॉड ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प अतिरिक्त इंस्टॉलेशन मैटेरियल का खर्च शामिल नहीं प्लास्टिक बॉडी, मेटल जितनी मजबूत नहीं केवल छोटे परिवार के लिए

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।