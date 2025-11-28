Hindustan Hindi News
सही गीजर चुनने के लिए रखो इन बातों का ध्यान, गलत का चुनाव पड़ सकता है भारी

संक्षेप:

वाटर हीटर खरीदने का सही वक्त आ रहा है और ठंड के मौसम में ये जरूरत बन चुके हैं। आइए बताएं कि आपको गीजर खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और चुनाव करना चाहिए। 

Fri, 28 Nov 2025 12:52 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में एक अच्छा गीजर घर के लिए जरूरी बन जाता है, लेकिन मार्केट में इतने सारे मॉडल और फीचर्स होने के चलते सही गीजर चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आप नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है जिससे आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बेहतर विकल्प चुन सकें।

सही कैपेसिटी के आधार पर चुनें

सबसे पहले, अपने परिवार के आकार के अनुसार सही क्षमता वाला गीजर चुनें। अगर आपका परिवार छोटा है, यानी 2–3 लोग हैं, तो 10–15 लीटर का स्टोरेज गीजर पर्याप्त रहेगा। वहीं बड़े परिवार के लिए 20–25 लीटर का विकल्प बेहतर माना जाता है। यदि आपको तुरंत गर्म पानी चाहिए या पानी की खपत कम है, तो इंस्टेंट गीजर भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

एनर्जी एफिशिएंट होना जरूरी

दूसरी अहम बात है गीजर की पावर रेटिंग और एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसा गीजर खोजें जिसमें 4 या 5-स्टार BEE रेटिंग हो, क्योंकि ये बिजली कम खर्च करते हैं और लंबे समय में पैसे बचाते हैं। साथ ही, कॉपर हीटिंग एलिमेंट वाला गीजर तेजी से पानी गर्म करता है और ज्यादा टिकाऊ होता है।

हार्ड वाटर के लिए सही गीजर चुनें

इसके अलावा, अपनी पानी की क्वालिटी भी ध्यान में रखें। अगर आपके इलाके में हार्ड वॉटर सप्लाई है, तो ऐसे गीजर चुनें जिनमें एंटी-स्केलिंग या ग्लास-लाइन कोटिंग होती है। इससे गीजर की लाइफ बढ़ती है और मेंटेनेंस कम होता है।

सेफ्टी फीचर्स के साथ रहें फुलप्रूफ

एक और चीज है- सेफ्टी फीचर्स। ऐसा गीजर खरीदें जिसमें ऑटो कट-ऑफ, प्रेशर रिलीज वाल्व और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मौजूद हों। ये सभी फीचर्स आपके उपयोग को सुरक्षित बनाते हैं और किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना कम करते हैं।

वारंटी और सर्विस नेटवर्क

अंत में, गीजर लेते समय वारंटी और सर्विस नेटवर्क भी चेक करें। बड़े और भरोसेमंद ब्रांड आमतौर पर बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस देते हैं, जिससे आगे किसी भी समस्या के समय सहायता आसानी से मिल सके।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
