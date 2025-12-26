Hindustan Hindi News
साल 2025 में बदल गया WhatsApp, इन टॉप-5 फीचर्स ने कराई यूजर्स की मौज

संक्षेप:

साल 2025 में WhatsApp ने AI, प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े ऐसे फीचर्स लॉन्च किए, जिन्होंने चैटिंग को पहले से ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बना दिया। हम टॉप-5 फीचर्स की लिस्ट लेकर आए हैं। 

Dec 26, 2025 08:25 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया कंपनी Meta की ओनरशिप वाला इंस्टेंट मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp साल 2025 में सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि यह AI, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में एक स्मार्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस साल WhatsApp ने कई ऐसे फीचर्स रिलीज किए, जिन्होंने यूजर्स की रोज की जिंदगी को आसान और चैटिंग एक्सपीरियंस को कहीं बेहतर बना दिया है। आइए नजर डालते हैं साल 2025 में WhatsApp में आए उन टॉप-5 फीचर्स पर, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।

AI Message Summaries

साल 2025 का सबसे बड़ा WhatsApp अपडेट AI Message Summaries फीचर रहा। इस फीचर में Meta AI की मदद से यूजर्स को लंबे और अनरीड मेसेज की छोटी समरी मिल जाती है। खासकर बिजी प्रोफेशनल्स और ज्यादा एक्टिव ग्रुप्स में यह फीचर बेहद उपयोगी साबित हुआ। यूजर्स अब सैकड़ों मेसेज स्क्रॉल करने की बजाय सीधे बातचीत का समरी समझ सकते हैं।

Real-Time Message Translation

WhatsApp ने सितंबर 2025 में रियल-टाइम मेसेज ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च कर ग्लोबल कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है। इस फीचर की मदद से चैट के दौरान ही मेसेज अपनी पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट हो जाते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स पुराने और आने वाले दोनों मेसेज का ऑटो-ट्रांसलेशन सेट कर सकते हैं, जिससे अलग-अलग भाषाओं में बात करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया।

Advanced Chat Privacy

अप्रैल, 2025 में WhatsApp ने Advanced Chat Privacy फीचर पेश किया, जिसने प्राइवेसी को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। इस फीचर के साथ यूजर्स चैट एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, मीडिया के ऑटो-सेव को रोक सकते हैं और अपने मेसेज को WhatsApp के बाहर AI टूल्स से इस्तेमाल होने से भी बचा सकते हैं। खासकर अनजान ग्रुप्स के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हुआ।

Multiple Accounts

पिछले महीने नवंबर में आया Multiple Accounts फीचर उन यूजर्स के लिए बड़ी राहत बना, जो पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। अब एक ही WhatsApp में दो फोन नंबर ऐड किए जा सकते हैं और सिर्फ एक टैप में अकाउंट्स के बीच स्विच किया जा सकता है। इसके लिए ना तो किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत है और ना ही दूसरा फोन रखने की।

Passkey Login

साल की आखिरी तिमाही में WhatsApp ने Passkey Login फीचर रोलआउट किया है, जिससे अकाउंट सिक्योरिटी और मजबूत हो गई। अब हर बार OTP या कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के जरिए सीधे WhatsApp में लॉगिन कर सकते हैं। यह फीचर ना सिर्फ तेज है, बल्कि पहले से ज्यादा सेफ भी है।

