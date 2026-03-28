तेज कुकिंग और बिजली की बचत, ये इंडक्शन कुकटॉप करेंगे आपकी गैस की किचकिच दूर

Mar 28, 2026 05:54 pm IST

महंगे गैस सिलेंडर और धीमी कुकिंग से छुटकारा पाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप एक बेहतरीन विकल्प है, जो बिजली की कम खपत में सुपरफास्ट खाना तैयार करता है। आधुनिक फीचर्स और प्री-सेट मेन्यू के साथ आने वाले ये इंडक्शन न केवल आपके किचन को स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत करते हैं।

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आज के समय में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें और सिलेंडर खत्म होने का डर हर घर की एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। यह न केवल आपकी गैस की किचकिच को दूर करता है, बल्कि कुकिंग के अनुभव को तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाता है।

इंडक्शन कुकटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और बिजली की बचत है। जहाँ गैस चूल्हे की गर्मी का एक बड़ा हिस्सा वातावरण में बर्बाद हो जाता है, वहीं इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे गर्मी सीधे बर्तन में पैदा होती है। इससे खाना लगभग 50% तेजी से पकता है और बिजली की खपत भी न्यूनतम होती है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इंडक्शन पर खाना बनाना पारंपरिक गैस के मुकाबले काफी किफायती है।

सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेजोड़ है। इसमें खुली लौ नहीं होती, जिससे आग लगने का खतरा नहीं रहता। अधिकांश मॉडल्स में ऑटो-कट ऑफ और पैन डिटेक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स होते हैं, जो बर्तन हटाते ही मशीन को बंद कर देते हैं। फिलिप्स, प्रेस्टीज और बजाज जैसे ब्रांड्स अब भारतीय रसोई के अनुसार दाल, चपाती और करी के लिए स्पेशल प्री-सेट मेन्यू भी दे रहे हैं। यदि आप अपने किचन को स्मार्ट बनाना और खर्च कम करना चाहते हैं, तो एक अच्छा इंडक्शन कुकटॉप आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

अगर आप गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और अपने किचन के लिए एक पावरफुल और बजट-फ्रेंडली विकल्प तलाश रहे हैं, तो Longway Cruiser 2000 Watt Induction Cooktop एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। यह इंडक्शन न केवल देखने में स्टाइलिश है, बल्कि 2000 वॉट की दमदार शक्ति के साथ खाना बहुत तेजी से पकाता है। BIS सर्टिफिकेशन और 5 साल तक की वारंटी (रजिस्ट्रेशन के साथ) इसे एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications वारंटी 2 साल की स्टैंडर्ड + 3 साल की एडिशनल सर्टिफिकेशन BIS अप्रूव्ड सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन कंट्रोल टाइप पुश बटन बॉडी मटेरियल शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक क्यों खरीदें सुपरफास्ट कुकिंग बेहतरीन सुरक्षा बिजली की बचत लंबी वारंटी पोर्टेबल और मजबूत क्यों खोजें विकल्प केवल 12-20 सेमी व्यास वाले लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के फ्लैट बॉटम बर्तन श बटन्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल

अगर आप अपने किचन के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं, तो SINGER Speed Chef 2000W Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। सिंगर (Singer) ब्रांड अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और यह मॉडल आधुनिक फीचर्स के साथ कुकिंग को बहुत आसान बना देता है। क्रिस्टल ग्लास टॉप और एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे एक सुरक्षित और स्टाइलिश चॉइस बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी सुरक्षा फीचर्स 4 KVA सर्ज प्रोटेक्शन और ओवर-हीट प्रोटेक्शन कंट्रोल टाइप पुश बटन कंट्रोल सतह प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास टॉप क्यों खरीदें दमदार परफॉर्मेंस प्रीमियम डिजाइन एडवांस सेफ्टी कस्टमाइज्ड कुकिंग क्यों खोजें विकल्प वारंटी केवल 1 साल सीमित प्री-सेट बर्तनों की शर्त

अगर आप अपने किचन को एक मॉडर्न और हाई-टेक लुक देना चाहते हैं, तो iBELL IBL EMINENCE04 Induction Hob एक प्रीमियम और पावरफुल विकल्प है। यह सामान्य इंडक्शन के मुकाबले काफी बड़ा और शक्तिशाली है, जो एक साथ कई डिशेज बनाने की सुविधा देता है। इसकी 7200W की पावर इसे प्रोफेशनल कुकिंग के लिए भी सक्षम बनाती है।

Specifications कनेक्टिविटी 32A 2 Pole MCB कनेक्शन वारंटी 1 साल की स्टैंडर्ड + 1 साल की एडिशनल स्पेशल मोड बूस्ट मोड कंट्रोल टाइप स्मार्ट टच कंट्रोल पैनल क्यों खरीदें विशाल कुकिंग स्पेस अत्यधिक शक्तिशाली प्रीमियम और टिकाऊ सटीक नियंत्रण क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन की जरूरत बर्तनों की शर्त कीमत सामान्य पोर्टेबल इंडक्शन के मुकाबले काफी अधिक

अगर आप इंडक्शन के बर्तनों की पाबंदी से बचना चाहते हैं, तो BLUETRAX Classic 2200 Watt Infrared Cooktop आपके लिए एक शानदार समाधान है। यह 'इन्फ्रारेड' तकनीक पर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर आप लोहा, स्टील, एल्युमीनियम, मिट्टी, सिरेमिक या तांबे के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिखने में बेहद आधुनिक है और इसमें तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक प्रीमियम मेटालिक नॉब दिया गया है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी सतह प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास टॉप कंट्रोल टच पैनल और मेटालिक रोटरी नॉब डिस्प्ले डिजिटल टाइमर और वॉट डिस्प्ले कुकिंग मोड्स 4 प्री-सेट मोड्स क्यों खरीदें बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं पावरफुल हीटिंग बेहतर कंट्रोल सुरक्षित और स्वच्छ एनर्जी एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प सतह गर्म रहती है 1 साल की वारंटी सावधानी

अगर आप अपनी रसोई के लिए एक स्मार्ट और सेहतमंद कुकिंग विकल्प तलाश रहे हैं, तो DIGISMART Mark-1 Induction Cooktop एक बेहतरीन चुनाव है। यह इंडक्शन विशेष रूप से भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के साथ-साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स जैसे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अन्य मॉडल्स से अलग बनाते हैं।

Specifications सुरक्षा मैग्नेटिक रेडिएशन ब्लॉक तकनीक और कीट सुरक्षा वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी हीटिंग एलिमेंट 1 पावरफुल हीटिंग जोन कुकिंग ऑप्शंस चपाती, इडली और डोसा जैसे भारतीय मेन्यू विकल्प खास तकनीक इंटेलिजेंट IGBT सेंसर क्यों खरीदें इंडियन मेन्यू विकल्प हेल्थ फ्रेंडली स्मार्ट सेंसर समय की बचत क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक भारी उपयोग पर बिजली का बिल बढ़ सकता 2 साल की वारंटी दे

अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड और किफायती विकल्प की तलाश में हैं, तो Prestige PIC 20 1200 Watt Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल मॉडल है। प्रेस्टीज का यह इंडक्शन अपने खास मरून रंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण काफी लोकप्रिय है। यह कम बिजली खपत (1200W) के साथ सुरक्षित और आसान कुकिंग का अनुभव देता है

Specifications वजन 2.2 किलोग्राम कंट्रोल टाइप पुश बटन खास फीचर ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मेन्यू विकल्प इंडियन कुकिंग मेन्यू ऑप्शंस क्यों खरीदें वोल्टेज रेगुलेटर भारतीय व्यंजनों के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश सुरक्षित तकनीक क्यों खोजें विकल्प कम पावर बर्तनों का साइज महंगे मॉडल्स के मुकाबले कम

अगर आप एक ऐसे कुकटॉप की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि आपके घर के किसी भी बर्तन के साथ काम कर सके, तो Ovente BGI201S Infrared Cooktop एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय विकल्प है। यह इन्फ्रारेड तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि आपको नए बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे छोटे अपार्टमेंट, स्टूडियो या यात्रा के लिए आदर्श बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी सुरक्षा इंडिकेटर लाइट और ऑटो शट-ऑफ कंट्रोल एडजस्टेबल तापमान कंट्रोल नॉब वजन लगभग 1.17 किलोग्राम मटेरियल स्टेनलेस स्टील हाउसिंग और क्रिस्टलाइट सिरेमिक ग्लास टॉप क्यों खरीदें सभी बर्तनों के साथ अनुकूल प्रीमियम और मजबूत बनावट आसान सफाई पोर्टेबिलिटी समान कुकिंग क्यों खोजें विकल्प कम पावर कीमत काफी अधिक सतह का गर्म होना

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1. इंडक्शन कुकटॉप क्या होता है? इंडक्शन कुकटॉप एक आधुनिक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। सामान्य चूल्हों की तरह यह खुद गर्म नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगों के जरिए सीधे बर्तन को गर्म करता है। इसमें कांच की सतह के नीचे एक तांबे की कॉइल होती है, जो बर्तन के संपर्क में आते ही गर्मी पैदा करती है।

2. इंडक्शन कुकटॉप के क्या नुकसान हैं? जहाँ इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ कमियां भी हैं,

विशेष बर्तनों की जरूरत: इस पर केवल लोहे या स्टेनलेस स्टील के फ्लैट बॉटम (सपाट तल) वाले बर्तन ही काम करते हैं। एल्युमीनियम, तांबा या मिट्टी के बर्तन इस पर नहीं चलते।

सतह का नाजुक होना: इसका ऊपरी हिस्सा कांच का होता है, जिसके टूटने या स्क्रेच पड़ने का डर रहता है।

शोर: इसमें अंदरूनी सर्किट को ठंडा रखने के लिए एक पंखा लगा होता है, जो कुकिंग के दौरान हल्की आवाज करता है।

बिजली पर निर्भरता: यह पूरी तरह बिजली से चलता है, इसलिए पावर कट होने पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।

3. इंडक्शन चूल्हा 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है? इंडक्शन की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता और आप उसे किस तापमान पर चला रहे हैं, उस पर निर्भर करती है,

अगर आप 2000 वॉट के इंडक्शन को फुल पावर पर लगातार 1 घंटा चलाते हैं, तो यह लगभग 2 यूनिट (kWh) बिजली की खपत करेगा।

लेकिन सामान्य कुकिंग (जैसे दाल या सब्जी) में इसे मध्यम तापमान (जैसे 1000-1200W) पर चलाया जाता है, जिससे 1 घंटे में लगभग 1 से 1.2 यूनिट बिजली खर्च होती है।

औसत खर्च: 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से, 1 घंटे की कुकिंग का खर्च लगभग 8 रुपये से 12 रुपये के बीच आता है, जो LPG गैस के मुकाबले सस्ता पड़ता है।

4. इंडक्शन हीटिंग क्या है? इंडक्शन हीटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए किसी धातु (खासकर लोहे) के बर्तन में गर्मी पैदा की जाती है।

जब बिजली कॉइल से गुजरती है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।

जैसे ही आप इस पर चुंबकीय धातु का बर्तन रखते हैं, बर्तन के अंदर एडी करंट पैदा होते हैं।

यही करंट बर्तन के प्रतिरोध के कारण तेजी से गर्मी पैदा करता है, जिससे खाना पकता है। इसमें ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है क्योंकि गर्मी सीधे बर्तन में जाती है, हवा में नहीं।

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