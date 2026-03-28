तेज कुकिंग और बिजली की बचत, ये इंडक्शन कुकटॉप करेंगे आपकी गैस की किचकिच दूर
महंगे गैस सिलेंडर और धीमी कुकिंग से छुटकारा पाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप एक बेहतरीन विकल्प है, जो बिजली की कम खपत में सुपरफास्ट खाना तैयार करता है। आधुनिक फीचर्स और प्री-सेट मेन्यू के साथ आने वाले ये इंडक्शन न केवल आपके किचन को स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें और सिलेंडर खत्म होने का डर हर घर की एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। यह न केवल आपकी गैस की किचकिच को दूर करता है, बल्कि कुकिंग के अनुभव को तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाता है।
इंडक्शन कुकटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और बिजली की बचत है। जहाँ गैस चूल्हे की गर्मी का एक बड़ा हिस्सा वातावरण में बर्बाद हो जाता है, वहीं इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे गर्मी सीधे बर्तन में पैदा होती है। इससे खाना लगभग 50% तेजी से पकता है और बिजली की खपत भी न्यूनतम होती है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इंडक्शन पर खाना बनाना पारंपरिक गैस के मुकाबले काफी किफायती है।
सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेजोड़ है। इसमें खुली लौ नहीं होती, जिससे आग लगने का खतरा नहीं रहता। अधिकांश मॉडल्स में ऑटो-कट ऑफ और पैन डिटेक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स होते हैं, जो बर्तन हटाते ही मशीन को बंद कर देते हैं। फिलिप्स, प्रेस्टीज और बजाज जैसे ब्रांड्स अब भारतीय रसोई के अनुसार दाल, चपाती और करी के लिए स्पेशल प्री-सेट मेन्यू भी दे रहे हैं। यदि आप अपने किचन को स्मार्ट बनाना और खर्च कम करना चाहते हैं, तो एक अच्छा इंडक्शन कुकटॉप आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
1. Longway Cruiser IC 2000 Watt Induction Cooktop with Auto Shut-Off & Over-Heat Protection With 8 Cooking Mode & BIS Approved | 2-Year Warranty | (Black, Push Button)
अगर आप गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और अपने किचन के लिए एक पावरफुल और बजट-फ्रेंडली विकल्प तलाश रहे हैं, तो Longway Cruiser 2000 Watt Induction Cooktop एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। यह इंडक्शन न केवल देखने में स्टाइलिश है, बल्कि 2000 वॉट की दमदार शक्ति के साथ खाना बहुत तेजी से पकाता है। BIS सर्टिफिकेशन और 5 साल तक की वारंटी (रजिस्ट्रेशन के साथ) इसे एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट कुकिंग
बेहतरीन सुरक्षा
बिजली की बचत
लंबी वारंटी
पोर्टेबल और मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 12-20 सेमी व्यास वाले लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के फ्लैट बॉटम बर्तन
श बटन्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल
2. SINGER Speed Chef 2000W Induction Cooktop | Crystal Glass Top | 6 Cooking Menus | 8 Power Levels | Push Button Control | 4 KVA Surge Protection | Overheat Protection | 1 Year Warranty
अगर आप अपने किचन के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं, तो SINGER Speed Chef 2000W Induction Cooktop एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। सिंगर (Singer) ब्रांड अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और यह मॉडल आधुनिक फीचर्स के साथ कुकिंग को बहुत आसान बना देता है। क्रिस्टल ग्लास टॉप और एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे एक सुरक्षित और स्टाइलिश चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉर्मेंस
प्रीमियम डिजाइन
एडवांस सेफ्टी
कस्टमाइज्ड कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी केवल 1 साल
सीमित प्री-सेट
बर्तनों की शर्त
3. IBELL IBL EMINENCE04 Induction Hob, High Power, 7200W, Spacious cooktop with 2 year warranty, 9 Power Levels, Touch panel and Toughend Glass Top, (Black)
अगर आप अपने किचन को एक मॉडर्न और हाई-टेक लुक देना चाहते हैं, तो iBELL IBL EMINENCE04 Induction Hob एक प्रीमियम और पावरफुल विकल्प है। यह सामान्य इंडक्शन के मुकाबले काफी बड़ा और शक्तिशाली है, जो एक साथ कई डिशेज बनाने की सुविधा देता है। इसकी 7200W की पावर इसे प्रोफेशनल कुकिंग के लिए भी सक्षम बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल कुकिंग स्पेस
अत्यधिक शक्तिशाली
प्रीमियम और टिकाऊ
सटीक नियंत्रण
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन की जरूरत
बर्तनों की शर्त
कीमत सामान्य पोर्टेबल इंडक्शन के मुकाबले काफी अधिक
4. BLUETRAX Classic 2200 Watt Infrared Cooktop with Crystal Glass & Touch Panel | 4 Pre set cooking Modes | Stir-fry | BBQ | Hot Pot | Steam | 60°C to 600°C | Digital time & Watt display - Classic SIlver
अगर आप इंडक्शन के बर्तनों की पाबंदी से बचना चाहते हैं, तो BLUETRAX Classic 2200 Watt Infrared Cooktop आपके लिए एक शानदार समाधान है। यह 'इन्फ्रारेड' तकनीक पर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर आप लोहा, स्टील, एल्युमीनियम, मिट्टी, सिरेमिक या तांबे के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिखने में बेहद आधुनिक है और इसमें तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक प्रीमियम मेटालिक नॉब दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं
पावरफुल हीटिंग
बेहतर कंट्रोल
सुरक्षित और स्वच्छ
एनर्जी एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
सतह गर्म रहती है
1 साल की वारंटी
सावधानी
5. DIGISMART Mark-1 Induction Cooktop (2000 Watts) |Indian Menu Option|Automatic power & temperature adjustment|Protection against insects Induction, Black
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक स्मार्ट और सेहतमंद कुकिंग विकल्प तलाश रहे हैं, तो DIGISMART Mark-1 Induction Cooktop एक बेहतरीन चुनाव है। यह इंडक्शन विशेष रूप से भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के साथ-साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स जैसे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अन्य मॉडल्स से अलग बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इंडियन मेन्यू विकल्प
हेल्थ फ्रेंडली
स्मार्ट सेंसर
समय की बचत
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
भारी उपयोग पर बिजली का बिल बढ़ सकता
2 साल की वारंटी दे
6. Prestige PIC 20 1200 Watt Induction Cooktop with Push Button (Maroon)
अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड और किफायती विकल्प की तलाश में हैं, तो Prestige PIC 20 1200 Watt Induction Cooktop भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल मॉडल है। प्रेस्टीज का यह इंडक्शन अपने खास मरून रंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण काफी लोकप्रिय है। यह कम बिजली खपत (1200W) के साथ सुरक्षित और आसान कुकिंग का अनुभव देता है
Specifications
क्यों खरीदें
वोल्टेज रेगुलेटर
भारतीय व्यंजनों के लिए बेस्ट
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
सुरक्षित तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर
बर्तनों का साइज
महंगे मॉडल्स के मुकाबले कम
7. Ovente BGI201S 1000 Watts Trendy Portable Ceramic Infrared Cooktop Burner
अगर आप एक ऐसे कुकटॉप की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि आपके घर के किसी भी बर्तन के साथ काम कर सके, तो Ovente BGI201S Infrared Cooktop एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय विकल्प है। यह इन्फ्रारेड तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि आपको नए बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे छोटे अपार्टमेंट, स्टूडियो या यात्रा के लिए आदर्श बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी बर्तनों के साथ अनुकूल
प्रीमियम और मजबूत बनावट
आसान सफाई
पोर्टेबिलिटी
समान कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर
कीमत काफी अधिक
सतह का गर्म होना
1. इंडक्शन कुकटॉप क्या होता है?
इंडक्शन कुकटॉप एक आधुनिक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। सामान्य चूल्हों की तरह यह खुद गर्म नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगों के जरिए सीधे बर्तन को गर्म करता है। इसमें कांच की सतह के नीचे एक तांबे की कॉइल होती है, जो बर्तन के संपर्क में आते ही गर्मी पैदा करती है।
2. इंडक्शन कुकटॉप के क्या नुकसान हैं?
जहाँ इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ कमियां भी हैं,
विशेष बर्तनों की जरूरत: इस पर केवल लोहे या स्टेनलेस स्टील के फ्लैट बॉटम (सपाट तल) वाले बर्तन ही काम करते हैं। एल्युमीनियम, तांबा या मिट्टी के बर्तन इस पर नहीं चलते।
सतह का नाजुक होना: इसका ऊपरी हिस्सा कांच का होता है, जिसके टूटने या स्क्रेच पड़ने का डर रहता है।
शोर: इसमें अंदरूनी सर्किट को ठंडा रखने के लिए एक पंखा लगा होता है, जो कुकिंग के दौरान हल्की आवाज करता है।
बिजली पर निर्भरता: यह पूरी तरह बिजली से चलता है, इसलिए पावर कट होने पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
3. इंडक्शन चूल्हा 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है?
इंडक्शन की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता और आप उसे किस तापमान पर चला रहे हैं, उस पर निर्भर करती है,
अगर आप 2000 वॉट के इंडक्शन को फुल पावर पर लगातार 1 घंटा चलाते हैं, तो यह लगभग 2 यूनिट (kWh) बिजली की खपत करेगा।
लेकिन सामान्य कुकिंग (जैसे दाल या सब्जी) में इसे मध्यम तापमान (जैसे 1000-1200W) पर चलाया जाता है, जिससे 1 घंटे में लगभग 1 से 1.2 यूनिट बिजली खर्च होती है।
औसत खर्च: 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से, 1 घंटे की कुकिंग का खर्च लगभग 8 रुपये से 12 रुपये के बीच आता है, जो LPG गैस के मुकाबले सस्ता पड़ता है।
4. इंडक्शन हीटिंग क्या है?
- इंडक्शन हीटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए किसी धातु (खासकर लोहे) के बर्तन में गर्मी पैदा की जाती है।
- जब बिजली कॉइल से गुजरती है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
- जैसे ही आप इस पर चुंबकीय धातु का बर्तन रखते हैं, बर्तन के अंदर एडी करंट पैदा होते हैं।
- यही करंट बर्तन के प्रतिरोध के कारण तेजी से गर्मी पैदा करता है, जिससे खाना पकता है। इसमें ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है क्योंकि गर्मी सीधे बर्तन में जाती है, हवा में नहीं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।