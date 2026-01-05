सर्दियों में कम आएगा बिजली बिल, आज ही खरीदें ये टॉप एनर्जी एफिशिएंट हीटर
अगर आप एनर्जी एफिशिएंट हीटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन पर शानदार हीटर की डील मौजूद है।
आज के समय में हीटर खरीदना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि बाजार में कई तरह के विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। हालांकि, हीटर का इस्तेमाल शुरू करते ही एक बड़ी समस्या सामने आती है, भारी बिजली बिल। सर्दियों में लंबे समय तक हीटर चलाने से बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है, जिससे महीने के अंत में बिल काफी ज्यादा आ सकता है।
ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप ऐसा हीटर चुनें जो न सिर्फ बेहतर हीटिंग दे, बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी हो। एनर्जी एफिशिएंट हीटर कम बिजली में ज्यादा हीटिंग देते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है और खर्च भी नियंत्रित रहता है। लेकिन आम लोगों के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि आखिर किस ब्रांड का कौन-सा मॉडल वास्तव में एनर्जी एफिशिएंट है।
इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपकी सुविधा के लिए अमेज़न पर उपलब्ध टॉप एनर्जी एफिशिएंट हीटर की एक लिस्ट लेकर आए हैं। ये हीटर न केवल बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल से बिजली का बिल भी काफी कम आता है। अगर आप सर्दियों में गर्माहट के साथ-साथ बिजली की बचत करना चाहते हैं, तो आपको ये हीटर खरीद लेना चाहिए।
1. SINGER 1200W Carbon Heater with Dual Heat Settings, Wide Angle Oscillation & Safety Protection | Energy Efficient Room Heater with Tip-Over Switch | 1 Year Warranty
यह एक पावरफुल कार्बन फाइबर रूम हीटर है, जिसे बेडरूम, लिविंग रूम और मीडियम साइज कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1200 वॉट की हाई पावर, ड्यूल हीट सेटिंग (600W / 1200W), और वाइड एंगल ऑस्सीलेशन मिलता है, जिससे पूरे कमरे में समान गर्मी फैलती है। फिलहाल यह हीटर 59% की छूट के साथ 4,449 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1200 वॉट की शक्तिशाली हीटिंग
2 हाई-क्वालिटी कार्बन फाइबर हीटिंग एलिमेंट
एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन, कम बिजली खपत
टॉवर डिजाइन, कम जगह घेरता है
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अपेक्षाकृत ज्यादा
छोटे कमरों के लिए ओवर-पावर हो सकता है
2. Maharaja Whiteline Lume 800 Room Heater | Compact 800W Energy Efficient Quartz Heater with Auto Shut-Off Safety, Premium Reflectors & Heat Dissipation Vents | Fast Heating for Small to Medium Rooms
यह एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी-एफिशिएंट क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जिसे छोटे से मीडियम साइज कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, तेज़ हीटिंग, और ऑटो शट-ऑफ सेफ्टी फीचर मिलता है। फिलहाल यह रूम हीटर 34% की छूट के साथ 1,249 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
800 वॉट की पावर, तेज़ और प्रभावी हीटिंग
ऑटो शट-ऑफ सेफ्टी
कम बिजली खपत
हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन
सुरक्षित और भरोसेमंद ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
फैन हीटर जैसी तेज हवा नहीं देता
3. DORESshop Energy Efficient Room Heater for Bedroom - Silent Electric Heater for Room in Winter, Portable Blower Heater Fan, Foldable Space Heater, Mini Air Blower Heater for Indoor, Desk, 800watts
यह एक कॉम्पैक्ट, फोल्डेबल और एनर्जी-एफिशिएंट इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, जिसे बेडरूम, डेस्क, स्टडी टेबल और छोटे इनडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, तेज़ हीटिंग टेक्नोलॉजी, और साइलेंट ऑपरेशन मिलता है। इस हीटर को 40% की छूट के साथ 1,199 में रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
800 वॉट पावर के साथ तेज़ हीटिंग
एडवांस्ड सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट
जरूरत के अनुसार दिशा बदल सकते हैं
एनर्जी एफिशिएंट, कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
बड़े या मीडियम कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
फैन हीटर होने के कारण हवा का फ्लो सीमित
4. TechKing (15 Year Warranty) 800W Wall Mount Infrared Room Heater – Compact, Energy Efficient & Silent Electric Convector for Bedroom, Bathroom, Office & Home Use (220V)
यह एक वॉल-माउंटेड इंफ्रारेड रूम हीटर है, जिसे बेडरूम, बाथरूम, ऑफिस और घर के इनडोर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, साइलेंट ऑपरेशन, और एनर्जी-एफिशिएंट इंफ्रारेड हीटिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। इसकी सबसे खास बात है 15 साल की लंबी वारंटी। यह हीटर को 53% की छूट के साथ 1,399 रुपये में खरीद पाएंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ और समान गर्मी
पूरी तरह साइलेंट ऑपरेशन
कम बिजली खपत
नमी-प्रतिरोधी डिज़ाइन
15 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल नहीं है
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
5. DR. INFRARED HEATER Energy Efficient Room Heater for Bedroom - Silent Electric Heater, Portable Blower Heater Fan, Foldable Space Heater, Mini Air Blower Heater for Indoor, Desk, 800watts
यह एक कॉम्पैक्ट, फोल्डेबल और एनर्जी-एफिशिएंट ब्लोअर रूम हीटर है, जिसे बेडरूम, डेस्क, स्टडी टेबल और छोटे इनडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, एडवांस्ड सिरेमिक हीटिंग टेक्नोलॉजी, और साइलेंट व बिना लाइट ऑपरेशन मिलता है। फिलहाल यह हीटर 53% की छूट के साथ 1,399 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
800 वॉट पावर के साथ तेज़ हीटिंग
एडवांस्ड सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट
जरूरत के अनुसार दिशा बदली जा सकती है
एनर्जी एफिशिएंट
ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षित इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी अवधि कम (7 दिन)
फैन ब्लोअर होने के कारण हवा का कवरेज सीमित
6. Techking 20 YEARS WARRANTY 800W Wall Infrared Heater – Energy-Efficient, Whisper-Quiet, and Ideal for Bathrooms, Bedrooms & Greenhouses | Compact Design with Overheat Protection | 220V
यह एक वॉल-माउंटेड इंफ्रारेड रूम हीटर है, जिसे बाथरूम, बेडरूम, ऑफिस और ग्रीनहाउस जैसे इनडोर स्थानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, एनर्जी-एफिशिएंट इंफ्रारेड हीटिंग, और व्हिस्पर-क्वाइट (बहुत शांत) ऑपरेशन मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह हीटर 20 साल की वारंटी के साथ आता है। यह हीटर 53% की छूट के साथ 1,399 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत और समान गर्मी
बेडरूम और शांत जगहों के लिए आदर्श
ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित उपयोग
मजबूत और हीट-रेसिस्टेंट बॉडी
20 साल की लंबी वारंटी
बाथरूम और नमी वाले एरिया में भी उपयोग योग्य
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल नहीं है
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
Amazon पर अभी बहुत कम रिव्यू उपलब्ध हैं
7. Techking 15 YEARS WARRANTY Portable PTC Ceramic Heater 800W – Fast Heating, Energy Efficient Indoor Space Heater with Safety Protection, Quiet Operation for Office Desk, Home & Bathroom
यह एक पोर्टेबल PTC सिरेमिक रूम हीटर है, जिसे ऑफिस डेस्क, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम और छोटे इनडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर, तेज़ और स्थिर हीटिंग, और अल्ट्रा-क्वाइट ऑपरेशन मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 15 साल की लंबी वारंटी। यह हीटर 69% की छूट के साथ 2,519 में आ रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
800 वॉट PTC सिरेमिक हीटिंग
कम बिजली खपत के साथ बेहतर हीट रिटेंशन
बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए सुरक्षित
कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन
15 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
कीमत सामान्य 800W हीटर से थोड़ी ज्यादा
