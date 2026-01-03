प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को कड़ी टक्कर देंगे ये कैमरा, हजारों रुपये के डिस्काउंट के साथ करें ऑर्डर

संक्षेप: प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए टॉप कैमरे क्लियर डिटेल्स, सटीक कलर और हाई रेजोल्यूशन उपलब्ध कराते हैं। DSLR और मिररलेस कैमरे बेहतर लेंस सपोर्ट और लाइट परफॉर्मेंस के साथ प्रोफेशनल इमेज कैप्चर में मदद करते हैं।

Follow Us on

Jan 03, 2026 10:01 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सही कैमरा चुनना आपके बिजनेस या क्रिएटिव प्रोजेक्ट की सफलता में बड़ा फर्क डाल सकता है। टॉप कैमरे क्लियर डिटेल्स, सटीक कलर रीप्रोडक्शन और बेहतर लेंस सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे छोटे से छोटे प्रोडक्ट को भी प्रोफेशनल तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। इनमें DSLR, मिररलेस और कॉम्पैक्ट कैमरों के विकल्प शामिल हैं, जो अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से फिट होते हैं। अमेजन पर कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिनसे आप कमाल की फोटोग्राफी कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी कीमत 89,990 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 73,558 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24.2 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है, जो साफ और डिटेल्ड फोटोज कैप्चर करता है। फास्ट ऑटो फोकस तकनीक से मूविंग सब्जेक्ट भी आसानी से फोकस में आ जाते हैं। टिल्टेबल LCD स्क्रीन व्लॉगिंग और लो-एंगल शूटिंग को आसान बनाती है।

Specifications कैमरा टाइप मिररलेस कैमरा सेंसर 24.2 MP APS-C सेंसर ऑटो फोकस फास्ट और सटीक ऑटो फोकस लेंस SELP1650 (Ver 2) + SEL55210 डिस्प्ले टिल्टेबल LCD स्क्रीन क्यों खरीदें हाई क्वालिटी इमेज और वीडियो आउटपुट फास्ट ऑटो फोकस से एक्शन शॉट आसान दो लेंस मिलने से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत शुरुआती यूजर्स के लिए ज्यादा बॉडी में इन-बिल्ट स्टेबलाइजेशन नहीं

इसकी कीमत 94,950 रुपये है। इसे 5% डिस्काउंट के साथ 89,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 20.9 मेगापिक्सल का DX-फॉर्मेट CMOS सेंसर दिया गया है, जो शानदार डिटेल और नेचुरल कलर देता है। स्नैपब्रिज ब्लूटूथ और वाई-फाई सपोर्ट से फोटो और वीडियो आसानी से मोबाइल में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 4K UHD वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर संभव है, जिससे हाई-क्वालिटी वीडियो मिलती है।

Specifications सेंसर 20.9MP DX-Format CMOS वीडियो रिकॉर्डिंग 4K UHD @ 30fps ऑटो फोकस मल्टी-कैम 3500FX II, 51-प्वाइंट AF कनेक्टिविटी स्नैपब्रिज ब्लूटूथ और वाई-फाई क्यों खरीदें लो-लाइट में शानदार परफॉर्मेंस तेज और सटीक 51-प्वाइंट ऑटो फोकस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बॉडी थोड़ी भारी शुरुआती यूजर्स के लिए फीचर्स मुश्किल

इसकी कीमत 75,995 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 61,590 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24.2 मेगापिक्सल का Full Frame CMOS AF II सेंसर दिया गया है, जो बड़ी प्रिंट और क्रॉपिंग के बाद भी शानदार डिटेल देता है। DIGIC X इमेज प्रोसेसर और 651 ऑटोफोकस प्वाइंट्स की मदद से कैमरा बहुत तेज और सटीक फोकस करता है। 4K UHD HQ वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps तक फुल मैनुअल कंट्रोल के साथ की जा सकती है।

Specifications सेंसर 24.2 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS AF II इमेज प्रोसेसर DIGIC X ऑटो फोकस 651 AF प्वाइंट्स वीडियो रिकॉर्डिंग 4K UHD HQ @ 30fps क्यों खरीदें फुल-फ्रेम सेंसर से शानदार इमेज क्वालिटी बहुत तेज और सटीक ऑटोफोकस हाई-क्वालिटी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वायरलेस कनेक्टिविटी से आसान शेयरिंग प्रोफेशनल लेवल परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प कीमत यूजर्स के लिए ज्यादा फुल-फ्रेम कैमरा होने से लेंस भी महंगे

इसकी कीमत 69,990 रुपये है। इसे 12% डिस्काउंट के साथ 61,490 रुपये हो जाती है। इसमें 24.2 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है, जो शानदार फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है। एडवांस्ड ऑटोफोकस सिस्टम से चेहरा और आंखें जल्दी फोकस में आ जाती हैं, जिससे वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। यह कैमरा 4K मूवी रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और क्लियर ऑडियो के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है।

Specifications कैमरा टाइप मिररलेस व्लॉग कैमरा सेंसर 24.2 मेगापिक्सल APS-C सेंसर लेंस 16-50mm इंटरचेंजेबल लेंस ऑटोफोकस एडवांस्ड फास्ट ऑटोफोकस क्यों खरीदें व्लॉगिंग के लिए खासतौर पर डिजाइन शानदार 4K वीडियो क्वालिटी तेज और सटीक ऑटोफोकस क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट व्यूफाइंडर नहीं लो-लाइट में एक्स्ट्रा लेंस की जरूरत

इसकी कीमत 1,11,995 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 79,990 रुपये हो जाती है। 35.9 mm x 23.9 mm साइज का बड़ा सेंसर शानदार डिटेल, बेहतर डायनामिक रेंज और लो-लाइट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। यह कैमरा आसान कंट्रोल के साथ प्रोफेशनल लेवल की शूटिंग को सरल बनाता है। निकॉन जेड माउंट के साथ कम्पैटिबल होने से नए और एडवांस लेंस का पूरा फायदा मिलता है।

Specifications सेंसर साइज 35.9 mm x 23.9 mm फुल-फ्रेम कैमरा टाइप मिररलेस कैमरा फोकस क्रिएटिव शूटिंग पर ध्यान क्यों खरीदें बड़ा फुल-फ्रेम सेंसर, शानदार इमेज क्वालिटी Nikon Z लेंस इकोसिस्टम का फायदा क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए सही लो-लाइट परफॉर्मेंस बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प कीमत शुरुआती यूजर्स के लिए ज्यादा फुल-फ्रेम लेंस महंगे

इसकी एमआरपी 64,995 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 44,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24.1 मेगापिक्सल का APS-C CMOS सेंसर दिया गया है, जो साफ और नेचुरल फोटोज कैप्चर करता है। RF-S 18-45mm STM लेंस किट के साथ यह कैमरा रोजमर्रा की फोटोग्राफी, ट्रैवल और फैमिली फोटोज के लिए सही है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट से हाई-क्वालिटी वीडियो बनाना आसान होता है।

Specifications कैमरा टाइप मिररलेस कैमरा सेंसर 24.1 MP APS-C CMOS लेंस RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM लेंस माउंट Canon RF माउंट क्यों खरीदें बिगिनर्स के लिए आसान और हल्का कैमरा अच्छी फोटो क्वालिटी के लिए APS-C सेंसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं एडवांस यूजर्स के लिए फीचर्स सीमित

इसकी एमआरपी 83,999 रुपये है। इसे 7% डिस्काउंट के साथ 77,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 26.1 मेगापिक्सल का APS-C X-Trans CMOS 4 सेंसर दिया गया है, जो शानदार डिटेल और नैचुरल कलर देता है। इसका रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन कैमरे को प्रीमियम लुक देता है। यह कैमरा 6.2K व्लॉगिंग सपोर्ट करता है और FHD में 240fps हाई-स्पीड रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है।

Specifications सेंसर 26.1MP APS-C X-Trans CMOS 4 कैमरा टाइप मिररलेस कॉम्पैक्ट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग 6.2K व्लॉगिंग सपोर्ट स्लो मोशन FHD 240fps हाई-स्पीड रिकॉर्डिंग क्यों खरीदें शानदार कलर साइंस और इमेज क्वालिटी 6.2K और स्लो-मोशन वीडियो सपोर्ट एडवांस ऑटोफोकस परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प लेंस शामिल नहीं बिगिनर्स के लिए कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।