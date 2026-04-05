बच्चों के लिए सुरक्षित और दमदार Tablet, पढ़ाई के साथ-साथ क्रिएटिविटी भी, स्कूली बच्चों के लिए ये हैं सबसे अच्छे टैबलेट
इन बजट स्पीकर्स में 15 से 18 घंटे का प्लेबैक, IPX4/IPX7 वॉटरप्रूफिंग और TWS फीचर जैसे शानदार विकल्प मिलते हैं। टैबलेट्स में बच्चों के लिए सुरक्षित पैरेंटल कंट्रोल, आई-केयर मोड और पढ़ाई के लिए बड़ी डिस्प्ले वाली बेहतरीन डील उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में तकनीक न केवल उन्नत हुई है, बल्कि बजट के अनुकूल भी हो गई है। यदि आप अपने मनोरंजन के लिए एक दमदार पोर्टेबल स्पीकर की तलाश में हैं, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। 15 से 18 घंटे के बैटरी बैकअप और IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाले स्पीकर्स अब मात्र 1,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। ये गैजेट्स Deep Bass और TWS फीचर से लैस हैं, जो छोटी पार्टियों या निजी इस्तेमाल के लिए बेहतरीन साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं।
दूसरी ओर, स्कूली बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए नए ज़माने के टैबलेट्स एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। आज के टैबलेट्स में आई-केयर मोड और एडवांस पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बच्चों की आँखों पर दबाव न पड़े और वे सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग कर सकें। 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बजट में आने वाले इन टैबलेट्स में बड़ी डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जो ऑनलाइन क्लासेस और लंबे होमवर्क सेशन के लिए एकदम उपयुक्त है। चाहे आपको संगीत का शौक हो या बच्चों की शिक्षा की चिंता, 2026 के ये किफ़ायती गैजेट्स आपकी हर ज़रूरत को बखूबी पूरा करते हैं।
1. HUION KAMVAS Pro 16 2.5K QHD Drawing Tablet with Screen QLED Full-Laminated Graphics Tablet with Battery-Free Pen, 15.8-inch Digital Art Tablet Compatible with Mac, PC, Android & Linux
HUION KAMVAS Pro 16 (2.5K QHD) एक प्रोफेशनल ग्रेड का ड्राइंग टैबलेट है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए बेहतरीन विजुअल अनुभव और सटीक कंट्रोल प्रदान करता है। इसकी 2.5K रेजोल्यूशन और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इसे फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे बारीक कामों के लिए एक आदर्श टूल बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार विजुअल क्लैरिटी
सटीक कलर रिप्रोडक्शन
बेहतरीन पेन अनुभव
न्यूनतम पैरालैक्स
बंडल एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन डिवाइस नहीं
छोटे बैग में ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
2. Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
Lenovo IdeaTab Pro एक प्रीमियम मिड-रेंज टैबलेट है जो खासतौर पर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12.7 इंच की बड़ी 3K डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो वीडियो देखने और गेमिंग के अनुभव को बेहद स्मूथ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
पावरफुल मल्टीटास्किंग
बेहतरीन साउंड
बड़ी बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
हाथ से पकड़ना या छोटे बैग में ले जाना थोड़ा मुश्किल
प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए नहीं
3. Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Sky Blue
Redmi Pad 2 बजट सेगमेंट में एक शक्तिशाली और फीचर-पैक टैबलेट के रूप में उभरता है, जो विशेष रूप से उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में स्टाइलस सपोर्ट और AI फीचर्स चाहते हैं। इसकी 2.5K रिज़ॉल्यूशन वाली स्क्रीन इस बजट में बेहतरीन विजुअल्स सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सक्रिय पेन सपोर्ट
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
लंबा बैटरी बैकअप
स्मार्ट AI टूल्स
क्यों खोजें विकल्प
फुल चार्ज करने में काफी समय
बेस वेरिएंट की रैम
4. XIAOMI Pad 8 Creator's Edition with Focus Pen Pro [Smartchoice] Flagship Snapdragon 8s Gen 4 |11.2" 3.2K | 12GB, 256GB | Ultra Slim Metal Design | 9200mAh Battery HyperAI | Wi-Fi 7 | Graphite Grey
Xiaomi Pad 8 Creator's Edition एक उच्च-प्रदर्शन वाला फ्लैगशिप टैबलेट है, जिसे विशेष रूप से डिजिटल आर्टिस्ट्स, वीडियो एडिटर्स और पावर यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 16384-लेवल प्रेशर सेंसिटिविटी वाला 'Focus Pen Pro' मिलता है, जो इसे रचनात्मक कार्यों के लिए इस सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय प्रदर्शन
क्रिएटर-फोकस्ड पेन
शानदार डिस्प्ले
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के साथ यह एक महंगा निवेश
थोड़ा भारी महसूस
ओरिजिनल रिप्लेसमेंट एक्सेसरीज महंगे
5. realme Pad 3 with Biggest Battery in Segment 8 GB RAM 128 GB ROM 11.6 inch with Wi-Fi+5G Tablet (Space Grey)
realme Pad 3 एक बेहतरीन मिड-रेंज टैबलेट है जो अपनी विशाल बैटरी और 5G कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें लंबे समय तक ब्राउज़िंग, रीडिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय बैटरी लाइफ
5G सपोर्ट
बड़ी और साफ डिस्प्ले
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए नहीं
थोड़ा भारी
6. Reeva_Plus Tablet, 4 GB RAM 64 GB ROM, 10.1 inch Display with Wi-Fi Tablet (Silver)
Reeva_Plus Tablet एक किफ़ायती विकल्प है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें सिम कॉलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक बेसिक डिवाइस चाहिए। इसमें 10.1 इंच की IPS डिस्प्ले दी गई है, जो वीडियो देखने और पढ़ने के लिए एक अच्छा अनुभव प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉलिंग सुविधा
क्लियर डिस्प्ले
कनेक्टिविटी विकल्प
किफ़ायती
क्यों खोजें विकल्प
पुराना ओएस
लिमिटेड रैम
7. VOLENTEX 8" Android Tablet with 13 Tablets, Quad-Core Tablet, 8GB RAM + 64GB ROM 512GB Expansion, 5000mAh Battery, 2+8MP Dual Cameras, Bluetooth, WiFi 2.4 Tablets
VOLENTEX 8-इंच Android टैबलेट एक बजट-अनुकूल विकल्प है जो मुख्य रूप से बच्चों, पढ़ने (Reading) और हल्के मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और Google GMS सर्टिफिकेशन है, जिससे आप सभी ज़रूरी ऐप्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबिलिटी
सॉफ्टवेयर
स्टोरेज विस्तार
मुफ्त एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
सीमित परफॉर्मेंस
कैमरा क्वालिटी
1. क्या 12 साल का बच्चा टैबलेट इस्तेमाल कर सकता है?
हाँ, 12 साल की उम्र में बच्चा टैबलेट का उपयोग कर सकता है। इस उम्र में बच्चे इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई, स्कूल प्रोजेक्ट्स और कोडिंग जैसे रचनात्मक कामों के लिए कर सकते हैं।
2. क्या 9 साल के बच्चे के लिए टैबलेट अच्छी है?
हाँ, 9 साल के बच्चे के लिए टैबलेट शिक्षा का एक बेहतरीन साधन हो सकता है। यह उन्हें डिजिटल साक्षरता सीखने और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई करने में मदद करता है। बस माता-पिता को उनके स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखना चाहिए।
3. स्कूली बच्चों के लिए सबसे अच्छा टैबलेट कौन सा है?
स्कूली बच्चों के लिए SAMSUNG Galaxy Tab A9+ सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह बजट में है और इसमें बच्चों के लिए सुरक्षित Samsung Kids मोड मिलता है।
4. 12 साल के बच्चे के लिए कौन सा टैबलेट सबसे अच्छा है?
12 साल के बच्चे के लिए Lenovo Idea Tab Pro एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बड़ी स्क्रीन और पेन का सपोर्ट मिलता है, जो स्कूल के होमवर्क और ड्राइंग के लिए बहुत उपयोगी है।
5. क्या 12 साल के बच्चे के पास टैबलेट हो सकता है?
बिल्कुल, 12 साल के बच्चे के पास अपना टैबलेट हो सकता है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और नई चीज़ें सीखने में मदद करता है, बशर्ते उसमें पैरेंटल कंट्रोल सेट हो।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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