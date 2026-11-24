बजट में फिट, ₹2,000 से कम में Amazon पर मिल रहे हैं ये बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर
Amazon पर ₹2,000 से कम कीमत में स्टेनलेस स्टील जार वाले बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर मिल रहे हैं। मसाले पीसने से लेकर जूस बनाने तक, जानें इस बजट में कौन-से मॉडल्स आपके किचन के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय रसोई में मसाले पीसने, चटनी बनाने और शेक तैयार करने के लिए एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर बेहद ज़रूरी है। अगर आपका बजट कम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Amazon पर ₹1,274 की शुरुआती कीमत से लेकर ₹2,000 से कम में कई भरोसेमंद और पावरफुल विकल्प मौजूद हैं।
500W से लेकर 750W तक दमदार मोटर वाले विकल्प
इस बजट में आपको 500W से लेकर 750W तक की पावरफुल मोटर वाले मॉडल्स आसानी से मिल जाते हैं। ₹1,499 से ₹1,599 की रेंज में 750W कॉपर मोटर और 4 जार वाले जूसर मिक्सर ग्राइंडर उपलब्ध हैं, जो सख्त मसालों को पीसने और जूस निकालने के लिए बेहतरीन हैं। वहीं, ₹1,699 के आसपास 650W मोटर और 4 जार का शानदार कॉम्बो भी मिलता है।
रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती मॉडल्स
अगर आप एक साधारण और टिकाऊ मिक्सर चाहते हैं, तो ₹1,274 की शुरुआती कीमत से लेकर ₹1,998 के बीच 500W और 550W मोटर वाले शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें ISI-सर्टिफाइड मोटर, 3 स्टेनलेस स्टील जार, ओवरलोड प्रोटेक्शन और एंटी-स्किड बेस जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। स्मूदी और शेक के लिए ₹1,599 की रेंज में न्यूट्री-ब्लेंडर भी एक अच्छा विकल्प है।
खरीदने से पहले क्या देखें?
कम बजट में मिक्सर खरीदते समय मोटर की वारंटी (कम से कम 1 से 2 साल), स्टेनलेस स्टील ब्लेड की क्वालिटी और लीक-प्रूफ ढक्कन ज़रूर चेक करें।
1. Lifelong LLMG23 Power Pro 500-Watt Mixer Grinder with 3 Jars (Liquidizing, Wet Grinding and Chutney Jar), Stainless Steel blades, 1 Year Warranty (Black)
Lifelong LLMG23 Power Pro कम बजट में रोज़मर्रा के किचन कामों के लिए एक भरोसेमंद मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,289 की शुरुआती कीमत में आने वाला यह मिक्सर 500W मोटर और 3 स्टेनलेस स्टील जार के साथ मिलता है, जो मसाले पीसने, चटनी बनाने और शेक तैयार करने जैसे कामों को आसान बनाता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और सेफ्टी फीचर्स के कारण यह छोटे परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती कीमत
सेफ्टी फीचर्स
कॉम्पैक्ट और हल्का
यूज़र्स का भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल नहीं
सख्त और भारी काम के लिए सीमित
2. Crompton Ameo 500W Mixer Grinder with Powertron Motor & Motor Vent-X Technology, Robust design (3 Stainless Steel Jars, Blue and Black)
Crompton Ameo 500W Mixer Grinder रोजमर्रा के किचन कामों के लिए एक टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प है। ₹2,049 की कीमत में आने वाला यह मिक्सर Powertron 500W मोटर और Motor Vent-X कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जो मोटर को जल्दी गर्म होने से बचाता है। इसमें Maxi Grind टेक्नोलॉजी और 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जिससे चटनी बनाने, मसाले पीसने और शेक तैयार करने जैसे काम आसानी से हो जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कूलिंग और लाइफ
मज़बूत कपलर
फाइन ग्राइंडिंग
भरोसेमंद ब्रांड और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
500W मोटर की सीमा
बजट से हल्का ऊपर
3. Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder | Up to 750W Max Output Powerful Motor | 4 Jars for Grinding, Mixing, Juicing | 2 Years Warranty (Blue & Black)
Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder कम बजट में ज़्यादा पावर और मल्टी-टास्किंग की सुविधा चाहने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है। ₹1,599 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 750W तक की मैक्सिमम आउटपुट मोटर और 4 अलग-अलग जार के साथ आता है, जिससे आप मसाले पीसने के साथ-साथ जूस निकालने और स्मूदी बनाने का काम भी आसानी से कर सकते हैं। रस्ट-प्रूफ बॉडी और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस इसे रोज़मर्रा के किचन इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4 जार का पूरा कॉम्बो
तेज़ स्पीड और पावर
सेफ्टी और रस्ट-प्रूफ बॉडी
2 साल तक की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त
बिल्ड क्वालिटी और वज़न
4. Bajaj Rex 500W Mixer Grinder | 3 Stainless Steel Jars with Multifunctional Blades | Nutri-Pro Feature for Efficient Grinding & Blending | Adjustable Speed Control | 1 Year Warranty | Black & Orange
Bajaj Rex 500W Mixer Grinder भारतीय किचन के लिए सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बजट मिक्सर ग्राइंडर में से एक है। ₹2,199 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W मोटर, 20,000 RPM स्पीड और Nutri-Pro फीचर के साथ मिलता है, जो रोज़मर्रा के मसाले पीसने, चटनी बनाने और ब्लेंडिंग के काम को तेज़ और आसान बनाता है। 3 स्टेनलेस स्टील जार और मल्टी-फंक्शनल ब्लेड्स के कारण यह छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड और परफॉर्मेंस
आसान सफाई और मज़बूत जार
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्टेबिलिटी
वैक्यूम फीट
क्यों खोजें विकल्प
मोटर काफी तेज आवाज
केवल 1 साल की वारंटी
5. Maharaja Whiteline 500W Mixer Grinder with 3 Stainless Steel Jars with lid and 20,000 RPM Motor Speed (White & Cherry Red)
Maharaja Whiteline Livo Pro 500W बजट रेंज में तेज़ और बारीक ग्राइंडिंग के लिए एक शानदार मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,699 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W की हाई-स्पीड मोटर और 20,000 RPM की रफ़्तार के साथ मिलता है, जो मसाले पीसने, चटनी बनाने और स्मूदी तैयार करने जैसे रोजमर्रा के कामों को मिनटों में पूरा करता है। एयर वेंटिलेशन सिस्टम और वैक्यूम फीट के कारण यह इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित और स्थिर रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कूलिंग और लंबा इस्तेमाल
बारीक और एकसमान ग्राइंडिंग
मज़बूत पकड़ और सुरक्षा
बजट में सही कीमत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
सख्त चीज़ों के लिए सीमित क्षमता
6. CADLEC BlendGenie 750 Watt Juicer Mixer Grinder with 4 Jars | High-Power Motor for Juicing, Blending, Grinding & Mixing | Advanced Safety Features | 2-Year Warranty
CADLEC BlendGenie 750W Juicer Mixer Grinder कम कीमत में ज़्यादा पावर और मल्टी-टास्किंग की सुविधा देने वाला एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है। ₹1,499 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 750W की पावरफुल मोटर और 4 अलग-अलग जार के साथ मिलता है, जिससे आप सूखे मसाले पीसने, चटनी बनाने, स्मूदी तैयार करने और जूस निकालने जैसे सभी काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। एंटी-स्किड बेस और लीक-प्रूफ जार इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में 750W पावर और 4 जार
ऑल-इन-वन इस्तेमाल
लीक-प्रूफ जार और एंटी-स्किड बेस
2 साल तक की वारंटी कवर
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा
शुरुआती इस्तेमाल में हल्की गंध
7. INALSA Mixer Grinder|500W Powerful Motor|High RPM 21000 for Finer Grinding Result|3 Stainless Steel Jars (1.2 L,0.8 L,0.4 L)|Leak-Proof Lid|3 Speed Control & Pulse Function|2 Year Warranty|Jazz Bold
INALSA Jazz Bold 500W बजट सेगमेंट में तेज़ और बारीक ग्राइंडिंग देने वाला एक भरोसेमंद मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,899 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W की कॉपर मोटर और 21,000 RPM की हाई स्पीड के साथ मिलता है, जो सूखे मसाले पीसने, चटनी बनाने और स्मूदी तैयार करने जैसे रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाता है। लीक-प्रूफ ढक्कन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और 2 साल की वारंटी इसे भारतीय रसोई के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
21,000 RPM की तेज़ स्पीड
लीक-प्रूफ और हाइजीनिक डिज़ाइन
मज़बूत कपलर और 2 साल की वारंटी
पल्स फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
भारी और सख्त ग्राइंडिंग में सीमित
आवाज़ का स्तर
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।