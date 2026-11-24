Amazon पर ₹2,000 से कम कीमत में स्टेनलेस स्टील जार वाले बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर मिल रहे हैं। मसाले पीसने से लेकर जूस बनाने तक, जानें इस बजट में कौन-से मॉडल्स आपके किचन के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे।

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भारतीय रसोई में मसाले पीसने, चटनी बनाने और शेक तैयार करने के लिए एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर बेहद ज़रूरी है। अगर आपका बजट कम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Amazon पर ₹1,274 की शुरुआती कीमत से लेकर ₹2,000 से कम में कई भरोसेमंद और पावरफुल विकल्प मौजूद हैं।

mixer grinders

500W से लेकर 750W तक दमदार मोटर वाले विकल्प इस बजट में आपको 500W से लेकर 750W तक की पावरफुल मोटर वाले मॉडल्स आसानी से मिल जाते हैं। ₹1,499 से ₹1,599 की रेंज में 750W कॉपर मोटर और 4 जार वाले जूसर मिक्सर ग्राइंडर उपलब्ध हैं, जो सख्त मसालों को पीसने और जूस निकालने के लिए बेहतरीन हैं। वहीं, ₹1,699 के आसपास 650W मोटर और 4 जार का शानदार कॉम्बो भी मिलता है।

रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती मॉडल्स अगर आप एक साधारण और टिकाऊ मिक्सर चाहते हैं, तो ₹1,274 की शुरुआती कीमत से लेकर ₹1,998 के बीच 500W और 550W मोटर वाले शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें ISI-सर्टिफाइड मोटर, 3 स्टेनलेस स्टील जार, ओवरलोड प्रोटेक्शन और एंटी-स्किड बेस जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। स्मूदी और शेक के लिए ₹1,599 की रेंज में न्यूट्री-ब्लेंडर भी एक अच्छा विकल्प है।

खरीदने से पहले क्या देखें? कम बजट में मिक्सर खरीदते समय मोटर की वारंटी (कम से कम 1 से 2 साल), स्टेनलेस स्टील ब्लेड की क्वालिटी और लीक-प्रूफ ढक्कन ज़रूर चेक करें।

Lifelong LLMG23 Power Pro कम बजट में रोज़मर्रा के किचन कामों के लिए एक भरोसेमंद मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,289 की शुरुआती कीमत में आने वाला यह मिक्सर 500W मोटर और 3 स्टेनलेस स्टील जार के साथ मिलता है, जो मसाले पीसने, चटनी बनाने और शेक तैयार करने जैसे कामों को आसान बनाता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और सेफ्टी फीचर्स के कारण यह छोटे परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी खास फीचर्स ओवरलोड प्रोटेक्शन, एंटी-स्किड बेस स्पीड कंट्रोल 3-स्पीड नॉब कंट्रोल ब्लेड मटेरियल स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें बेहद किफायती कीमत सेफ्टी फीचर्स कॉम्पैक्ट और हल्का यूज़र्स का भरोसा क्यों खोजें विकल्प लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल नहीं सख्त और भारी काम के लिए सीमित

Crompton Ameo 500W Mixer Grinder रोजमर्रा के किचन कामों के लिए एक टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प है। ₹2,049 की कीमत में आने वाला यह मिक्सर Powertron 500W मोटर और Motor Vent-X कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जो मोटर को जल्दी गर्म होने से बचाता है। इसमें Maxi Grind टेक्नोलॉजी और 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जिससे चटनी बनाने, मसाले पीसने और शेक तैयार करने जैसे काम आसानी से हो जाते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी वज़न और रंग 2.5 किलोग्राम सेफ्टी फीचर्स बिल्ट-इन ओवरलोड प्रोटेक्शन (रीसेट बटन के साथ), जार लॉकिंग मैकेनिज्म और एंटी-स्लिप फीट कपलर मटेरियल मेटल इंसर्ट के साथ हाई-ग्रेड नायलॉन कपलर क्यों खरीदें बेहतर कूलिंग और लाइफ मज़बूत कपलर फाइन ग्राइंडिंग भरोसेमंद ब्रांड और वारंटी क्यों खोजें विकल्प 500W मोटर की सीमा बजट से हल्का ऊपर

Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder कम बजट में ज़्यादा पावर और मल्टी-टास्किंग की सुविधा चाहने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है। ₹1,599 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 750W तक की मैक्सिमम आउटपुट मोटर और 4 अलग-अलग जार के साथ आता है, जिससे आप मसाले पीसने के साथ-साथ जूस निकालने और स्मूदी बनाने का काम भी आसानी से कर सकते हैं। रस्ट-प्रूफ बॉडी और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस इसे रोज़मर्रा के किचन इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाते हैं।

Specifications वारंटी कुल 2 साल की वारंटी (1 साल स्टैंडर्ड वारंटी + डिलीवरी के 15 दिनों के भीतर फ्री रजिस्ट्रेशन कराने पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी) वज़न और साइज 2.7 किलोग्राम (30D x 22W x 20H सेंटीमीटर) कंट्रोल और फीचर्स 3-स्पीड नॉब कंट्रोल, ऑटो शट-ऑफ (Auto Shut Off) और सेफ्टी लॉक बॉडी और जार मटेरियल रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक बॉडी और स्टेनलेस स्टील जार (जूसर जार पॉली मटेरियल) जार की संख्या और क्षमता कुल 4 जार — लिक्विडाइजिंग जार (1.2 लीटर), ड्राई ग्राइंडिंग जार (0.8 लीटर), चटनी जार (0.4 लीटर) और जूसर पॉली जार (1 लीटर) वज़न और साइज 2.7 किलोग्राम (30D x 22W x 20H सेंटीमीटर) क्यों खरीदें 4 जार का पूरा कॉम्बो तेज़ स्पीड और पावर सेफ्टी और रस्ट-प्रूफ बॉडी 2 साल तक की वारंटी क्यों खोजें विकल्प वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त बिल्ड क्वालिटी और वज़न

Bajaj Rex 500W Mixer Grinder भारतीय किचन के लिए सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बजट मिक्सर ग्राइंडर में से एक है। ₹2,199 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W मोटर, 20,000 RPM स्पीड और Nutri-Pro फीचर के साथ मिलता है, जो रोज़मर्रा के मसाले पीसने, चटनी बनाने और ब्लेंडिंग के काम को तेज़ और आसान बनाता है। 3 स्टेनलेस स्टील जार और मल्टी-फंक्शनल ब्लेड्स के कारण यह छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट और मोटर वारंटी साइज और रंग 11.2D x 16.6W x 5.5H सेंटीमीटर खास फीचर्स Nutri-Pro टेक्नोलॉजी और वैक्यूम फीट (ग्रिप के लिए) स्पीड कंट्रोल 3-स्पीड नॉब कंट्रोल के साथ इनचर फीचर बॉडी और ब्लेड मटेरियल ABS प्लास्टिक बॉडी और मल्टी-फंक्शनल स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड और परफॉर्मेंस आसान सफाई और मज़बूत जार कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्टेबिलिटी वैक्यूम फीट क्यों खोजें विकल्प मोटर काफी तेज आवाज केवल 1 साल की वारंटी

Maharaja Whiteline Livo Pro 500W बजट रेंज में तेज़ और बारीक ग्राइंडिंग के लिए एक शानदार मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,699 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W की हाई-स्पीड मोटर और 20,000 RPM की रफ़्तार के साथ मिलता है, जो मसाले पीसने, चटनी बनाने और स्मूदी तैयार करने जैसे रोजमर्रा के कामों को मिनटों में पूरा करता है। एयर वेंटिलेशन सिस्टम और वैक्यूम फीट के कारण यह इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित और स्थिर रहता है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी वज़न 2 किलोग्राम बॉडी मटेरियल और रंग फूड-ग्रेड प्लास्टिक बॉडी खास फीचर्स एयर वेंटिलेशन सिस्टम (ओवरहीटिंग रोकने के लिए), वैक्यूम/एंटी-स्लिप फीट, मज़बूत कपलर और एर्गोनॉमिक हैंडल क्यों खरीदें बेहतर कूलिंग और लंबा इस्तेमाल बारीक और एकसमान ग्राइंडिंग मज़बूत पकड़ और सुरक्षा बजट में सही कीमत क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी सख्त चीज़ों के लिए सीमित क्षमता

CADLEC BlendGenie 750W Juicer Mixer Grinder कम कीमत में ज़्यादा पावर और मल्टी-टास्किंग की सुविधा देने वाला एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है। ₹1,499 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 750W की पावरफुल मोटर और 4 अलग-अलग जार के साथ मिलता है, जिससे आप सूखे मसाले पीसने, चटनी बनाने, स्मूदी तैयार करने और जूस निकालने जैसे सभी काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। एंटी-स्किड बेस और लीक-प्रूफ जार इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications वारंटी कुल 2 साल की वारंटी (1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी + डिलीवरी के 10 दिनों के भीतर फ्री रजिस्ट्रेशन कराने पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी) कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स 3-स्पीड नॉब कंट्रोल, एंटी-स्किड बेस (फिसलन रोकने के लिए) बॉडी और जार की खासियत टिकाऊ ABS प्लास्टिक बॉडी और लीक-प्रूफ जार जार की संख्या और मटेरियल कुल 4 जार — 3 स्टेनलेस स्टील जार (1.25 लीटर लिक्विडाइजिंग, ड्राई ग्राइंडिंग और चटनी जार) + 1 जूसर जार क्यों खरीदें कम कीमत में 750W पावर और 4 जार ऑल-इन-वन इस्तेमाल लीक-प्रूफ जार और एंटी-स्किड बेस 2 साल तक की वारंटी कवर क्यों खोजें विकल्प वारंटी रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा शुरुआती इस्तेमाल में हल्की गंध

INALSA Jazz Bold 500W बजट सेगमेंट में तेज़ और बारीक ग्राइंडिंग देने वाला एक भरोसेमंद मिक्सर ग्राइंडर है। ₹1,899 की कीमत में आने वाला यह मॉडल 500W की कॉपर मोटर और 21,000 RPM की हाई स्पीड के साथ मिलता है, जो सूखे मसाले पीसने, चटनी बनाने और स्मूदी तैयार करने जैसे रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाता है। लीक-प्रूफ ढक्कन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और 2 साल की वारंटी इसे भारतीय रसोई के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी सेफ्टी फीचर्स ओवरलोड प्रोटेक्शन, ब्रेक-रेसिस्टेंट लीक-प्रूफ ढक्कन और नॉन-स्लिप फीट कंट्रोल और स्पीड 3-स्पीड कंट्रोल के साथ पल्स फंक्शन जार की संख्या और क्षमता कुल 3 स्टेनलेस स्टील जार — लिक्विडाइजिंग जार (1.2 लीटर), मल्टी-पर्पस ड्राई ग्राइंडिंग जार (0.8 लीटर) और चटनी जार (0.4 लीटर) क्यों खरीदें 21,000 RPM की तेज़ स्पीड लीक-प्रूफ और हाइजीनिक डिज़ाइन मज़बूत कपलर और 2 साल की वारंटी पल्स फंक्शन क्यों खोजें विकल्प भारी और सख्त ग्राइंडिंग में सीमित आवाज़ का स्तर

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