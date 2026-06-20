कम कीमत, सुपर कूलिंग, Amazon पर उपलब्ध बेस्ट Smart Inverter Split AC की लिस्ट
अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट AC अपने कनवर्टिबल AI मोड्स और ऐप/वॉयस कंट्रोल के जरिए 55°C की भीषण गर्मी में भी बेहद शानदार 'सुपर कूलिंग' और भारी बिजली की बचत प्रदान करते हैं.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर को शिमला जैसा ठंडा बनाने और बिजली बिल की चिंता से मुक्त रहने के लिए अमेज़न पर बेहतरीन स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स (AC) की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है। ये आधुनिक AC कम कीमत में शानदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं।
55 डिग्री की भीषण गर्मी में भी मिलेगी 'सुपर कूलिंग'
इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी 'सुपर कूलिंग' क्षमता है। ये एयर कंडीशनर 52°C से लेकर 55°C तक की अत्यधिक और भीषण गर्मी में भी कमरे को बहुत तेजी से और एक समान रूप से ठंडा करते हैं। इनमें मिलने वाला विशेष टर्बो या विराट कूलिंग मोड कंप्रेसर की क्षमता को 120% से ज्यादा तक बढ़ाकर महज कुछ ही मिनटों में कमरे के तापमान को गिरा देता है।
फोन ऐप और वॉयस कमांड से होंगे कंट्रोल
स्मार्ट फीचर्स की बात करें, तो ये सभी मॉडल्स वाई-फाई (Wi-Fi) कनेक्टिविटी और नेक्स्ट-जेनरेशन 'मैटर' (Matter) प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। इन्हें आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद स्मार्ट ऐप्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, Google Assistant और Amazon Alexa के जरिए इन्हें वॉयस कमांड देकर भी चलाया जा सकता है।
AI कनवर्टिबल मोड्स से होगी बिजली और पैसों की भारी बचत
बिजली की बचत के मामले में ये AC सबसे आगे हैं। इनमें AI-संचालित कनवर्टिबल मोड्स मिलते हैं, जो कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और बाहर के तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इसका AI एनर्जी सेविंग मोड बिजली की खपत को 30% तक कम कर देता है, जिससे 5-स्टार रेटिंग वाले ये मॉडल्स आपके पैसों की भारी बचत करते हैं।
एंटी-करोसिव कोटिंग और एयर फिल्टर से लंबी लाइफ और शुद्ध हवा
साथ ही, इनमें 100% शुद्ध कॉपर कंडेनसर कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर एंटी-करोसिव कोटिंग होती है। यह कोटिंग AC को जंग, धूल और प्रदूषण से बचाकर उसकी लाइफ को बढ़ा देती है। सेहत के लिहाज से इनमें PM 0.1 और एंटी-वायरस एयर फिल्टर्स दिए गए हैं, जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया और धूल-मिट्टी को साफ कर आपको बिल्कुल शुद्ध और ठंडी हवा देते हैं। कम बजट में प्रीमियम अनुभव के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस हैं।
1. Samsung 1.5 Ton 4 Star Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (2026 Model, WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR60H19D1AWNNA)
यह सैमसंग का 2026 मॉडल एक प्रीमियम और इंटेलिजेंट एयर कंडीशनर है जो Bespoke AI और WindFree जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (150 से 180 वर्ग फुट) के लिए एकदम सही है। इसमें वाई-फाई, वॉयस कंट्रोल और स्मार्टथिंग्स ऐप का सपोर्ट मिलता है। यह AC बिना सीधी ठंडी हवा के झोंकों के, रूम को बेहद आरामदायक तरीके से ठंडा करता है और AI मोड के जरिए 30% तक अतिरिक्त बिजली की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
WindFree कूलिंग टेक्नोलॉजी
Bespoke AI और हैवी पावर सेविंग
भीषण गर्मी में भी दमदार परफॉर्मेंस
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कस्टमर रेटिंग कम
कीमत थोड़ी ज्यादा
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Blue Star 1.5 Ton 5 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Energy Management, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA518VXUS, White)
यह ब्लू स्टार का एक प्रीमियम और इंटेलिजेंट एयर कंडीशनर है जो नए BEE रेटिंग मानकों के अनुसार आता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (151 से 180 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इन-बिल्ट वाई-फाई मॉड्यूल, एलेक्सा/गूगल वॉयस असिस्टेंट और 7 एडवांस डिजिटल सेंसर के साथ आता है, जो भीषण गर्मी में भी कमरे के लोड के हिसाब से सटीक कूलिंग प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
DigiQ Hepta Sensors
स्मार्ट कनेक्टिविटी और वॉयस कंट्रोल
4-Way Air Swing
एंटी-करोसिव ब्लू फिन्स
क्यों खोजें विकल्प
कस्टमर रेटिंग सामान्य
गैस चार्जिंग पर अतिरिक्त खर्च
3. IFB Model Gold Pro Series 1.5 Ton 5 Star Split AC with Hybrid Technology, Works upto 55°C, 4-Way Swing, Higher Cooling Capacity, Self-Clean & AI - White (CI205GN32RGN1, Copper Condenser)
यह IFB की गोल्ड प्रो सीरीज़ का एक प्रीमियम एयर कंडीशनर है जो Hybrid Cooling Technology के साथ आता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम सही है। यह मॉडल 55°C जैसी अत्यधिक और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी बेहतरीन और स्थिर कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8-in-1 फ्लेक्सी मोड और AI फीचर्स मिलते हैं, जो कमरे के माहौल के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइब्रिड कूलिंग और फास्ट परफॉर्मेंस
शानदार कस्टमर रेटिंग
8-in-1 फ्लेक्सी मोड
भीषण गर्मी के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप सपोर्ट सीमित
BEE स्टार रेटिंग
4. Midea 1.5 Ton 5 Star, New Star Rated, Wifi Inverter Split AC with 6-in-1 Convertible Cooling, Turbo Mode, Heavy Duty Cooling at 52℃, Auto Clean&HD+PM 2.5 Filter(Copper, AC 1.5Ton MAI18SR5R36W0, White)
यह मीडिया का एक प्रीमियम और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट एयर कंडीशनर है, जो नए स्टार रेटिंग मानकों के अनुसार आता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इन-बिल्ट स्मार्ट वाई-फाई, वॉयस कंट्रोल और 6-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। यह AC 52°C की अत्यधिक गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के दमदार और हैवी-ड्यूटी कूलिंग प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वैल्यू फॉर मनी
मजबूत कस्टमर रेटिंग
एंटी-करोसिव ब्लू कोटिंग
स्मार्ट फीचर्स और फॉलो मी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
कूलिंग पावर थोड़ा सा कम
5. Panasonic EU 8 in 1 Convertible 2Ton 5Star Inverter Split Smart AC with AI & Voice Assistant High Air Flow, Converti8,4Way Swing,55°Tested Compressor,Crystal clean(2026 Model,Copper,CS/CU-EU24CKY5FM)
यह पैनासोनिक का एक फ्लैगशिप और बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया प्रीमियम स्मार्ट एयर कंडीशनर है। 2 टन की बड़ी क्षमता वाला यह AC बड़े लिविंग रूम या मास्टर बेडरूम (लगभग 180 से 260 वर्ग फुट) को बेहद आसानी से ठंडा कर सकता है। यह मॉडल Converti8 (8-इन-1 कनवर्टिबल) तकनीक, AI-संचालित स्मार्ट कूलिंग और पैनासोनिक के प्रसिद्ध MirAIe प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो इसे पूरी तरह से फ्यूचर-प्रूफ और इंटेलिजेंट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-पावर्ड स्मार्ट कूलिंग
भीषण गर्मी के लिए 55°C टेस्टेड कंप्रेसर
जबरदस्त बिजली बचत
क्रिस्टल क्लीन टेक्नोलॉजी
स्मार्ट होम इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
आउटडोर और इंडोर यूनिट का साइज सामान्य AC से काफी बड़ा
6. Hitachi 1.5 Ton 5 Star, New star rated, SUMO 5700XXL Heavy Duty Inverter Ac (Copper, Wi-Fi, Smart View Display, Dual Louver, 4-Way Swing, Hybrid Convertible,RAS.Y519PCDISL, White)
यह हिताची (Hitachi) की प्रसिद्ध SUMO XXL सीरीज़ का एक प्रीमियम, हैवी-ड्यूटी और इंटेलिजेंट एयर कंडीशनर है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉडल 54°C की अत्यधिक और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के दमदार कूलिंग देने के लिए जाना जाता है। इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई, डुअल लूवर और हाइब्रिड कनवर्टिबल मोड जैसे आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो बेहतरीन कम्फर्ट के साथ बिजली की बड़ी बचत करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कस्टमर फीडबैक
डुअल लूवर और 4-Way Swing
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
स्मार्ट व्यू डिस्प्ले
ओडोर-फ्री हवा
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मिलने में थोड़ा समय
7. Samsung 1.5Ton 5Star,New Star rated, Bespoke AI Inverter Smart Split AC (Wifi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, White,AR50H18D1NHNNA)
यह सैमसंग का एक प्रीमियम, इंटेलिजेंट और अत्यधिक बिजली बचाने वाला एयर कंडीशनर है जो Bespoke AI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (150 से 180 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इन-बिल्ट वाई-फाई, SmartThings ऐप और मल्टी-वॉयस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। यह मॉडल 58°C की रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी में भी कमरे को बहुत तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत कस्टमर फीडबैक
Bespoke AI और एक्स्ट्रा पावर सेविंग
अल्ट्रा हाई एनर्जी एफिशिएंसी
भयंकर गर्मी के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम
प्रीमियम प्राइस
8. LG 1.5 Ton 5 Star,New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter, AS-Q19YNZE1,White)
यह एलजी का 2026 मॉडल एक प्रीमियम, टॉप-रेटेड और अत्यधिक लोकप्रिय एयर कंडीशनर है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम सही है। यह AI Convertible 6-in-1 टेक्नोलॉजी और एलजी के प्रसिद्ध VIRAAT Mode के साथ आता है, जो चिलचिलाती गर्मी में कमरे को तुरंत ठंडा कर देता है। इसके कॉपर कंडेनसर पर दी गई स्पेशल Ocean Black Protection कोटिंग इसे प्रदूषण और जंग से बचाकर लंबी लाइफ देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विराट मोड और फास्ट कूलिंग
बेहतरीन बिजली की बचत
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
शानदार वारंटी और फ्री गैस चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऐप कनेक्टिविटी का विवरण नहीं
सर्विस चार्जेस
1. सबसे ज्यादा ठंडा करने वाला AC कौन सा है?
सबसे ज्यादा और तेज कूलिंग उन AC में मिलती है जो High Cooling Capacity, हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर और टर्बो/विराट मोड के साथ आते हैं।
बेस्ट ब्रांड्स: LG (अपने विराट मोड के लिए), Hitachi (SUMO हैवी-ड्यूटी सीरीज़), और IFB (हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी)।
खासियत: ये एयर कंडीशनर 55°C से 58°C तक की जानलेवा और अत्यधिक गर्मी में भी बिना ट्रिप हुए कमरे को बहुत तेजी से (महज कुछ मिनटों में) ठंडा कर देते हैं। अगर आपका कमरा टॉप फ्लोर पर है या वहां सीधी धूप आती है, तो हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर वाले AC ही सबसे ज्यादा ठंडा करते हैं।
2. सबसे कम बिजली खाने वाला AC कौन सा है?
सबसे कम बिजली वो AC खाते हैं जिनकी BEE स्टार रेटिंग 5 Star होती है और जिनका ISEER वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ISEER वैल्यू जितना अधिक होगा, AC उतनी ही कम बिजली खाएगा।
बेस्ट ब्रांड्स: Samsung और Panasonic (MirAIe AI सीरीज़)।
खासियत: इन ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स का ISEER वैल्यू 5.70 से 5.77 तक होता है, जो सालाना सिर्फ 630 से 670 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इसके अलावा, इनमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एनर्जी सेविंग मोड होता है, जो कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करके 30% तक अतिरिक्त बिजली बचाता है।
3. सबसे बढ़िया AC कौन सी कंपनी का है?
भारतीय बाजार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ये कंपनियां सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं:
LG (ऑल-राउंडर): यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। इसकी कूलिंग बहुत दमदार होती है, पार्ट्स आसानी से मिलते हैं और इसकी 'ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन' कोटिंग जंग लगने से बचाती है।
Panasonic (स्मार्ट फीचर्स): अगर आपको तकनीक पसंद है, तो पैनासोनिक बेस्ट है। इसके ऐप्स, मैटर सपोर्ट और वॉयस कंट्रोल सबसे एडवांस हैं।
Samsung (इनोवेशन और लुक): इनका WindFree मॉडल (जो बिना सीधे ठंडी हवा के थपेड़े मारे कूलिंग करता है) और Bespoke AI फीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं।
Daikin और Hitachi (ड्यूरेबिलिटी): ये अपनी जापानी तकनीक, मजबूत कंप्रेसर और लंबे समय तक बिना किसी खराबी के चलने के लिए जाने जाते हैं।
4. AC खरीदते समय क्या देखना चाहिए?
नया AC खरीदते समय आपको नीचे लिखी 6 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए:
कमरे का साइज और AC का टन :
110 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए: 1 Ton
111 से 180 वर्ग फुट के कमरे के लिए: 1.5 Ton
180 वर्ग फुट से बड़े कमरे या हॉल के लिए: 2 Ton
इन्वर्टर कंप्रेसर : हमेशा Inverter AC ही खरीदें। फिक्स्ड-स्पीड AC अब पुराने हो चुके हैं। इन्वर्टर AC कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे कूलिंग भी अच्छी होती है और बिजली का बिल भी आधा आता है।
कॉपर कंडेनसर कॉइल (100% Copper): हमेशा कॉपर कंडेनसर वाला AC ही लें। एल्युमिनियम के मुकाबले कॉपर जल्दी ठंडा करता है, इसे रिपेयर करना आसान होता है और यह सालों-साल चलता है।
एंटी-करोसिव कोटिंग : कॉइल पर Gold Fin, Blue Fin या Ocean Black Protection जैसी कोटिंग होनी जरूरी है। यह कोटिंग AC को जंग, धूल, प्रदूषण और खारे पानी से बचाती है, जिससे गैस लीकेज की समस्या नहीं होती।
कनवर्टिबल मोड्स : आजकल AC में 4-in-1 से लेकर 8-in-1 तक कनवर्टिबल मोड्स आते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो आप AC को 40% या 60% की क्षमता पर चलाकर बिजली बचा सकते हैं।
वारंटी : ध्यान दें कि कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी और मुख्य कंपोनेंट्स (जैसे PCB) पर कम से कम 5 साल की वारंटी मिल रही हो।
सलाह: यदि आपका बजट अच्छा है और आप रोजाना 6-8 घंटे AC चलाने वाले हैं, तो हमेशा 5 Star Inverter AC ही खरीदें, यह शुरुआती खरीद में थोड़ा महंगा जरूर लगेगा लेकिन 2 साल में ही बिजली बिल के रूप में आपके पैसे वसूल करा देगा।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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