Amazon Diwali Sale: वॉशिंग मशीन पर 55% तक की तगड़ी छूट, LG और Samsung के टॉप मॉडल्स बेहद सस्ते!

Amazon Diwali Sale में LG, Samsung और Whirlpool जैसी टॉप ब्रांड वॉशिंग मशीनों पर 55% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इन 5-स्टार इनवर्टर मॉडल्स पर नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

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नई दिल्ली: दिवाली के इस त्योहारी सीजन में अगर आप अपने घर के लिए नई वॉशिंग मशीन खरीदने या पुरानी मशीन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास बेहतरीन मौका है। Amazon Diwali Sale में LG, Samsung, Whirlpool और Bosch जैसे दिग्गजों की फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों पर 55% तक की भारी छूट दी जा रही है। इनवर्टर मोटर, AI स्मार्ट वॉश और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाली ये मशीनें नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट के साथ बेहद किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं।

Washing machine

Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung की यह 8kg AI-सपोर्टेड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 38% डिस्काउंट और ₹2,500 के कूपन ऑफर के साथ उपलब्ध है। AI इको बबल तकनीक, वाई-फाई कनेक्टिविटी और 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर से लैस यह मशीन कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए 70% तक बिजली की बचत करती है। बड़े परिवारों के लिए यह एक प्रीमियम और स्मार्ट चॉइस है।

Specifications क्षमता व प्रकार: 8 किग्रा, फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड एनर्जी रेटिंग: 5 स्टार (डिजिटल इनवर्टर मोटर विथ 70% पावर सेविंग्स) स्पिन स्पीड: 1400 RPM तकनीक AI इको बबल, वाई-फाई स्मार्टथिंग्स वॉश प्रोग्राम 21 प्रोग्राम वारंटी 2 साल प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें AI इको बबल तकनीक हाइजीन स्टीम वॉश हाइजीन स्टीम वॉश स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा वॉश साइकिल में ज्यादा समय

Amazon Great Indian Festival Sale में Bosch की यह 9kg 5-स्टार इनवर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 37% के डिस्काउंट और ₹1,000 के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ उपलब्ध है। AI एक्टिव वॉटर प्लस तकनीक, इको-साइलेंस ड्राइव मोटर और स्टीम एंटी-बैक्टीरिया फीचर से लैस यह मशीन कपड़े बिना उलझाए और बिना सिकुड़न (Wrinkle-Free) के 99.9% जर्म्स का सफाया करती है।

Specifications क्षमता व प्रकार: 9 किग्रा, फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट एनर्जी रेटिंग: 5 स्टार स्पिन स्पीड : 1200 RPM स्मार्ट टेक्नोलॉजी AI ActiveWater Plus वॉश प्रोग्राम 14 प्रोग्राम वारंटी: 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 12 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें जर्म्स और बैक्टीरिया से 99.9% सुरक्षा कपड़ों में उलझन और सिकुड़न नहीं 12 साल की मोटर वारंटी कम कंपन और शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प 1200 RPM स्पिन स्पीड वजन में भारी

Amazon Great Indian Festival Sale में LG Smart Choice की यह 9kg 5-स्टार इनवर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 22% के डिस्काउंट और ₹1,250 के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ उपलब्ध है। AI Direct Drive (AI DD) टेक्नोलॉजी, 6 मोशन DD, एलर्जी केयर स्टीम वॉश और ThinQ वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस यह मशीन कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से ऑटोमैटिक धुलाई चुनती है, जिससे कपड़ों की लाइफ लंबी बनी रहती है।

Specifications क्षमता व प्रकार: 9 किग्रा, फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड स्पिन स्पीड 1200 RPM स्मार्ट टेक्नोलॉजी AI Direct Drive, ThinQ (Wi-Fi) स्मार्ट कनेक्टिविटी वॉश टेक्नोलॉजी 6 Motion DD वॉश प्रोग्राम 14 प्रोग्राम वारंटी 2 साल प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें इंटेलिजेंट AI Direct Drive 99.9% बैक्टीरिया और एलर्जन से सुरक्षा लंबी लाइफ और कम वाइब्रेशन हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील लिफ्टर्स स्मार्ट कंट्रोल (Wi-Fi ThinQ) क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस रेंज 1200 RPM स्पिन

Amazon Great Indian Festival Sale में Bosch का यह 9kg टम्बल ड्रायर (Dryer Only) 33% के डिस्काउंट और 2% अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ उपलब्ध है। 100% कंडेनसर ड्रेनिंग टेक्नोलॉजी, 14 ड्राईिंग प्रोग्राम्स और एंटी-क्रीज (Anti-Crease) फीचर्स से लैस यह ड्रायर कपड़ों को बिना सुखाए सीधे पहनने लायक (Ready-to-Wear) बना देता है।

Specifications प्रकार व क्षमता: 9 किग्रा, टम्बल ड्रायर ड्रायर तकनीक कंडेनसर ड्राईिंग एनर्जी रेटिंग 5 स्टार ड्राईिंग प्रोग्राम 14 प्रोग्राम ड्रम व बॉडी स्टेनलेस स्टील ड्रम, टफन्ड ग्लास डोर क्यों खरीदें 100% सुखाने की क्षमता कपड़ों में सिलवटें नहीं एलर्जी प्लस स्टीम सेफ्टी इको-साइलेंस ब्रशलेस मोटर क्यों खोजें विकल्प वॉशिंग फंक्शन नहीं हायर प्राइस रेंज

Amazon Great Indian Festival Sale में IFB की यह 8kg 5-स्टार इनवर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 25% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। DeepClean® AI टेक्नोलॉजी, 9 स्विर्ल वॉश (9 Swirl Wash), एक्वा एनर्जी (Hard Water Treatment) और वाई-फाई ऐप कंट्रोल से लैस यह मशीन कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए 30% ज्यादा लाइफ देती है। 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ यह फैमिली के लिए एक भरोसेमंद चॉइस है।

Specifications क्षमता व प्रकार 8 किग्रा, फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश टेक्नोलॉजी 9 Swirl Wash वॉश प्रोग्राम 22 प्रोग्राम विशेष फीचर्स: Aqua Energie (खारे पानी का इलाज), क्रीसेंट मून ड्रम क्यों खरीदें 4 साल की सबसे लंबी वारंटी Aqua Energie (हार्ड वॉटर ट्रीटमेंट) Steam Refresh (बिना पानी/डिटर्जेंट सफाई) क्रीसेंट मून ड्रम सुरक्षा 22 स्मार्ट वॉश प्रोग्राम्स क्यों खोजें विकल्प बिल्ड डाइमेंशन में ज्यादा गहराई पुश बटन कंट्रोल

Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung Smart Choice की यह विशाल 12kg क्षमता वाली 5-स्टार इनवर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 14% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। SpaceMax™ टेक्नोलॉजी, AI इको बबल, सुपर स्पीड (39 मिनट वॉश) और वाई-फाई कनेक्टेड AI एनर्जी मोड से लैस यह मशीन भारी-भरकम कपड़ों, पर्दों और बड़े परिवारों की धुलाई के लिए एक अल्ट्रा-प्रीमियम सॉल्यूशन है।

Specifications क्षमता व प्रकार 12 किग्रा, फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड: 1400 RPM स्मार्ट टेक्नोलॉजी AI Ecobubble™, Wi-Fi SmartThings ऐप सपोर्ट वॉश टेक्नोलॉजी Super Speed वॉश प्रोग्राम: 14 प्रोग्राम1 वारंटी 2 साल प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें विशाल 12kg क्षमता विथ SpaceMax Super Speed वॉश (39 Min) 20 साल की लंबी मोटर वारंटी AI एनर्जी मोड (70% Power Saving) क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा छोटे परिवारों के लिए ओवरसाइज़्ड

FAQ 1: फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में AI Direct Drive और EcoBubble टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? उत्तर: AI Direct Drive और AI EcoBubble जैसी स्मार्ट तकनीकें कपड़ों के वजन और फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) को खुद सेंस कर लेती हैं। इसके बाद मशीन उसी हिसाब से बेस्ट वॉश साइकिल और वॉटर लेवल चुनती है। इससे नाजुक कपड़े खराब नहीं होते, जिद्दी दाग आसानी से निकल जाते हैं और 50% से 70% तक बिजली व पानी की बचत होती है।

FAQ 2: वॉशर-ड्रायर कॉम्बो और standalone टम्बल ड्रायर (Dryer Only) में क्या अंतर है? उत्तर: वॉशर-ड्रायर कॉम्बो एक ही मशीन में कपड़े धोने और सुखाने दोनों का काम करता है, जो स्पेस-सेविंग के लिए बेस्ट है। वहीं Standalone टम्बल ड्रायर (जैसे Bosch Condenser Dryer) सिर्फ सुखाने का काम करता है, लेकिन यह कपड़ों को 100% सुखाकर बिना सिकुड़न (Wrinkle-Free) के सीधे पहनने या अलमारी में रखने लायक (Ready-to-Wear) बना देता है।

FAQ 3: भारतीय परिवारों के लिए 8kg, 9kg और 12kg में से कौन सी वॉशिंग मशीन क्षमता चुननी चाहिए? उत्तर:

8 kg: 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवार के लिए पर्याप्त है।

9 kg: 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार और नियमित बेडशीट व हल्के कंबल धोने के लिए सही विकल्प है।

12 kg (SpaceMax): बड़े संयुक्त परिवारों या भारी रजाई, पर्दे और हैवी लॉन्ड्री लोड को एक साथ धोने के लिए सबसे बेस्ट रहती है।

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