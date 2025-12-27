टॉप ब्रांड Air Fryers पर बंपर डील, कम तेल में बनेगा स्वादिष्ट खाना
Amazon पर टॉप ब्रांड्स के एयर फ्रायर्स पर शानदार डील मिल रही है, जिससे कम तेल में कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना किफायती कीमत पर आसानी से बनाया जा सकता है।
टॉप ब्रांड के एयर फ्रायर पर शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यह एयर फ्रायर कम तेल में क्रिस्पी और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध बनाने में मददगार साबित होता है। इससे हेल्दी कुकिंग और आसान हो जाती है। अलग-अलग कैपेसिटी और पावर ऑप्शन के साथ यह एयर फ्रायर घरेलू और कमर्शियल उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त हैं। यह एयर फ्रायर किफायती कीमत, तेज परफॉर्मेंस और आसान ऑपरेशन के चलते यह डिवाइस मॉडर्न किचन के लिए एक शानदार स्मार्ट चॉइस साबित हो सकते हैं…
1. iBELL DF620M Deep Fryer Electric 12 Litre Stainless Steel 2500W, Double Tank/Basket, Variable Temperature Control, Silver
iBELL का यह 12 लीटर इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो घर पर या कमर्शियल यूज़ के लिए बड़ी मात्रा में फूड फ्राई करना चाहते हैं। इसमें Double Tank और Double Basket डिज़ाइन मिलता है, जिससे दो अलग-अलग फूड आइटम एक साथ फ्राई किए जा सकते हैं। 2500W पावर और Variable Temperature Control के साथ यह डीप फ्रायर Amazon पर लिमिटेड टाइम डील में 7,231 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
12L डबल टैंक/डबल बास्केट
2500W पावर से फास्ट और डीप फ्राइंग
Variable Temperature Control
स्टेनलेस स्टील बॉडी, मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
साइज बड़ा है, ज्यादा स्पेस चाहिए
ऑयल कंजम्प्शन ज्यादा हो सकता है
2. ADORMA DF8L SGL 1800W Heavy Duty Commercial Electric Deep Fryer 8 Liters with 1 Year Warranty…
ADORMA का यह 8 लीटर का हैवी-ड्यूटी कमर्शियल इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर रेस्टोरेंट, कैफे और फूड बिज़नेस के लिए बनाया गया है। 1800W पावर और वाइड टेम्परेचर रेंज के साथ यह फ्रायर तेज़ और कंट्रोल्ड फ्राइंग देता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और रिमूवेबल बास्केट के साथ यह डीप फ्रायर Amazon पर 10,145 में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 लीटर ऑयल कैपेसिटी
1800W पावर से तेज़ और स्टेबल हीटिंग
Variable Temperature Control
स्टेनलेस स्टील बॉडी
Ceramic Wool Insulation से बेहतर हीट रिटेंशन
क्यों खोजें विकल्प
सिंगल बास्केट डिज़ाइन
कीमत पर डिस्काउंट बहुत कम
3. AMERICAN MICRONIC-Electric Deep Fryer (Uses Oil) with thermostat (1.5 Litre)-AMI-DFS-15LDx
यह 6 लीटर कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक किफायती विकल्प है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और 2500W पावर के साथ यह तेज़ हीटिंग और समान फ्राइंग में मदद करता है, जिससे स्नैक्स जल्दी और क्रिस्पी तैयार होते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर ऑयल कैपेसिटी
2500 वॉट पावर, फास्ट हीटिंग
मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी
फ्रेंच फ्राइज, चिकन, स्नैक्स व अन्य डीप फ्राइड फूड के लिए उपयुक्त
थर्मोस्टैट पर 2 साल की वारंटी
कम कीमत में बड़ी कैपेसिटी
घर और छोटे फूड बिज़नेस के लिए सही
टिकाऊ स्टील डिजाइन
हाई पावर से तेज़ फ्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
यूज़र रेटिंग औसत
डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं
वारंटी केवल थर्मोस्टैट तक सीमित
4. KHUSHI UDYOG -Double Tank Electric Deep Fryer 12L Capacity Stainless Steel with 2 Baskets for Kitchen Restaurant Hotel Use
KHUSHI UDYOG का यह 12 लीटर डबल टैंक इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर खास तौर पर रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और फूड स्टॉल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो अलग-अलग ऑयल टैंक दिए गए हैं, जिससे एक साथ अलग-अलग तरह के फूड आइटम फ्राई किए जा सकते हैं। 2500W पावर और मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ यह कमर्शियल किचन के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक साथ दो अलग-अलग डिश फ्राई करने की सुविधा
कमर्शियल यूज़ के लिए दमदार परफॉर्मेंस
साफ करना आसान, मजबूत बनावट
होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस के लिए आदर्श
क्यों खोजें विकल्प
घरेलू इस्तेमाल के लिए साइज बड़ा
ऑयल की खपत ज्यादा
5. Blend Art Electric Deep Fryer Machine Automatic Hot Oil immersion cooker Frying Basket Elevate Your Culinary Creations Made In India Stainless Steel Body (Single Fryer 6L)
Blend Art का यह 6 लीटर सिंगल टैंक इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर Made in India है और घर व कमर्शियल दोनों इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। 2500W पावर, स्टेनलेस स्टील बॉडी और ऑटोमैटिक हॉट ऑयल इमर्शन सिस्टम के साथ यह फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, पकौड़े और अन्य स्नैक्स को जल्दी और समान रूप से कुरकुरा बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में कमर्शियल-ग्रेड परफॉर्मेंस
तेजी से गर्म होने वाला और समान फ्राइंग
साफ करना आसान
12 महीने की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिंगल टैंक होने से एक समय में एक ही डिश फ्राई होगी
टाइमर या डिजिटल डिस्प्ले नहीं
6. newBasics Commercial Deep Fryer Electric 220V Stainless Steel with Variable Temperature Control with Warranty (4 + 4 Liters)
newBasics का यह डबल टैंक (4+4 लीटर) इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील बॉडी, वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल और बड़ी फ्राइंग कैपेसिटी के साथ यह एक साथ ज्यादा मात्रा में कुरकुरी फ्राइंग करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4+4 लीटर ड्यूल ऑयल टैंक
वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल, हर रेसिपी के लिए सही तापमान
मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी
220–250V पावर सपोर्ट
रिमूवेबल फ्राइंग बास्केट और ऑयल कंटेनर
क्यों खोजें विकल्प
कम कीमत में डबल टैंक कमर्शियल फ्रायर
साफ करना आसान
रेटिंग औसत है
डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं
7. MAZORIA 6 Liters Electric Deep Fryer with 2 Year Warranty
MAZORIA का यह 6 लीटर कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक किफायती विकल्प है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और 2500W पावर के साथ यह तेज़ हीटिंग और समान फ्राइंग में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में बड़ी कैपेसिटी
घर और छोटे फूड बिज़नेस के लिए सही
स्टील बॉडी, टिकाऊ डिजाइन
हाई पावर से तेज़ फ्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग औसत
डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं
