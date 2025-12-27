Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Top Brand Air Fryers on Amazon discount offer Healthier Frying with Less Oil

टॉप ब्रांड Air Fryers पर बंपर डील, कम तेल में बनेगा स्वादिष्ट खाना

संक्षेप:

Amazon पर टॉप ब्रांड्स के एयर फ्रायर्स पर शानदार डील मिल रही है, जिससे कम तेल में कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना किफायती कीमत पर आसानी से बनाया जा सकता है।

Dec 27, 2025 01:22 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

टॉप ब्रांड के एयर फ्रायर पर शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यह एयर फ्रायर कम तेल में क्रिस्पी और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध बनाने में मददगार साबित होता है। इससे हेल्दी कुकिंग और आसान हो जाती है। अलग-अलग कैपेसिटी और पावर ऑप्शन के साथ यह एयर फ्रायर घरेलू और कमर्शियल उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त हैं। यह एयर फ्रायर किफायती कीमत, तेज परफॉर्मेंस और आसान ऑपरेशन के चलते यह डिवाइस मॉडर्न किचन के लिए एक शानदार स्मार्ट चॉइस साबित हो सकते हैं…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
टॉप ब्रांड Air Fryers पर बंपर डील, कम तेल में बनेगा स्वादिष्ट खाना

iBELL का यह 12 लीटर इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो घर पर या कमर्शियल यूज़ के लिए बड़ी मात्रा में फूड फ्राई करना चाहते हैं। इसमें Double Tank और Double Basket डिज़ाइन मिलता है, जिससे दो अलग-अलग फूड आइटम एक साथ फ्राई किए जा सकते हैं। 2500W पावर और Variable Temperature Control के साथ यह डीप फ्रायर Amazon पर लिमिटेड टाइम डील में 7,231 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
12 लीटर
टाइप
Electric Deep Fryer
पावर
2500W
टेम्परेचर रेंज
60°C – 190°C

क्यों खरीदें

...

12L डबल टैंक/डबल बास्केट

...

2500W पावर से फास्ट और डीप फ्राइंग

...

Variable Temperature Control

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी, मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज बड़ा है, ज्यादा स्पेस चाहिए

...

ऑयल कंजम्प्शन ज्यादा हो सकता है

ADORMA का यह 8 लीटर का हैवी-ड्यूटी कमर्शियल इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर रेस्टोरेंट, कैफे और फूड बिज़नेस के लिए बनाया गया है। 1800W पावर और वाइड टेम्परेचर रेंज के साथ यह फ्रायर तेज़ और कंट्रोल्ड फ्राइंग देता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और रिमूवेबल बास्केट के साथ यह डीप फ्रायर Amazon पर 10,145 में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
8 लीटर
कैपेसिटी
8 लीटर
पावर
1800W
टेम्परेचर रेंज
50°C – 250°C
हीटिंग एलिमेंट
Stainless Steel
बास्केट
Removable Frying Basket
वारंटी
1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

8 लीटर ऑयल कैपेसिटी

...

1800W पावर से तेज़ और स्टेबल हीटिंग

...

Variable Temperature Control

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

Ceramic Wool Insulation से बेहतर हीट रिटेंशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिंगल बास्केट डिज़ाइन

...

कीमत पर डिस्काउंट बहुत कम

यह 6 लीटर कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक किफायती विकल्प है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और 2500W पावर के साथ यह तेज़ हीटिंग और समान फ्राइंग में मदद करता है, जिससे स्नैक्स जल्दी और क्रिस्पी तैयार होते हैं।

Specifications

ऑयल कैपेसिटी
6 लीटर
पावर
2500 वॉट
मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील
कलर
सिल्वर

क्यों खरीदें

...

6 लीटर ऑयल कैपेसिटी

...

2500 वॉट पावर, फास्ट हीटिंग

...

मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

फ्रेंच फ्राइज, चिकन, स्नैक्स व अन्य डीप फ्राइड फूड के लिए उपयुक्त

...

थर्मोस्टैट पर 2 साल की वारंटी

...

कम कीमत में बड़ी कैपेसिटी

...

घर और छोटे फूड बिज़नेस के लिए सही

...

टिकाऊ स्टील डिजाइन

...

हाई पावर से तेज़ फ्राइंग

क्यों खोजें विकल्प

...

यूज़र रेटिंग औसत

...

डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं

...

वारंटी केवल थर्मोस्टैट तक सीमित

KHUSHI UDYOG का यह 12 लीटर डबल टैंक इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर खास तौर पर रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और फूड स्टॉल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो अलग-अलग ऑयल टैंक दिए गए हैं, जिससे एक साथ अलग-अलग तरह के फूड आइटम फ्राई किए जा सकते हैं। 2500W पावर और मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ यह कमर्शियल किचन के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।

Specifications

कुल क्षमता
12 लीटर
पावर
2500 वॉट
मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील
टेम्परेचर कंट्रोल
इंडिपेंडेंट थर्मोस्टेट

क्यों खरीदें

...

एक साथ दो अलग-अलग डिश फ्राई करने की सुविधा

...

कमर्शियल यूज़ के लिए दमदार परफॉर्मेंस

...

साफ करना आसान, मजबूत बनावट

...

होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस के लिए आदर्श

क्यों खोजें विकल्प

...

घरेलू इस्तेमाल के लिए साइज बड़ा

...

ऑयल की खपत ज्यादा

Blend Art का यह 6 लीटर सिंगल टैंक इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर Made in India है और घर व कमर्शियल दोनों इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। 2500W पावर, स्टेनलेस स्टील बॉडी और ऑटोमैटिक हॉट ऑयल इमर्शन सिस्टम के साथ यह फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, पकौड़े और अन्य स्नैक्स को जल्दी और समान रूप से कुरकुरा बनाता है।

Specifications

ऑयल कैपेसिटी
6 लीटर
पावर
2500 वॉट
वजन
4.6 किलोग्राम
कलर
सिल्वर

क्यों खरीदें

...

कम कीमत में कमर्शियल-ग्रेड परफॉर्मेंस

...

तेजी से गर्म होने वाला और समान फ्राइंग

...

साफ करना आसान

...

12 महीने की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

सिंगल टैंक होने से एक समय में एक ही डिश फ्राई होगी

...

टाइमर या डिजिटल डिस्प्ले नहीं

newBasics का यह डबल टैंक (4+4 लीटर) इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील बॉडी, वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल और बड़ी फ्राइंग कैपेसिटी के साथ यह एक साथ ज्यादा मात्रा में कुरकुरी फ्राइंग करने में मदद करता है।

Specifications

ऑयल कैपेसिटी
4 + 4 लीटर
मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील
वजन
7 किलोग्राम
उपयोग
घर और कमर्शियल

क्यों खरीदें

...

4+4 लीटर ड्यूल ऑयल टैंक

...

वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल, हर रेसिपी के लिए सही तापमान

...

मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

220–250V पावर सपोर्ट

...

रिमूवेबल फ्राइंग बास्केट और ऑयल कंटेनर

क्यों खोजें विकल्प

...

कम कीमत में डबल टैंक कमर्शियल फ्रायर

...

साफ करना आसान

...

रेटिंग औसत है

...

डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं

MAZORIA का यह 6 लीटर कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर घर और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक किफायती विकल्प है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और 2500W पावर के साथ यह तेज़ हीटिंग और समान फ्राइंग में मदद करता है।

Specifications

ऑयल कैपेसिटी
6 लीटर
मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील
वारंटी
थर्मोस्टैट पर 2 साल
कलर
सिल्वर

क्यों खरीदें

...

कम कीमत में बड़ी कैपेसिटी

...

घर और छोटे फूड बिज़नेस के लिए सही

...

स्टील बॉडी, टिकाऊ डिजाइन

...

हाई पावर से तेज़ फ्राइंग

क्यों खोजें विकल्प

...

रेटिंग औसत

...

डिजिटल डिस्प्ले या टाइमर नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।