स्मार्ट शॉपिंग, Amazon पर धड़ाधड़ बिक रही हैं ये Auto Clean Chimneys, भारी डिस्काउंट के साथ आज ही करें ऑर्डर

क्या आप रसोई के लिए नई ऑटो-क्लीन चिमनी खरीदने की सोच रहे हैं? अमेजन पर टॉप-रेटेड और पावरफुल सक्शन वाली Auto-Clean Chimneys भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। बजट-फ्रेंडली दामों में ये चिमनियां आपकी रसोई को धुआं-मुक्त बनाएंगी, चलिए देखते हैं कौन सी है आपके लिए बेस्ट!

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रसोई को बनाएं धुआं मुक्त, Amazon पर मिल रहे हैं धांसू ऑफर्स किचन में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं और तेल की चिपचिपाहट हर घर की बड़ी समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए Amazon पर Auto-Clean Kitchen Chimneys पर शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं। ये चिमनियां न केवल आपकी रसोई को साफ और हवादार रखती हैं, बल्कि मॉडर्न लुक भी देती हैं।

autoclean kitchen chimneys

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स से लैस अमेजन पर बिकने वाली ये टॉप-रेटेड चिमनियां फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और पावरफुल सक्शन कैपेसिटी (1350 m³/hr से 1500 m³/hr तक) के साथ आती हैं। इनमें मोशन सेंसर और टच कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना हाथ गंदे किए महज एक इशारे से इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं।

बिना झंझट ऑटो-क्लीनिंग और एनर्जी सेविंग इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी Heat Auto-Clean टेक्नोलॉजी है। एक बटन दबाते ही अंदर जमा तेल और ग्रीस पिघलकर ऑयल कलेक्टिंग ट्रे में आ जाता है, जिससे बार-बार सफाई का झंझट खत्म हो जाता है। साथ ही, BLDC मोटर वाली चिमनियां बिजली की खपत कम करती हैं और कम शोर में काम करती हैं।

अगर आप भी बजट में एक टिकाऊ, स्मार्ट और पावरफुल ऑटो-क्लीन चिमनी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए सही मौका है। अपनी कुकिंग जरूरतों और बजट के हिसाब से बेस्ट मॉडल चुनें और अपनी रसोई को अपग्रेड करें!

Elica WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO एक 90 सेमी साइज़ वाली वॉल-माउंटेड कर्ड ग्लास चिमनी है, जो 3 से 5 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर दी गई है, जो 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी और बेहद कम शोर (48 dB) के साथ काम करती है। इसमें हाथ से छुए बिना काम करने के लिए मोशन सेंसर और हीट ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।

Specifications वारंटी मोटर पर 15 साल और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइटिंग 2 LED लैंप नॉइज़ लेवल 48 dB (कम शोर) ऑटो-क्लीन हीट ऑटो-क्लीन (ऑयल कलेक्टिंग ट्रे के साथ) कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल + मोशन सेंसर क्यों खरीदें कम बिजली की खपत पावरफुल सक्शन और शांत संचालन आसान ऑटो-क्लीनिंग स्मार्ट मोशन सेंसर लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग अनिवार्य जगह की आवश्यकता

Faber Hood Trendy 60cm (TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 60) एक दीवार पर लगने वाली वर्टिकल/स्लांट चिमनी है। इसका स्लांट डिज़ाइन कुकिंग पैन से उठने वाले धुएं को सीधा और तेजी से खींचता है। इसमें कम बिजली खपत वाली BLDC मोटर, 1500 m³/hr की सक्शन कैपेसिटी, हीट ऑटो-क्लीन, और टच + मोशन सेंसर कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी मोटर पर 12 साल और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी नॉइज़ लेवल 58 dB ऑटो-क्लीन ऑटो-क्लीन (इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे के साथ) कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल + जेस्चर/मोशन सेंसर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस क्यों खरीदें आधुनिक स्लांट डिज़ाइन पावरफुल सक्शन ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर स्मार्ट मोशन सेंसर क्यों खोजें विकल्प दीवार पर सही वर्टिकल हाइट और कटआउट स्पेस की जरूरत नॉइज़ लेवल उच्च स्पीड पर थोड़ा सुनाई देता

CADLEC CurveFlow 60cm BLDC एक वॉल-माउंटेड कर्व्ड ग्लास चिमनी है जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बनाई गई है। यह 1800 m³/hr की हाई सक्शन पावर और टर्बो मोड के साथ आती है, जिससे भारी तड़का और डीप फ्राइंग का धुआं तुरंत दूर हो जाता है। इसमें एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर, हीट ऑटो-क्लीन, और बिना छुए इस्तेमाल करने के लिए जेस्चर/मोशन कंट्रोल फीचर दिया गया है।

Specifications वारंटी 20 साल मोटर वारंटी और 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइटिंग ड्यूल LED लैंप ऑटो-क्लीन फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन मोटर प्रकार ऊर्जा-बचत BLDC मोटर क्यों खरीदें हाई सक्शन कैपेसिटी लंबी वारंटी बजट-फ्रेंडली कीमत फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन क्यों खोजें विकल्प नया उभरता ब्रांड हाई सक्शन पर आवाज

Beyond Appliances Cube Pro एक डक्टलेस (Ductless) प्लग-एंड-प्ले किचन चिमनी है, जो धुएं और गंध को फिल्टर करके साफ हवा को वापस रसोई में री-सर्कुलेट करती है। इसमें 1400 CMH की सक्शन क्षमता, 5-स्टेज एडवांस्ड एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर, ड्राई-हीट ऑटो-क्लीन और 3-वे सक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसे बिना किसी बड़े बदलाव के महज 10 मिनट में इंस्टॉल किया जा सकता है।

Specifications वारंटी 2 साल कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी नॉइज़ लेवल 48 dB (बेहद कम शोर) ऑटो-क्लीन ऑटो-क्लीन तकनीक (ड्राइ-हीट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे के साथ) फिल्टर टाइप 5-स्टेज एडवांस्ड एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर (4 साल फिल्टर लाइफ) क्यों खरीदें नो कोर कटिंग / नो डक्टिंग 10 मिनट में आसान इंस्टॉलेशन 5-स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प फिल्टर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता कमरे में री-सर्कुलेशन

Whirlpool TAFL 75 HAC BK HOOD एक 75 सेमी साइज़ वाली वॉल-माउंटेड T-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए सही विकल्प है। इसमें 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता, हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और हाथ के इशारे से कंट्रोल करने के लिए मोशन सेंसर (Gesture Control) दिया गया है। कंपनी इस पर 11 साल की मोटर वारंटी और 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रदान करती है।

Specifications वारंटी मोटर पर 11 साल और 3 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लाइटिंग 2 LED लैंप कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल पैनल + मोशन सेंसर (3 स्पीड मोड) ऑटो-क्लीन हीट ऑटो-क्लीन (इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे) फिल्टर प्रकार फिल्टरलेस क्यों खरीदें 75cm परफेक्ट साइज़ पावरफुल सक्शन हीट ऑटो-क्लीन मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग अनिवार्य केवल 3 स्पीड मोड

Crompton Aeries Curved 60cm एक वॉल-माउंटेड कर्ड ग्लास चिमनी है, जो रसोई के धुएं और तेल की ग्रीस को प्रभावी ढंग से हटाती है। इसमें 1280 m³/hr की सक्शन क्षमता, थर्मल ऑटो-क्लीन, इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे, और बिना छुए इस्तेमाल करने के लिए मोशन जेस्चर कंट्रोल फीचर दिया गया है। यह 55 dB के कम शोर के साथ काम करती है।

Specifications भरोसेमंद मोटर वारंटी क्रॉम्पटन द्वारा मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी वारंटी 7 साल मोटर वारंटी और 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कंट्रोल टाइप टच सेंसर + मोशन जेस्चर कंट्रोल ऑटो-क्लीन थर्मल ऑटो-क्लीन (इंटीग्रेटेड ऑयल कलेक्टर के साथ) सक्शन क्षमता 1280 m³/hr (3 स्पीड सेटिंग्स) साइज 60 cm (2-4 बर्नर स्टोव के लिए उपयुक्त) क्यों खरीदें आसान ऑटो-क्लीनिंग स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल कम शोर फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प BLDC मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली खपत सीमित कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

Glen Hood RICA 60 एक 60 सेमी आकार की कर्ड ग्लास वॉल-माउंटेड चिमनी है, जो 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें 180W की ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर और 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है। इसके अलावा, इसमें एरिएशन टेक्नोलॉजी और इंटेलीक्लीन जैसा ऑटोमैटिक क्लीनिंग साइकल फीचर मिलता है जो स्टैंडबाय मोड में हर 15 घंटे में एक्टिवेट होता है।

Specifications वारंटी मोटर पर 15 साल और 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ध्वनि स्तर 58 dB खास फीचर्स एरिएशन फंक्शन एवं इंटेलीक्लीन ऑटो-क्लीन थर्मल ऑटो-क्लीन + इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे कंट्रोल प्रकार मोशन जेस्चर सेंसर + टच कंट्रोल पैनल (डिजिटल डिस्प्ले) क्यों खरीदें कम बिजली की खपत इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीनिंग स्मार्ट मोशन सेंसर एरिएशन टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग आवश्यक 60cm साइज़ सीमा

Q1. ऑटो-क्लीन किचन चिमनी कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे हैं? उत्तर: ऑटो-क्लीन चिमनी में हीट/थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। एक बटन दबाने पर चिमनी के अंदर जमा हुआ चिपचिपा तेल और ग्रीस पिघलकर नीचे लगी ऑयल कलेक्टिंग ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको चिमनी को अंदर से बार-बार हाथ से साफ नहीं करना पड़ता और इसकी सक्शन पावर सालों-साल बरकरार रहती है।

Q2. रसोई के लिए BLDC मोटर वाली चिमनी क्यों खरीदनी चाहिए? उत्तर: BLDC मोटर वाली चिमनियां पारंपरिक मोटर चिमनियों की तुलना में 50% तक बिजली की बचत करती हैं। ये मोटर बहुत कम शोर (Noise) पैदा करती हैं, लंबे समय तक चलती हैं (इन पर 12 से 20 साल तक की वारंटी मिलती है) और इनवर्टर पर भी आसानी से चल सकती हैं।

Q3. 60 सेमी और 90 सेमी साइज़ की चिमनी में से कौन सी चुननी चाहिए? उत्तर: 60 cm साइज़: 2 से 3 बर्नर वाले छोटे/मध्यम गैस स्टोव के लिए बिल्कुल सही होती है।

90 cm साइज़: 3 से 5 बर्नर वाले बड़े गैस स्टोव या बड़े कुकटॉप के लिए उपयुक्त होती है ताकि बर्तन के किनारे से उठता धुआं भी बाहर न फैले।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।