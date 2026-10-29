स्मार्ट शॉपिंग, Amazon पर धड़ाधड़ बिक रही हैं ये Auto Clean Chimneys, भारी डिस्काउंट के साथ आज ही करें ऑर्डर
क्या आप रसोई के लिए नई ऑटो-क्लीन चिमनी खरीदने की सोच रहे हैं? अमेजन पर टॉप-रेटेड और पावरफुल सक्शन वाली Auto-Clean Chimneys भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। बजट-फ्रेंडली दामों में ये चिमनियां आपकी रसोई को धुआं-मुक्त बनाएंगी, चलिए देखते हैं कौन सी है आपके लिए बेस्ट!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रसोई को बनाएं धुआं मुक्त, Amazon पर मिल रहे हैं धांसू ऑफर्स
किचन में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं और तेल की चिपचिपाहट हर घर की बड़ी समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए Amazon पर Auto-Clean Kitchen Chimneys पर शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं। ये चिमनियां न केवल आपकी रसोई को साफ और हवादार रखती हैं, बल्कि मॉडर्न लुक भी देती हैं।
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स से लैस
अमेजन पर बिकने वाली ये टॉप-रेटेड चिमनियां फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और पावरफुल सक्शन कैपेसिटी (1350 m³/hr से 1500 m³/hr तक) के साथ आती हैं। इनमें मोशन सेंसर और टच कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना हाथ गंदे किए महज एक इशारे से इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं।
बिना झंझट ऑटो-क्लीनिंग और एनर्जी सेविंग
इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी Heat Auto-Clean टेक्नोलॉजी है। एक बटन दबाते ही अंदर जमा तेल और ग्रीस पिघलकर ऑयल कलेक्टिंग ट्रे में आ जाता है, जिससे बार-बार सफाई का झंझट खत्म हो जाता है। साथ ही, BLDC मोटर वाली चिमनियां बिजली की खपत कम करती हैं और कम शोर में काम करती हैं।
अगर आप भी बजट में एक टिकाऊ, स्मार्ट और पावरफुल ऑटो-क्लीन चिमनी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए सही मौका है। अपनी कुकिंग जरूरतों और बजट के हिसाब से बेस्ट मॉडल चुनें और अपनी रसोई को अपग्रेड करें!
1. Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | 9 Speed | Touch Control + Motion Sensor | Black
Elica WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO एक 90 सेमी साइज़ वाली वॉल-माउंटेड कर्ड ग्लास चिमनी है, जो 3 से 5 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर दी गई है, जो 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी और बेहद कम शोर (48 dB) के साथ काम करती है। इसमें हाथ से छुए बिना काम करने के लिए मोशन सेंसर और हीट ऑटो-क्लीन तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
पावरफुल सक्शन और शांत संचालन
आसान ऑटो-क्लीनिंग
स्मार्ट मोशन सेंसर
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
डक्टिंग अनिवार्य
जगह की आवश्यकता
2. Faber Hood Trendy 60cm 1500 m³/hr BLDC Autoclean Slant Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 60
Faber Hood Trendy 60cm (TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 60) एक दीवार पर लगने वाली वर्टिकल/स्लांट चिमनी है। इसका स्लांट डिज़ाइन कुकिंग पैन से उठने वाले धुएं को सीधा और तेजी से खींचता है। इसमें कम बिजली खपत वाली BLDC मोटर, 1500 m³/hr की सक्शन कैपेसिटी, हीट ऑटो-क्लीन, और टच + मोशन सेंसर कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आधुनिक स्लांट डिज़ाइन
पावरफुल सक्शन
ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर
स्मार्ट मोशन सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर सही वर्टिकल हाइट और कटआउट स्पेस की जरूरत
नॉइज़ लेवल उच्च स्पीड पर थोड़ा सुनाई देता
3. CADLEC CurveFlow 60cm BLDC Kitchen Chimney | Powerful Suction, Filterless Auto Clean, Curved Glass, Touch & Gesture Control, Turbo Mode | 20Y Motor & 5Y Comprehensive Warranty | Black
CADLEC CurveFlow 60cm BLDC एक वॉल-माउंटेड कर्व्ड ग्लास चिमनी है जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बनाई गई है। यह 1800 m³/hr की हाई सक्शन पावर और टर्बो मोड के साथ आती है, जिससे भारी तड़का और डीप फ्राइंग का धुआं तुरंत दूर हो जाता है। इसमें एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर, हीट ऑटो-क्लीन, और बिना छुए इस्तेमाल करने के लिए जेस्चर/मोशन कंट्रोल फीचर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई सक्शन कैपेसिटी
लंबी वारंटी
बजट-फ्रेंडली कीमत
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
नया उभरता ब्रांड
हाई सक्शन पर आवाज
4. Beyond Appliances Cube Pro Plug N Play Ductless Kitchen Chimney | 1400 CMH | Auto Clean | 5-Stage Advanced Filter | Touch Control | 3-way Suction | 48dB Low Noise | Black | PAN INDIA SERVICE
Beyond Appliances Cube Pro एक डक्टलेस (Ductless) प्लग-एंड-प्ले किचन चिमनी है, जो धुएं और गंध को फिल्टर करके साफ हवा को वापस रसोई में री-सर्कुलेट करती है। इसमें 1400 CMH की सक्शन क्षमता, 5-स्टेज एडवांस्ड एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर, ड्राई-हीट ऑटो-क्लीन और 3-वे सक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसे बिना किसी बड़े बदलाव के महज 10 मिनट में इंस्टॉल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नो कोर कटिंग / नो डक्टिंग
10 मिनट में आसान इंस्टॉलेशन
5-स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन
लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता
कमरे में री-सर्कुलेशन
5. Whirlpool 75cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 11 Years Motor and 3 Years Comprehensive Warranty | Free Installation | Made In India | TAFL 75 HAC BK HOOD | Motion Sensor | Black
Whirlpool TAFL 75 HAC BK HOOD एक 75 सेमी साइज़ वाली वॉल-माउंटेड T-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए सही विकल्प है। इसमें 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता, हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और हाथ के इशारे से कंट्रोल करने के लिए मोशन सेंसर (Gesture Control) दिया गया है। कंपनी इस पर 11 साल की मोटर वारंटी और 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
75cm परफेक्ट साइज़
पावरफुल सक्शन
हीट ऑटो-क्लीन
मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
डक्टिंग अनिवार्य
केवल 3 स्पीड मोड
6. Crompton Aeries Curved 60cm 1280m3/hr Kitchen Curved Chimney| Filterless Thermal Autoclean| Gesture Control| Built In Oil Collector| 7 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
Crompton Aeries Curved 60cm एक वॉल-माउंटेड कर्ड ग्लास चिमनी है, जो रसोई के धुएं और तेल की ग्रीस को प्रभावी ढंग से हटाती है। इसमें 1280 m³/hr की सक्शन क्षमता, थर्मल ऑटो-क्लीन, इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टिंग ट्रे, और बिना छुए इस्तेमाल करने के लिए मोशन जेस्चर कंट्रोल फीचर दिया गया है। यह 55 dB के कम शोर के साथ काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान ऑटो-क्लीनिंग
स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल
कम शोर
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली खपत
सीमित कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
7. Glen Hood RICA 60 Curved Glass Kitchen Chimney | 1500 m³/hr Suction | BLDC Motor | Filterless Thermal Auto Clean | Touch & Gesture Control |2 Year Comprehensive Warranty & 15 Year on Motor| Black
Glen Hood RICA 60 एक 60 सेमी आकार की कर्ड ग्लास वॉल-माउंटेड चिमनी है, जो 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें 180W की ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर और 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है। इसके अलावा, इसमें एरिएशन टेक्नोलॉजी और इंटेलीक्लीन जैसा ऑटोमैटिक क्लीनिंग साइकल फीचर मिलता है जो स्टैंडबाय मोड में हर 15 घंटे में एक्टिवेट होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीनिंग
स्मार्ट मोशन सेंसर
एरिएशन टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
डक्टिंग आवश्यक
60cm साइज़ सीमा
Q1. ऑटो-क्लीन किचन चिमनी कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे हैं?
उत्तर: ऑटो-क्लीन चिमनी में हीट/थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। एक बटन दबाने पर चिमनी के अंदर जमा हुआ चिपचिपा तेल और ग्रीस पिघलकर नीचे लगी ऑयल कलेक्टिंग ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको चिमनी को अंदर से बार-बार हाथ से साफ नहीं करना पड़ता और इसकी सक्शन पावर सालों-साल बरकरार रहती है।
Q2. रसोई के लिए BLDC मोटर वाली चिमनी क्यों खरीदनी चाहिए?
उत्तर: BLDC मोटर वाली चिमनियां पारंपरिक मोटर चिमनियों की तुलना में 50% तक बिजली की बचत करती हैं। ये मोटर बहुत कम शोर (Noise) पैदा करती हैं, लंबे समय तक चलती हैं (इन पर 12 से 20 साल तक की वारंटी मिलती है) और इनवर्टर पर भी आसानी से चल सकती हैं।
Q3. 60 सेमी और 90 सेमी साइज़ की चिमनी में से कौन सी चुननी चाहिए?
उत्तर:
60 cm साइज़: 2 से 3 बर्नर वाले छोटे/मध्यम गैस स्टोव के लिए बिल्कुल सही होती है।
90 cm साइज़: 3 से 5 बर्नर वाले बड़े गैस स्टोव या बड़े कुकटॉप के लिए उपयुक्त होती है ताकि बर्तन के किनारे से उठता धुआं भी बाहर न फैले।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।