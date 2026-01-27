Air Purifier, जो घर से निकाले पालतू जानवरों के बाल, डैंडर और बदबू, Amazon से सस्ते में करें खारीदारी
घर में पालतू जानवरों के साथ रहते हैं और साफ हवा चाहते हैं? Amazon पर पेट पेरेंट्स के लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर पेट हेयर, डैंडर और बदबू को 99.97% तक हटाते हैं। H13 HEPA फिल्टर से लैस ये प्यूरीफायर एलर्जी राहत देते हैं और घर में ताज़गी बनाए रखते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में प्यारे पालतू जानवरों के साथ रहते हुए भी साफ और ताज़ा हवा चाहते हैं? Amazon पर उपलब्ध पेट पेरेंट्स के लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर आपके लिए सबसे सही ऑप्शन्स हैं। ये H13 ट्रू HEPA फिल्टर से लैस एयर प्यूरीफायर पेट हेयर, डैंडर, एलर्जेंस और बदबू को 99.97% तक हटा देते हैं, जिससे एलर्जी, छींक और सांस की तकलीफ काफी कम हो जाती है। शांत ऑपरेशन, बड़े कमरों के लिए कवरेज और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ ये मशीनें आपके घर को हमेशा फ्रेश और हेल्दी बनाए रखती हैं, ताकि आप अपने चार पैरों वाले दोस्तों के साथ बिना किसी चिंता के खुशी-खुशी रह सकें, अभी Amazon पर चेक करें आपके लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर।
1. Forus Air Purifier for Home & Office, H13 HEPA 3-in-1 filter, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust, virus & Pollens, Covers Up to 500 Sqft Area | PM 2.5 | 2-Year Warranty (WR)
यह Air Purifier आपके घर और ऑफिस की हवा को शुद्ध रखने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसमें उच्च दक्षता वाला H13 HEPA 3-इन-1 फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.99% वायरस, बैक्टीरिया, धूल, धुआं और पालतू जानवरों के डैंडर को साफ करने में सक्षम है। 500 वर्ग फुट के कवरेज एरिया और रिमोट कंट्रोल की सुविधा वाले इस प्यूरीफायर को अमेजन पर 50 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 11,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 9000 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ और ऑटो मोड, स्लीप मोड व चाइल्ड लॉक जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इसका शांत ऑपरेशन इसे बेडरूम और लाइब्रेरी जैसी जगहों के लिए भी उपयुक्त बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
H13 HEPA फिल्टर
बड़ा कवरेज एरिया
लंबी फिल्टर लाइफ
रिमोट कंट्रोल
2 साल की वारंटी
रीयल-टाइम PM 2.5 मॉनिटरिंग और फिल्टर बदलने का इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
3.6 स्टार की औसत रेटिंग
ब्रांड वैल्यू फिलिप्स या डाइसन जैसे बड़े नामों के मुकाबले कम
फिल्टर की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर जांच
2. Ozone Air Purifier PureAir 50. Portable Air Purifiers O3. Toshi GreenTech. Remove Smell & Odours from Washroom, Basement & Pet Area. Plug&Play. American Technology.
यह Air Purifier विशेष रूप से वॉशरूम, बेसमेंट और पालतू जानवरों वाले क्षेत्रों से दुर्गंध को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक पोर्टेबल 'प्लग-एंड-प्ले' डिवाइस है, जो हवा को शुद्ध करने के लिए ओजोन और आयनीकरण का उपयोग करता है। अमेजन पर इसे 21 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इस डिवाइस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पारंपरिक एयर प्यूरीफायर की तरह महंगे फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे इसका मेंटेनेंस खर्च न के बराबर है। इसका छोटा साइज़ इसे सीधे दीवार के किसी भी मानक सॉकेट में लगाने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पालतू जानवरों की दुर्गंध, सीलन और बाथरूम की बदबू को तेज़ी से दूर
फिल्टर-लेस तकनीक
प्लग-एंड-प्ले डिज़ाइन
एडजस्टेबल कंट्रोल
एनर्जी एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कार्यक्षमता
केवल छोटे और बंद कमरों (300 sq. ft. तक) के लिए ही प्रभावी
सावधानी की ज़रूरत
3. Air Purifier for Large Room up to 2200 Sq Ft with H13 HEPA Filter, PM 2.5 Display Air Quality Sensor, Pet Mode, Washable Pre-Filter, 3-Layer Filtration, Activated Carbon Filter for Home Bedroom Smoke
यह KELY PURE का हाई-कैपेसिटी एयर प्यूरीफायर है, जो विशेष रूप से बड़े कमरों और हॉल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है जिसमें H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हवा से 99.9% प्रदूषकों और गंध को साफ़ करते हैं। अमेजन पर इसे 28 फीसद की छूट के साथ 19,000 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक समर्पित 'Pet Mode' और वाशेबल प्री-फिल्टर दिया गया है, जो बालों और लिंट को फंसाकर मुख्य फिल्टर की उम्र बढ़ाता है। साथ ही, रीयल-टाइम वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसमें PM 2.5 डिस्प्ले भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2200 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को साफ़ करने की क्षमता
H13 HEPA फिल्टर
वाशेबल प्री-फिल्टर
पेट मोड
स्मार्ट फीचर्स
PM 2.5 सेंसर, टाइमर, स्लीप मोड और चाइल्ड लॉक की सुविधा
खुशबू के लिए इसमें एक अलग स्पंज कम्पार्टमेंट दिया गया है
क्यों खोजें विकल्प
2200 Sq Ft कवरेज के हिसाब से इसकी ब्रैंड वैल्यू अभी बाज़ार में नई
वजन और साइज़ के कारण इसे छोटे कमरों में रखने में थोड़ी दिक्कत
4. CUCKOO Respure Copper Air Purifier For Home | 2 Yrs Filter & 8 Yrs Warranty on Motor | Biggest True HEPA Copper Filter | Coverage Area 570 Sqft | Suitable For Heavy Pollution Allergies & Pet Issues.
यह Copper एयर प्यूरीफायर है, जो विशेष रूप से भारी प्रदूषण, एलर्जी और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बाज़ार का सबसे बड़ा True HEPA Copper Filter दिया गया है, जो हवा को गहराई से साफ़ करने और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। अमेजन पर इसे 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 16,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 570 वर्ग फुट के कवरेज एरिया और मोटर पर 8 साल की बेमिसाल वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA कॉपर फिल्टर
मोटर पर 8 साल और फिल्टर पर 2 साल की वारंटी
570 Sqft तक के मध्यम और बड़े कमरों के लिए पूरी तरह प्रभावी
प्रदूषण से सुरक्षा
पेट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
वजन 6 किलोग्राम होने के कारण इसे इधर-उधर खिसकाना थोड़ा कठिन
कीमत बजट यूज़र्स के मुकाबले थोड़ी प्रीमियम
5. Mini Air Purifier For Bedroom, Small Room Air Purifiers For Home, Portable Air Purifier For Pets Allergies, Desk Air Purifier For Office, Baby Air Purifier For Nursery, Blue Pure Mini Max
यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जो विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस डेस्क, बेबी नर्सरी और कार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो 99.97% धूल, धुआं और पालतू जानवरों की रूसी को साफ़ करता है। अमेजन पर इसे 49 फीसद की छूट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
मात्र 450 ग्राम वज़न वाला यह डिवाइस 'प्लग एंड प्ले' डिज़ाइन के साथ आता है, जिसे आप पावर बैंक, लैपटॉप या कार चार्जर से आसानी से चला सकते हैं। इसमें अरोमा कॉटन की सुविधा भी है, जिससे आप अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल डालकर हवा को खुशबूदार बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा पोर्टेबल
True HEPA फिल्टर
प्लग एंड प्ले
हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ पसंदीदा खुशबू फैलाने की सुविधा
अल्ट्रा क्वाइट
107 Sqft तक के छोटे क्षेत्र को मात्र 10 मिनट में साफ़ करने का दम
क्यों खोजें विकल्प
केवल बहुत छोटे कमरों या पर्सनल स्पेस के लिए ही प्रभावी
इन-बिल्ट बैटरी नहीं
6. WINIX T800 Large Room Air Purifier | 1968 Sq Ft Coverage | True HEPA Carbon Filter | Captures Allergens | Wi-Fi Control, Auto & Sleep Mode | Ideal for Pet Owners, Smokers & Dusty Homes
यह हाई-परफॉरमेंस एयर प्यूरीफायर है। यह मात्र 1 घंटे में 1968 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। इसमें एडवांस True HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का कॉम्बो दिया गया है, जो 0.3 माइक्रोन जितने छोटे सूक्ष्म प्रदूषकों को भी साफ़ कर देता है। अमेजन पर इसे 46 फीसद की भारी छूट के साथ 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह डिवाइस स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ आती है, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने से घर की हवा की गुणवत्ता को ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कलर-कोडेड रीयल-टाइम एयर क्वालिटी इंडिकेटर आपको तुरंत बताता है कि आपके कमरे की हवा कितनी साफ़ है।
Specifications
क्यों खरीदें
1968 Sq Ft का कवरेज एरिया
स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल
True HEPA फिल्टर
ऑटो मोड
बेहद शांत स्लीप मोड
लो मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े आकार के कारण इसे छोटे कमरों में सेट करना थोड़ा मुश्किल
4.7 किलोग्राम वजन इसे रोज़ाना इधर-उधर ले जाने के लिए थोड़ा भारी
7. Pet Air Purifier for Home, Large Room Up to 1900 sq.ft, H13 HEPA Double Sided Air Filter, Pet Air Filter for Hair Dander and Allergies
यह एयर प्यूरीफायर उन घरों के लिए बेस्ट है जहाँ पालतू जानवर हैं। इसमें एक अनोखा U-शेप्ड एयर इनलेट और 6-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा में तैरते पालतू जानवरों के बालों और रूसी को बिना फिल्टर क्लॉग किए तेज़ी से सोख लेता है। अमेजन पर इसे 20 फीसद की छूट के साथ 28,247 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह मात्र A4 पेपर जितने छोटे बेस एरिया के बावजूद 1900 वर्ग फुट तक के बड़े क्षेत्र को साफ़ करने की क्षमता रखता है। इसकी डबल-साइड एयर इनटेक तकनीक साधारण प्यूरीफायर के मुकाबले 2 गुना तेज़ी से हवा को शुद्ध करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-क्लॉग डिजाइन
दुर्गंध का खात्मा
6-स्टेज प्यूरीफिकेशन
फिल्टर खर्च में 50% बचत
PM2.5 डिस्प्ले, एयर क्वालिटी इंडिकेटर, पेट लॉक और साइलेंट स्लीप मोड
ह CE, EPA और CARB जैसे कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा प्रमाणित
क्यों खोजें विकल्प
अन्य साधारण प्यूरीफायर के मुकाबले इसकी शुरुआती कीमत काफी अधिक
भारतीय बाज़ार में फिलिप्स या डाइसन जैसे स्थापित ब्रांड्स के मुकाबले इसकी लोकप्रियता कम
हाई-स्पीड शोर
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।