कम तेल में बनेगा खाना, न स्वाद खराब होगा न हेल्थ, आज ही खरीदें ये बेस्ट एयर फ्रायर

Best air fryers: अगर आप घर के लोगों की सेहत को चुस्त तंदरुस्त रखना चाहते हैं, तो आज ही घर पर ये बेस्ट एयर फ्रायर ले आएं, जिसे बेहद कम डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।

Tue, 26 Aug 2025 10:29 AM

खाने में बढ़ते तेल मसालों से दिल की बीमारियो का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टर कम तेल मसाला खाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में खाने का स्वाद बेकार हो रहा है या फिर हेल्थ खराब हो रही है। इन दोनों समस्याओं को एयर फ्रायर की मदद से दूर किया जा सकता है, क्योंकि एयर फ्रायर न खाने का स्वाद बदलने देता है और न ही ज्यादा तेल होने की वजह से खाने का स्वाद बदलेगा। हालांकि इसके लिए आपको बेस्ट एयर फ्रायर खरीदना है, जो आपके बिजली के बिल को कंट्रोल रखेगा और चलने पर कोई शोर नहीं होगा।

Geek AiroCook Helix एक शानदार एयर फ्रायर है। यह 1700W की पावर के साथ आती है। इसमें 12 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। यह एयर फ्रायर न केवल एयर फ्रायर बल्कि ग्रिलर, टोस्टर, ब्रॉयलर, और डिहाइड्रेटर जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें 12 प्रीसेट मेनू और एक यूजर-फ्रेंडली LED टच स्क्रीन दी गई है। यह कुकिंग को बेहद आसान और स्मार्ट बनाता है।

अगर आप एक स्मार्ट, डिजिटल और फैमिली साइज़ एयर फ्रायर है। 1500W पावर, 360° एयर सर्कुलेशन, और 8-प्रीसेट मेनू के साथ ये एयर फ्रायर खाना पकाने को न सिर्फ हेल्दी, बल्कि बेहद आसान भी बनाता है। इसकी LED टच डिस्प्ले, व्यू विंडो और नॉन-स्टिक पैन इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली और मॉडर्न बनाते हैं। 6 लीटर की कैपेसिटी के साथ ये बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है।

यह बड़ी फैमिली के लिए एक मल्टीफंक्शनल और स्टाइलिश एयर फ्रायर है। यह 1500W पावर और 360° रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो खाने को कम से कम 85 फीसद कम तेल में जल्दी पकाता है। यह 6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी में आता है। इसमें नॉन-स्टिक स्लाइडिंग पैन और मैनुअल टाइम-टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आप फ्रायिंग से लेकर ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग तक सब कुछ कर सकते हैं।

हेल्दी, ऑयल-फ्री कुकिंग के लिए INALSA Tasty Fry DW5.5 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह 1600W पावर के साथ आता है। इसकी स्मा्र्ट एयर क्रिप्स टेक्नोलॉजी इसे सबसे अलग बनाती है। एयर फ्रायर 360° हॉट एयर सर्कुलेशन से फूड को जल्दी और बराबर पकाता है। इसमें 5.5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी है, जो मिड से बड़ी फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। टच कंट्रोल पैनल, 8 प्रीसेट मेनू और 6-in-1 मल्टीकुकिंग मोड्स इसे एक कम्प्लीट किचन गैजेट बना देते हैं।

हेल्दी और क्विक कुकिंग के लिए अब लोग पारंपरिक फ्राइंग की जगह एयर फ्रायर खरीद रहे हैं। ऐसे में Milton Rapid Digital Air Fryer एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरा है। यह 1450W की पावर के साथ आता है और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन तकनीक से खाने को कम से कम तेल में भी क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है। इसकी 4.2 लीटर कैपेसिटी एक मिड-साइज़ फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसमें डिजिटल टच कंट्रोल पैनल, 8 प्रीसेट मेनू और ऑटो शट-ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

cookwell Air Fryer एक स्टाइलिश एयर फ्रायर है। यह 1400W पावर वाला एयर फ्रायर है, जो हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी से कम या बिना तेल के स्वादिष्ट डिशेज़ तैयार करता है। यह 5 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसकी शी-थ्रो विंडो डिजाइन इसे न सिर्फ यूनिक लुक देता है, बल्कि कुकिंग के दौरान विजिबिलिटी भी देता है। इसकी सिंपल नॉब कंट्रोल और फास्ट कुकिंग इसे बाकी से अलग बनाती है।

यह 1400W पावर वाला एयर फ्रायर है, जो कि एयर क्रिप्स टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कम या बिना तेल के कुरकुरी और स्वादिष्ट डिशेज़ तैयार करता है। इसकी 8 प्रीसेट मेनू, टच स्क्रीन कंट्रोल, और 60 मिनट टाइमर इसे यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं। इसकी कैपेसिटी 3.5 लीटर है। इसे डिजिटल डिस्प्ले से मॉनिटर करना बेहद आसान है।

यह एयर फ्रायर 1700W की दमदार पावर के साथ आता है। इसमे 360° एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फूड को कम तेल में जल्दी और समान रूप से क्रिस्पी बनाता है। इसमें 6.5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी दी गई है। इसका 8 प्रीसेट मेन्यू, डिजिटल टच कंट्रोल और स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे आपके किचन का प्रीमियम साथी बनाता हैं। इसके ऑटोमैटिक शट-ऑफ और कूल-टच हैंडल जैसे इनोवेटिवल फीचर्स इसे फुल प्रूफ सिक्योर बनाते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।