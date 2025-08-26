कम तेल में बनेगा खाना, न स्वाद खराब होगा न हेल्थ, आज ही खरीदें ये बेस्ट एयर फ्रायर Top air fryers With Rapid Air Technology Temperature Control, Automatic Shut off Philips kents prestige, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Top air fryers With Rapid Air Technology Temperature Control, Automatic Shut off Philips kents prestige

कम तेल में बनेगा खाना, न स्वाद खराब होगा न हेल्थ, आज ही खरीदें ये बेस्ट एयर फ्रायर

Best air fryers: अगर आप घर के लोगों की सेहत को चुस्त तंदरुस्त रखना चाहते हैं, तो आज ही घर पर ये बेस्ट एयर फ्रायर ले आएं, जिसे बेहद कम डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:29 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

खाने में बढ़ते तेल मसालों से दिल की बीमारियो का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टर कम तेल मसाला खाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में खाने का स्वाद बेकार हो रहा है या फिर हेल्थ खराब हो रही है। इन दोनों समस्याओं को एयर फ्रायर की मदद से दूर किया जा सकता है, क्योंकि एयर फ्रायर न खाने का स्वाद बदलने देता है और न ही ज्यादा तेल होने की वजह से खाने का स्वाद बदलेगा। हालांकि इसके लिए आपको बेस्ट एयर फ्रायर खरीदना है, जो आपके बिजली के बिल को कंट्रोल रखेगा और चलने पर कोई शोर नहीं होगा।

कम तेल में बनेगा खाना, न स्वाद खराब होगा न हेल्थ, आज ही खरीदें ये बेस्ट एयर फ्रायर
Loading Suggestions...

Geek AiroCook Helix एक शानदार एयर फ्रायर है। यह 1700W की पावर के साथ आती है। इसमें 12 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। यह एयर फ्रायर न केवल एयर फ्रायर बल्कि ग्रिलर, टोस्टर, ब्रॉयलर, और डिहाइड्रेटर जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें 12 प्रीसेट मेनू और एक यूजर-फ्रेंडली LED टच स्क्रीन दी गई है। यह कुकिंग को बेहद आसान और स्मार्ट बनाता है।

Specifications

पावर
1700W
कैपेसिटी
12 लीटर
कंट्रोल पैनल
LED टच स्क्रीन, 12 प्रीसेट मेनू

क्यों खरीदें

...

12 प्रीसेट मेनू

...

इवन और क्रिस्पी कुकिंग

...

ड्यूरेबल और रस्ट-फ्री

...

ऐप से एक्सक्लूसिव रेसिपीज और वीडियोस

...

एयर फ्राय, बेक, ग्रिल, टोस्ट, ब्रॉयल, डिहाइड्रेट और वॉर्म

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा और भारी

...

प्रीमियम प्राइस

...

डिजिटल टच पैनल

Loading Suggestions...

अगर आप एक स्मार्ट, डिजिटल और फैमिली साइज़ एयर फ्रायर है। 1500W पावर, 360° एयर सर्कुलेशन, और 8-प्रीसेट मेनू के साथ ये एयर फ्रायर खाना पकाने को न सिर्फ हेल्दी, बल्कि बेहद आसान भी बनाता है। इसकी LED टच डिस्प्ले, व्यू विंडो और नॉन-स्टिक पैन इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली और मॉडर्न बनाते हैं। 6 लीटर की कैपेसिटी के साथ ये बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है।

Specifications

पावर
1500W
कैपेसिटी
6 लीटर
कंट्रोल पैनल
LED टच डिस्प्ले + 8 प्रीसेट मेनू फ्रायर पैन: नॉन-स्टिक स्लाइडिंग पैन
मैटेरियल
ABS प्लास्टिक

क्यों खरीदें

...

6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी

...

8-प्रीसेट मेनू

...

LED टच स्क्रीन + व्यू विंडो

...

फास्ट और इवन कुकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी और बड़ा साइज

...

ABS प्लास्टिक बॉडी

...

थोड़ी ज्यादा कीमत

Loading Suggestions...

यह बड़ी फैमिली के लिए एक मल्टीफंक्शनल और स्टाइलिश एयर फ्रायर है। यह 1500W पावर और 360° रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो खाने को कम से कम 85 फीसद कम तेल में जल्दी पकाता है। यह 6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी में आता है। इसमें नॉन-स्टिक स्लाइडिंग पैन और मैनुअल टाइम-टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आप फ्रायिंग से लेकर ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग तक सब कुछ कर सकते हैं।

Specifications

पावर
1500W
कैपेसिटी
6 लीटर
टेक्नोलॉजी
360° रैपिड एयर सर्कुलेशन
कंट्रोल
मैनुअल टाइम और टेम्परेचर नॉब
पैन
नॉन-स्टिक स्लाइडिंग फ्रायर पैन

क्यों खरीदें

...

6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी

...

360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी

...

7-इन-1 फंक्शन्स

...

नॉन-स्टिक फ्रायर पैन

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल कंट्रोल

...

सी-थ्रू विंडो नहीं

...

थोड़ा बड़ा साइज

Loading Suggestions...

हेल्दी, ऑयल-फ्री कुकिंग के लिए INALSA Tasty Fry DW5.5 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह 1600W पावर के साथ आता है। इसकी स्मा्र्ट एयर क्रिप्स टेक्नोलॉजी इसे सबसे अलग बनाती है। एयर फ्रायर 360° हॉट एयर सर्कुलेशन से फूड को जल्दी और बराबर पकाता है। इसमें 5.5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी है, जो मिड से बड़ी फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। टच कंट्रोल पैनल, 8 प्रीसेट मेनू और 6-in-1 मल्टीकुकिंग मोड्स इसे एक कम्प्लीट किचन गैजेट बना देते हैं।

Specifications

पावर
1600W
कैपेसिटी
5.5 लीटर
टेम्परेचर रेंज
80°C – 200°C
फीचर्स
see-through विंडो, इंटरनल लाइट, ऑटो शट-ऑफ, स्मोक वेंट
कंट्रोल
टच पैनल + 8 प्रीसेट मेनू

क्यों खरीदें

...

1600W पावर से फास्ट कुकिंग

...

Smart AirCrisp टेक्नोलॉजी

...

See-through विंडो + इंटरनल लाइट

...

8 प्रीसेट मेनू और टच कंट्रोल डिस्प्ले

...

फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट, ग्रिल, रीहीट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी –

...

छोटे किचन के लिए भारी

...

App या Wi-Fi जैसे स्मार्ट फीचर्स नहीं

Loading Suggestions...

हेल्दी और क्विक कुकिंग के लिए अब लोग पारंपरिक फ्राइंग की जगह एयर फ्रायर खरीद रहे हैं। ऐसे में Milton Rapid Digital Air Fryer एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरा है। यह 1450W की पावर के साथ आता है और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन तकनीक से खाने को कम से कम तेल में भी क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है। इसकी 4.2 लीटर कैपेसिटी एक मिड-साइज़ फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसमें डिजिटल टच कंट्रोल पैनल, 8 प्रीसेट मेनू और ऑटो शट-ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

कैपेसिटी
4.2 लीटर
फीचर्स
ऑटो शट-ऑफ, डिजिटल टच कंट्रोल, 8 प्रीसेट मेनू
मैटेरियल
हीट रेसिस्टेंट प्लास्टिक
टेक्नोलॉजी
360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन

क्यों खरीदें

...

फास्ट और इफिशिएंट कुकिंग

...

कम तेल में क्रिस्पी फूड

...

डिजिटल टच पैनल और 8 प्रीसेट मेनू

...

4.2 लीटर कैपेसिटी

...

ऑटो शट-ऑफ और हीट रेसिस्टेंट बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

App कंट्रोल नहीं

...

टच रिस्पॉन्स धीमा

Loading Suggestions...

cookwell Air Fryer एक स्टाइलिश एयर फ्रायर है। यह 1400W पावर वाला एयर फ्रायर है, जो हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी से कम या बिना तेल के स्वादिष्ट डिशेज़ तैयार करता है। यह 5 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसकी शी-थ्रो विंडो डिजाइन इसे न सिर्फ यूनिक लुक देता है, बल्कि कुकिंग के दौरान विजिबिलिटी भी देता है। इसकी सिंपल नॉब कंट्रोल और फास्ट कुकिंग इसे बाकी से अलग बनाती है।

Specifications

कैपेसिटी
5 लीटर
फीचर्स
विंडो, टाइमर, फास्ट एयर सर्कुलेशन
मैटेरियल
एल्युमिनियम और नायलॉन
कंट्रोल
नॉब बेस्ट कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

5 लीटर कैपेसिटी

...

कुकिंग प्रोग्रेस आसान

...

1400W पावर से फास्ट और इवन कुकिंग

...

कम तेल में हेल्दी फूड

...

कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

डिजिटल डिस्प्ले की कमी

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

...

नॉब कंट्रोल

Loading Suggestions...

यह 1400W पावर वाला एयर फ्रायर है, जो कि एयर क्रिप्स टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कम या बिना तेल के कुरकुरी और स्वादिष्ट डिशेज़ तैयार करता है। इसकी 8 प्रीसेट मेनू, टच स्क्रीन कंट्रोल, और 60 मिनट टाइमर इसे यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं। इसकी कैपेसिटी 3.5 लीटर है। इसे डिजिटल डिस्प्ले से मॉनिटर करना बेहद आसान है।

Specifications

पावर
1400W
कैपेसिटी
3.5 लीटर
टेम्परेचर रेंज
80°C – 200°C
फीचर्स
ऑटो शट ऑफ, नॉन स्लिप फीट, टच कंट्रोल हैंडल

क्यों खरीदें

...

कम फैट के साथ हेल्दी कुकिंग

...

डिजिटल टच स्क्रीन

...

8 प्रीसेट मेनू

...

1400W पावर से फास्ट और इवन कुकिंग

...

डिटैचेबल बास्केट

क्यों खोजें विकल्प

...

कम कैपेसिटी

...

प्लास्टिक बॉडी

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

Loading Suggestions...

यह एयर फ्रायर 1700W की दमदार पावर के साथ आता है। इसमे 360° एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फूड को कम तेल में जल्दी और समान रूप से क्रिस्पी बनाता है। इसमें 6.5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी दी गई है। इसका 8 प्रीसेट मेन्यू, डिजिटल टच कंट्रोल और स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे आपके किचन का प्रीमियम साथी बनाता हैं। इसके ऑटोमैटिक शट-ऑफ और कूल-टच हैंडल जैसे इनोवेटिवल फीचर्स इसे फुल प्रूफ सिक्योर बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 लीटर
टेक्नोलॉजी
360° एयर सर्कुलेशन
फंक्शन्स
8 प्रीसेट मेन्यू
कंट्रोल
डिजिटल टच स्क्रीन
मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

तेज और एफिशिएंट कुकिंग

...

आसान और वर्सेटाइल कुकिंग ऑप्शन्स

...

प्रिसाइज टाइम और टेम्परेचर सेटिंग

...

प्रीमियम और ड्यूरेबल डिजाइन

...

यूजर सेफ्टी के लिए

क्यों खोजें विकल्प

...

आकार में थोड़ा बड़ा

...

कुछ फीचर्स की कमी नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.