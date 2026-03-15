हीटवेव का काल, 52 डिग्री तापमान में भी फेल नहीं होंगे ये हैवी-ड्यूटी एयर कंडीशनर
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प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी और 52°C जैसे अत्यधिक तापमान में सामान्य एयर कंडीशनर अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति के लिए Tropical Inverter या Heavy-Duty AC सबसे उपयुक्त होते हैं। ये एसी विशेष रूप से तब भी प्रभावी कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जब बाहर का पारा रिकॉर्ड स्तर पर हो। अमेज़न पर इस समय कई ऐसे मॉडल्स उपलब्ध हैं जो अपनी पावरफुल कंप्रेसर तकनीक और High Ambient Cooling के लिए जाने जाते हैं।
उदाहरण के लिए, Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC अपनी Triple Display और Dew Clean तकनीक के साथ आता है, जो 54°C तक की गर्मी में भी शानदार प्रदर्शन करता है। इसी तरह, LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC अपनी 6-in-1 AI Convertible मोड और ADC Sensors के साथ आता है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ 52°C पर भी घर को ठंडा रखता है।
बजट रेंज में Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है, जो 52°C पर भी कूलिंग का दावा करता है। इनमें 100% कॉपर ट्यूब और 4-way air swing जैसे फीचर्स मिलते हैं जो हवा को कमरे के हर कोने तक पहुँचाते हैं। एक सही एयर कंडीशनर चुनते समय उसकी Energy Rating और वारंटी पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि लंबे समय तक बिजली के बिल और मरम्मत के खर्च से बचा जा सके।
1. Haier 1 Ton 5 Star AI Climate Control Smart Split AC (3600W, Copper, Wi-Fi, Heavy Duty, 4 Way Swing, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 60°C, 20 Mtrs Air Throw - HSU14K-PYAIR5BN-INV, White)
यह Haier 1 Ton 5 Star AI Climate Control Smart Split AC है, जो विशेष रूप से भारत की भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Supersonic Cooling तकनीक है, जो कंपनी के अनुसार महज 10 सेकंड में ठंडक शुरू कर देती है। यह एसी 60°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम है। इसे 52 फीसद की भारी छूट और कूपन ऑफर्स के साथ 34,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्सट्रीम कूलिंग
7-इन-1 Intelli Convertible
Frost Self Clean
स्मार्ट फीचर्स
लंबा एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग कम
मेंटेनेंस की शर्तें
केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
2. Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBK-VQ1W173, White)
यह Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC है, जो किफायती बजट में बेहतरीन एयर प्यूरिफिकेशन और कूलिंग प्रदान करता है। इसमें 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर दिया गया है, जो धूल और प्रदूषकों को हटाकर आपको शुद्ध हवा देता है। यह एसी 48°C की गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग करने के लिए सक्षम है। इसे 39 फीसद की छूट के साथ 27,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
7-स्टेज फिल्ट्रेशन
Rust-O-Shield Blue
VarioQool Inverter
कन्वर्टिबल 4-इन-1
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
रिफ्रेश रेटिंग
3. Panasonic 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (55°C Oper., Higher Airflow, Crystal Clean, Copper Condenser, 8in1 Convertible, 2-Way, Powerful Mode, PM0.1 Filter, CS/CU-SU12BKY3T, New BEE Rated, White)
यह Panasonic 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC है, जो अपनी बेहतरीन Air Purification और अत्यधिक गर्मी में भी दमदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें Crystal Clean तकनीक दी गई है, जो इवेपोरेटर कॉइल्स की खुद सफाई करके ताजी हवा सुनिश्चित करती है। यह एसी 55°C जैसे कड़े तापमान में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 30 फीसद की छूट के साथ 32,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
55°C ऑपरेटिंग क्षमता
8-in-1 कन्वर्टिबल
PM 0.1 फिल्टर
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी अधिक
केवल छोटे कमरों के लिए ही उपयुक्त
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
4. Voltas 185V Vertis Smart Elite Gold 1.5 ton 5 star inverter Split AC|5-IN-1 Adjustable mode|Energy Efficient|Wifi Enabled|High ambient Cooling-cools even at 52°C|Anti dust filter|Copper Coil|White
यह Voltas Vertis Smart Elite Gold 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC है, जो अपनी High Ambient Cooling तकनीक के लिए जाना जाता है। यह भीषण गर्मी में 52°C तापमान पर भी प्रभावी ढंग से कमरे को ठंडा रखने में सक्षम है। इसमें 5-इन-1 एडजस्टेबल मोड मिलता है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार बिजली की बचत कर सकते हैं। इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ 39,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
52°C पर कूलिंग
5-इन-1 एडजस्टेबल मोड
5 साल की व्यापक वारंटी
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग अपडेट
अधिकतम शोर स्तर 46 dB
5. Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,New BEE rated,Santis Max DLX-MAI18SD3R36F0,White)
यह Midea Santis Max DLX 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC है, जो अपने Flexicool Inverter Technology के लिए जाना जाता है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर है, जिससे आप जरूरत के हिसाब से कूलिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और बिजली बचा सकते हैं। यह PM 2.5 फिल्टर के साथ आता है जो हवा को साफ रखता है। इसे 51% की भारी छूट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-इन-1 फ्लेक्सीकूल
PM 2.5 और HD फिल्टर
फास्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी अधिक
2-वे स्विंग
6. Godrej 1.5 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1.5T EI 18P3T WZT 3S, White)
यह Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC अमेज़न पर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। इसकी मुख्य खासियत इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और i-Sense टेक्नोलॉजी है, जो रिमोट के पास के तापमान को सेंस करके बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करती है। यह भारी गर्मी में 52°C पर भी प्रभावी प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
i-Sense टेक्नोलॉजी
5-in-1 कन्वर्टिबल
एंटी-माइक्रोबियल सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
BEE रेटिंग बदलाव
आउटडोर यूनिट की आवाज थोड़ी अधिक
7. Acerpure Chill Neo1.5 Ton 3 star 4800W AC5IPG61.5TN3W48W 7 in 1 Convertible, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree
यह Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star AC एसर (Acer) ब्रांड का एक प्रीमियम एयर कंडीशनर है जो विशेष रूप से भारत की भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 58°C तक के अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग देने की क्षमता है। इसमें Ice Blast Mode दिया गया है जो कमरे को बहुत तेजी से ठंडा करता है। इसे 33,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्सट्रीम कूलिंग
7-इन-1 कन्वर्टिबल
4-वे स्विंग
नई BEE रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
3-स्टार रेटिंग
1. 50 या 55 डिग्री तापमान में कौन सा AC काम करता है?
हाँ, कुछ खास प्रकार के AC 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान में भी काम कर सकते हैं। साधारण AC अक्सर 46-48 डिग्री के बाद 'ट्रिप' करने लगते हैं या कूलिंग कम कर देते हैं।
Tropical Inverter AC: ऐसे इलाकों के लिए Tropical Inverter तकनीक वाले AC सबसे अच्छे होते हैं।
टॉप ब्रांड्स: अमेजन पर Panasonic 1.0 Ton 3 Star (55°C तक) और Daikin 1.5 Ton 5 Star (54°C तक) जैसे मॉडल्स विशेष रूप से इसी काम के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा Acerpure Chill Neo तो 58°C तक कूलिंग का दावा करता है।
2. क्या 27 डिग्री AC के लिए अच्छा है?
हाँ, 24°C से 27°C के बीच का तापमान AC के लिए सबसे आइडियल माना जाता है।
बिजली की बचत: 27 डिग्री पर AC चलाने से बिजली का बिल काफी कम आता है।
सेहत: यह तापमान मानव शरीर के लिए आरामदायक होता है और इससे शरीर पर अचानक ठंडी हवा का बुरा असर नहीं पड़ता।
मशीन की उम्र: इस तापमान पर कंप्रेसर पर कम दबाव पड़ता है, जिससे AC लंबे समय तक चलता है।
3. क्या 72 डिग्री AC के लिए बहुत ठंडा है?
यहाँ ध्यान दें कि 72 डिग्री तापमान (फ़ारेनहाइट/Fahrenheit) की बात हो रही है, जो सेल्सियस में लगभग 22°C होता है।
यह तापमान बहुत ठंडा नहीं है, बल्कि बहुत ही सुखद और आरामदायक होता है।
अधिकतर लोग सोने के लिए 20°C से 24°C (68°F - 75°F) के बीच का तापमान पसंद करते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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