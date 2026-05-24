आ गई लिस्ट, Amazon पर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं ये स्प्लिट एसी, भयंकर गर्मी में भी बचाएंगे हजारों रुपये
कम कीमत में शिमला जैसी ठंडक देने वाले ये सबसे सस्ते 1.5 Ton Inverter AC बंपर सेविंग फीचर्स के साथ आते हैं। इनकी आधुनिक तकनीक और कनवर्टिबल मोड्स के कारण चिलचिलाती गर्मी में भी आपका बिजली बिल बिल्कुल नाममात्र का आएगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में एक बढ़िया एयर कंडीशनर हर घर की जरूरत बन गया है, लेकिन लोगों को अक्सर दो बड़ी चिंताएं सताती हैं—पहली एसी की कीमत और दूसरी हर महीने आने वाला भारी-भरकम बिजली का बिल। अगर आप भी इसी कशमकश में हैं, तो बाजार में मौजूद सबसे सस्ते 1.5 Ton Inverter AC आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
आजकल के बजट-फ्रेंडली 1.5 टन एसी आधुनिक Inverter Technology के साथ आते हैं। यह तकनीक कमरे के ठंडे होने पर कंप्रेसर को बार-बार बंद और चालू करने के बजाय उसकी स्पीड को धीमा कर देती है, जिससे बिजली की खपत बेहद कम हो जाती है। इसके अलावा, इनमें Convertible Cooling Modes (4-in-1 या 6-in-1) मिलते हैं, यानी आप जरूरत के अनुसार एसी की कूलिंग कैपेसिटी को कम करके सीधे 40% से 50% तक बिजली बचा सकते हैं।
यदि आपका एसी दिन में 8 घंटे से ज्यादा चलता है, तो 5 Star Rated AC लें, जो शुरुआती बजट में थोड़े महंगे जरूर लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपका बिजली बिल नाममात्र कर देते हैं। संक्षेप में कहें तो, 30,000 रुपये से 35,000 रुपये की शुरुआती रेंज वाले ये 1.5 टन एसी कम दाम में चिलचिलाती गर्मी से राहत भी देंगे और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेंगे।
1. Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)
अगर आप चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक प्रीमियम, स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Blue Star 1.5 Ton 3 Star Smart Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई और वॉइस कमांड (Alexa और Google Assistant) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। 2026 की नई BEE स्टार रेटिंग गाइडलाइंस के अनुसार बना यह एसी 5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग और DigiQ हेप्टा सेंसर्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है, जो बिजली की कम खपत में बेहतरीन कूलिंग सुनिश्चित करती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग
DigiQ हेप्टा सेंसर्स
4-Way एयर स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
गैस चार्जिंग का खर्च
प्लास्टिक पार्ट्स पर वारंटी नहीं
2. Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, 2026 Model, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE3R36W1, White)
भयंकर गर्मी से राहत पाने और अपने घर को एक आधुनिक लुक देने के लिए Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC एक बेहतरीन और एडवांस्ड विकल्प है। यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, जो इन-बिल्ट वाई-फाई और Geo-Fencing जैसी स्मार्ट तकनीकों के साथ आता है। इसमें आपको Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी मिलती है, जो न सिर्फ कमरे को तुरंत ठंडा करती है बल्कि बिजली की खपत को भी 50% तक कम कर देती है। इसके स्मार्ट डिस्प्ले की मदद से आप इसकी बिजली खपत पर भी नजर रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल
Geo-Fencing स्मार्ट फीचर
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
फास्ट कूलिंग और ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
3-Star एनर्जी रेटिंग
पेड इंस्टॉलेशन
बहुत बड़े या सीधे धूप वाले कमरों के लिए शायद थोड़ा वक्त
3. Optimist 1.4 Ton 5 Star, New Star Rated, Wi-Fi Inverter Split AC | Proven Cooling at 50°C | Lowest Electricity Bills (ISEER 6.05) | Turbo+ Fastest Cooling | Smart App with Gas Level Indicator
अगर आप भयंकर से भयंकर गर्मी में भी शिमला जैसी ठंडक चाहते हैं और वो भी बिना किसी भारी बिजली बिल के टेंशन के, तो OptiMIST 1.4 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Split AC आपके लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है। 2026 की नई स्टार रेटिंग गाइडलाइंस के अनुसार बना यह एसी भारत के सबसे हाई ISEER 6.05 रेटिंग के साथ आता है, जो सबसे कम बिजली खपत की गारंटी देता है। इसमें आपको Turbo+ फ़ास्ट कूलिंग और गैस लेवल इंडिकेटर जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक बेहद स्मार्ट और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भारत का सबसे कम बिजली बिल
50°C में भी दमदार कूलिंग
Turbo+ फ़ास्ट कूलिंग
गैस लीक कवरेज के साथ 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
1.4 टन क्षमता
पेड इंस्टॉलेशन
4. LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
अगर आप भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बो ढूंढ रहे हैं, तो LG 1.5 Ton 3 Star Smart Inverter Split AC आपके लिए एक बेस्ट-इन-क्लास ऑप्शन है। यह 2026 का लेटेस्ट न्यू स्टार रेटेड मॉडल है, जो AI Convertible 6-in-1 कूलिंग और Diet Mode+ के साथ आता है। यह एसी न केवल भयंकर से भयंकर गर्मी (55°C तक) में कमरे को तुरंत ठंडा करता है, बल्कि इसमें मौजूद HimClean (फ्रॉस्ट वॉश) और एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला HD फिल्टर आपके घर की हवा को पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Convertible 6-in-1 और VIRAAT मोड
Diet Mode+ (लाइट बिल की बचत
55°C तापमान में भी कूलिंग
एंटी-वायरस HD फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
2-Way एयर स्विंग
छोट कमरों के लिए ऑप्टिमाइज्ड
5. Samsung 1.5 Ton 3 Star,New Star rated, Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving,Voice Control,Powerful Cooling,Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, White, AR50H18D13HNNA)
स्मार्ट और आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए सैमसंग लेकर आया है Samsung 1.5 Ton 3 Star Bespoke AI Smart Split AC। यह 2026 का लेटेस्ट न्यू स्टार रेटेड मॉडल है जो Bespoke AI तकनीक से लैस है। इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई, वॉइस कंट्रोल (Alexa, Google, और Bixby) और सैमसंग का खास SmartThings ऐप सपोर्ट मिलता है। इस एसी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका AI Energy Mode है, जो आपको सामान्य इन्वर्टर एसी के मुकाबले 30% तक अतिरिक्त बिजली बचाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह 58°C की अत्यधिक और जानलेवा गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और 30% एक्स्ट्रा बचत
स्मार्ट वॉइस कंट्रोल और IoT
4-Way एयर स्विंग
58°C में भी दमदार परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
3-Star एनर्जी रेटिंग
पेड इंस्टॉलेशन
6. Panasonic 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible, 2-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU18BKY3W,White)
अगर आप अपने घर के लिए एक बेहद एडवांस, फ्यूचर-रेडी और इंटेलिजेंट एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Panasonic 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter AC एक बेजोड़ विकल्प है। यह 2026 का न्यू स्टार रेटेड मॉडल है, जो भारत का पहला Matter-Enabled एसी है, यानी यह आपके घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। पैनासोनिक के अपने MirAie ऐप, AI मोड, और अनोखी DustBuster टेक्नोलॉजी से लैस यह एसी चिलचिलाती गर्मी (55°C तक) में भी बेहतरीन कूलिंग देता है और हवा में मौजूद पीएम 0.1 (PM0.1) जैसे सूक्ष्म कणों को साफ कर शुद्ध हवा प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter Enabled और MirAie ऐप
DustBuster टेक्नोलॉजी
8-in-1 कनवर्टिबल और AI मोड
PM0.1 एयर फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
2-Way एयर स्विंग
7. Hitachi 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Heavy Duty Smart Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, Long air throw, Smart View Display, ice Clean, Hybrid Convertible, Anti-Bacterial Mesh Filter,RAS.Y319PCDISL, White)
यह हिटाची का एक हैवी ड्यूटी स्प्लिट एसी है, जो विशेष रूप से बड़े कमरों या बहुत तेज गर्मी वाले इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका इनडोर यूनिट (IDU) आम एसी के मुकाबले काफी बड़ा (1050 mm) है, जिसकी वजह से यह बहुत ताकतवर कूलिंग देता है। यह वाई-फाई से लैस है, जिसे आप स्मार्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें खुद से कॉइल्स साफ करने के लिए Ice Clean तकनीक और हवा को चारों तरफ फैलाने के लिए 4-वे स्विंग दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा इनडोर यूनिट
आइस क्लीन तकनीक
हाइब्रिड कन्वर्टिबल और एक्सपेंडेबल प्लस
हाई कूलिंग पावर
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
दीवार पर लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत
1. इन्वर्टर स्प्लिट एसी क्या है? और स्प्लिट एसी या इन्वर्टर एसी में से कौन सा सबसे अच्छा है?
यहाँ अक्सर एक भ्रम होता है: स्प्लिट एसी के डिजाइन को कहते हैं, जबकि इन्वर्टर इसकी इंजन (कंप्रेसर) टेक्नोलॉजी को कहते हैं।
स्प्लिट एसी : इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एसी दो हिस्सों में बंटा होता है—एक इनडोर यूनिट (जो कमरे की दीवार पर लगती है और ठंडी हवा देती है) और एक आउटडोर यूनिट (जो घर के बाहर लगती है और गर्मी बाहर फेंकती है)।
इन्वर्टर एसी : यह बताता है कि एसी का कंप्रेसर कैसे काम करता है। एक पुराना या साधारण नॉन-इन्वर्टर एसी बार-बार पूरी ताकत से चालू और बंद (On/Off) होता है। लेकिन, इन्वर्टर एसी एक कार के एक्सीलेटर की तरह काम करता है। यह लगातार चलता रहता है, लेकिन कमरे की गर्मी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता रहता है।
कौन सा सबसे अच्छा है? इन्वर्टर स्प्लिट एसी सबसे बेस्ट है। आजकल बाज़ार में मिलने वाले लगभग सभी अच्छे स्प्लिट एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ही आते हैं। ये साधारण एसी के मुकाबले लगभग 30% से 40% तक बिजली बचाते हैं, कमरे में एक जैसी कूलिंग बनाए रखते हैं और चलते समय बहुत कम आवाज करते हैं।
2. क्या एसी दिल के मरीजों के लिए अच्छा है?
- हाँ, दिल के मरीजों के लिए एसी का इस्तेमाल करना न केवल पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि गर्मियों में बहुत फायदेमंद भी है।
- तेज गर्मी और उमस के कारण शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कन (Heart Rate) और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह स्थिति दिल के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। एसी कमरे के तापमान और उमस को कंट्रोल में रखकर दिल पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त तनाव को कम करता है।
सावधानियां :
तापमान : कमरे को बहुत ज्यादा ठंडा न करें। एसी का तापमान हमेशा 24°C से 26°C के बीच सेट रखें। यह दिल और शरीर के लिए सबसे आरामदायक तापमान है।
अचानक बदलाव से बचें: बेहद ठंडे एसी वाले कमरे से तुरंत निकलकर तेज धूप या गर्मी में न जाएं, और न ही बाहर की तेज गर्मी से आकर तुरंत ठंडे कमरे में बैठें। तापमान का यह अचानक बदलाव शरीर की रक्त धमनियों को सिकोड़ सकता है।
हवा का सीधा झोंका: एसी की ठंडी हवा का सीधा रुख मरीज के शरीर या छाती पर नहीं पड़ना चाहिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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