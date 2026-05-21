बार-बार बर्फ जमने के झंझट से मिलेगी मुक्ति Amazon पर बेहद सस्ते मिल रहे हैं ये Frost Free रेफ्रिजरेटर, आज ही करें ऑर्डर
Amazon पर बार-बार बर्फ जमने की समस्या से मुक्ति देने वाले किफायती Frost Free डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और भारी बचत के साथ इन बेस्टसेलर मॉडल्स को आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक नया और बजट-फ्रेंडली फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर इस समय शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। अक्सर सिंगल डोर या पुराने रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजर के अंदर बार-बार बर्फ जमने की समस्या होती है, जिसे मैन्युअली साफ करना काफी थकाऊ काम होता है। इस झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए 2-Star Frost Free डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स सबसे बेस्ट और किफायती विकल्प माने जाते हैं।
Amazon पर LG, Samsung और Whirlpool जैसे टॉप ब्रांड्स के 2-Star फ्रॉस्ट फ्री मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ये रेफ्रिजरेटर न सिर्फ ऑटो-डीफ्रॉस्ट तकनीक के साथ आते हैं, बल्कि इनमें बोटल स्टोरेज, बड़ी सब्जी ट्रे और कनवर्टिबल कूलिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। 2-Star रेटिंग होने के कारण ये रेफ्रिजरेटर्स एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली की खपत को नियंत्रित रखती है और स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन सुनिश्चित करती है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक पैसा वसूल डील है, जहां कम कीमत में डबल डोर का बड़ा स्पेस और मॉडर्न लुक मिल जाता है। नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ इन्हें बेहद सस्ते दामों पर आज ही ऑर्डर किया जा सकता है।
1. Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator, Flower Pattern with Auto frost, large Fruit & Vegetable Space (Red Blaze, CDD2652ERB)
यदि आप कम बजट में एक स्टाइलिश, बड़े स्पेस और आधुनिक फीचर्स वाला डबल डोर फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Candy 240 L 2 Star Frost Free रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह फ्रिज बेहद आकर्षक फ्लावर पैटर्न और रेड ब्लेज कलर के साथ आता है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देता है। 240 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। Amazon पर यह मॉडल 30% की भारी छूट के साथ मात्र 20,890 रुपये में उपलब्ध है, जिस पर नो-कॉस्ट EMI और कई बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक और स्टाइलिश डिजाइन
ऑटो फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी
बड़ा फल और सब्जी स्पेस
एंटी-बैक्टीरियल गास्केट
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
छोटे परिवारों के लिए ही सीमित
2. Lloyd 340 L 2 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (GLFF342ASRT1PB, Sakura Red)
यदि आप बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम लुक, दमदार परफॉर्मेंस और बड़े स्पेस वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Lloyd 340 L 2 Star Inverter Frost Free रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। साकुरा रेड कलर और खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन की शोभा बढ़ा देता है। 340 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। Amazon पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 25% की छूट के साथ 33,690 रुपये में मिल रहा है, जिस पर नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर
ऑटो-डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी
प्रीमियम और यूनिक डिजाइन
कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
थोड़ा महंगा
3. Midea 190 L 2 Star Direct Cool Refrigerator (MRD190D2HPBS, Silver, Hairline, 2025 Model)
यदि आप अकेले रहते हैं, या आपका छोटा परिवार है और आप बेहद कम कीमत में एक भरोसेमंद फ्रिज की तलाश में हैं, तो Midea 190 L 2 Star Direct Cool रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। सिल्वर हेयरलाइन फिनिश के साथ आने वाला यह 2025 मॉडल दिखने में काफी सिंपल और एलिगेंट है। 190 लीटर की क्षमता के साथ यह छोटे घरों के लिए एकदम परफेक्ट है। Amazon पर यह 34% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 13,290 रुपये में उपलब्ध है, और इसकी EMI सिर्फ 467 रुपये से शुरू होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
तेज कूलिंग
स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन
बड़ा वेजिटेबल क्रिस्पर
शांत कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
फ्रीजर का कम स्पेस
4. Voltas Beko 268 L, 2 Star, Frost Free Double Door Refrigerator with 6 in 1 Adjustable Harvest Fresh Technology (RFF315D/WPV300RMBD, Moonlight Blue)
यदि आप अपने किचन के लिए एक ऐसा स्मार्ट फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो न सिर्फ दिखने में बेहद आधुनिक हो बल्कि उसमें लेटेस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिले, तो Voltas Beko 268 L 2 Star Frost Free रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज मूनलाइट ब्लू कलर और एक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ आता है, जो इसे बेहद आकर्षक लुक देता है। 268 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। Amazon पर यह 38% की बंपर छूट के साथ 28,600 रुपये में मिल रहा है, और इस पर 1,005 रुपये से शुरू होने वाली EMI और कई बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
नियो फ्रॉस्ट डुअल कूलिंग
हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी
इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले
डबल ट्विस्ट आइस मेकर
शानदार वारंटी पीरियड
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
फ्लश हैंडल
5. Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (NEO SP278 PRM SAPPHIRE ROSE(2S)-Y, 2026 Model)
भरोसेमंद कूलिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए Whirlpool भारतीय बाजारों में हमेशा से एक लोकप्रिय नाम रहा है। इसी कड़ी में ब्रांड का Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free रेफ्रिजरेटर (2026 मॉडल) मिडियम साइज परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज सफायर रोज जैसे बेहद खूबसूरत और अनोखे कलर शेड में आता है, जो किचन को एक क्लासी लुक देता है। इंटेलिजेंस इन्वर्टर कंप्रेसर और फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक से लैस यह मॉडल Amazon पर 16% की छूट के साथ 25,990 रुपये में उपलब्ध है, जिसे 914 रुपये की शुरुआती EMI पर भी खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
सुपर फास्ट बॉटल कूलिंग
मात्र 85 मिनट में बर्फ
बेहतरीन हाइजीन और एंटी-ऑडोर
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
मैनुअल टेम्परेचर नॉब
6. Godrej 223L 2 Star 5 Years Comprehensive New Launch | 95%+ Food Surface Disinfection Uniform 360° Cooling Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244BN RI STEEL GLOW Steel Glow)
गोदरेज भारतीय घरों का एक भरोसेमंद स्वदेशी ब्रांड है, जिसने हाल ही में अपने न्यू लॉन्च Godrej 223L 2 Star Frost Free रेफ्रिजरेटर (2026 मॉडल) को बाजार में उतारा है। यह फ्रिज अपनी खास स्टील ग्लो फिनिश के साथ आता है, जो किचन को एक सिंपल और प्रीमियम लुक देता है। 223 लीटर की क्षमता के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। Amazon पर यह मॉडल 21,489 रुपये की बेहद आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। पिछले महीने में ही इसे 600 से अधिक लोगों ने खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
95%+ फूड सरफेस डिस्इंफेक्शन
यूनिफॉर्म 360° कूलिंग और कूल बैलेंस तकनीक
ऑटो डिफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
2-Star एनर्जी रेटिंग
7. LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Fresh Zone & Deodorizer, 2026 Model)
होम अप्लायंसेज की दुनिया में LG अपने टिकाऊपन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ब्रांड ने साल 2026 के लिए अपना नया LG 276 L 2 Star कनवर्टिबल डबल डोर रेफ्रिजरेटर पेश किया है, जो ओनिक्स ब्लैक कलर के साथ बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक में आता है। यह फ्रिज 'स्मार्ट और डेयरी मोड' के साथ आता है, जो अलग से डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रेश रखने की सुविधा देता है। 276 लीटर की क्षमता के साथ यह 2 से 4 सदस्यों वाले परिवारों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह 34% की भारी छूट के साथ 30,990 रुपये में लिस्टेड है, और इस पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी
स्मार्ट और डेयरी मोड
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
सीमित उपलब्धता (
1. फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर क्या है?
डबल डोर रेफ्रिजरेटर में दो अलग-अलग दरवाजे होते हैं, एक ऊपर की तरफ छोटा दरवाजा फ्रीजर के लिए और नीचे बड़ा दरवाजा सामान्य फ्रिज के लिए।
फ्रॉस्ट फ्री का मतलब है कि इस फ्रिज में एक ऑटोमैटिक हीटिंग सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम फ्रीजर के अंदर अतिरिक्त बर्फ को जमने ही नहीं देता। इसमें आपको पुराना सिंगल-डोर फ्रिज की तरह बार-बार बटन दबाकर बर्फ पिघलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
2. कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा है, 2 स्टार या 3 स्टार?
- अगर आपका बजट ठीक-ठाक है, तो 3 स्टार रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा माना जाता है।
- 3 स्टार फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा एडवांस होता है, जिससे यह 2 स्टार के मुकाबले कम बिजली खाता है और लंबे समय में आपके पैसों की बचत करता है।
- 2 स्टार फ्रिज उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका तुरंत का बजट कम है, क्योंकि यह खरीदने में 3 स्टार से 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक सस्ता मिल जाता है।
3. 2 स्टार रेफ्रिजरेटर या 5 स्टार रेफ्रिजरेटर कौन सा बेहतर है?
- परफॉर्मेंस और बिजली बचत के मामले में 5 स्टार रेफ्रिजरेटर बहुत बेहतर है।
- 5 स्टार फ्रिज सुपर-एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। यह 2 स्टार फ्रिज की तुलना में लगभग 30% से 40% तक कम बिजली की खपत करता है, जिससे आपका मासिक बिजली का बिल बहुत कम आता है।
- अंतर: 5 स्टार फ्रिज खरीदने में काफी महंगा होता है, जबकि 2 स्टार काफी किफायती दाम में मिल जाता है। अगर फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो 5 स्टार लें; अगर बजट बेहद सीमित है, तो 2 स्टार लें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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