थिएटर जाने की छुट्टी! ये 65 इंच Smart TVs जो आपके घर को बना देंगे PVR, देखें फीचर्स
2026 के ये लेटेस्ट 65-इंच OLED और QLED टीवी अपनी AI 8K अपस्केलिंग और सिनेमैटिक साउंड तकनीक से आपके लिविंग रूम को थिएटर में बदल देते हैं। बेहतरीन ब्राइटनेस और परफेक्ट ब्लैक लेवल्स के साथ, ये प्रीमियम टीवी बड़े परिवारों के लिए होम एंटरटेनमेंट का सबसे शानदार अनुभव प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में अपने लिविंग रूम को सिनेमा हॉल में बदलने के लिए 65-इंच के स्मार्ट टीवी सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। इस साल OLED और QLED तकनीक में आए क्रांतिकारी बदलावों ने होम एंटरटेनमेंट के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया है। Samsung 65-inch अपनी 'Quantum Matrix' तकनीक के साथ अविश्वसनीय ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स प्रदान करता है, जो विशेष रूप से उजाले वाले कमरों के लिए शानदार है। दूसरी ओर, LG G5 OLED evo अपने 'Perfect Black' और 'Infinite Contrast' के साथ अंधेरे कमरे में फिल्म देखने का सबसे सटीक और गहरा अनुभव देता है।
आजकल के ये प्रीमियम टीवी न केवल बड़ी स्क्रीन देते हैं, बल्कि इनमें AI 8K अपस्केलिंग और Dolby Atmos जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो साधारण कंटेंट को भी थिएटर जैसी क्वालिटी और सराउंड साउंड में बदल देते हैं। गेमिंग के शौकीनों के लिए इनमें 120Hz से 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 सपोर्ट दिया गया है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ गेमप्ले सुनिश्चित करता है। सोनी जैसे ब्रांड्स अपने Cognitive Processor XR के जरिए विजुअल्स को इंसानी आंखों के नजरिए से रियलिस्टिक बनाते हैं। मार्च 2026 की सेल में इन प्रीमियम मॉडल्स पर मिल रहे एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI इन्हें बड़े परिवारों के लिए एक पैसा वसूल निवेश बनाते हैं।
1. Haier 164 cm (65) New M80F Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV H65M80FUX (2025 Model)
अपनी Mini LED डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं बेहतर कंट्रास्ट और 800 nits की हाई ब्राइटनेस प्रदान करता है। Google TV 14 पर आधारित यह स्मार्ट टीवी न केवल देखने में शानदार है, बल्कि इसका 50 Watts KEF साउंड सिस्टम इसे एक चलता-फिरता होम थिएटर बनाता है। 40% की छूट के साथ 83,990 रुपये की कीमत पर यह एक प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Mini LED टेक्नोलॉजी
दमदार ऑडियो
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
गेमिंग के लिए उपयुक्त
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
2-स्टार रेटिंग
2. Philips 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 65MLED610/94
यह अपनी Quantum Dot Mini LED तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED की तुलना में कहीं अधिक सटीक रंग और बेहतर कंट्रास्ट देता है। 46% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल 120Hz रिफ्रेश रेट और Philips Halo Control Technology से लैस है, जो आपके लिविंग रूम को एक हाई-एंड सिनेमा हॉल में बदल देता है
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED टेक्नोलॉजी
बेहतरीन रिफ्रेश रेट
Halo Control Technology
32GB की बड़ी इंटरनल मेमोरी
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत थोड़ी अधिक
केवल 3 पोर्ट
3. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1
अपनी Full Array Local Dimming और QLED डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। ₹38,000 से कम की कीमत पर 65-इंच की विशाल स्क्रीन मिलना इसे 'वैल्यू-फॉर-मनी' के मामले में सबसे आकर्षक बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपको स्मूथ इंटरफेस और हजारों ऐप्स का एक्सेस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
पावरफुल साउंड
किफायती कीमत
लंबी वारंटी
लोकल डिमिंग
क्यों खोजें विकल्प
16GB की इंटरनल मेमोरी
60Hz का रिफ्रेश रेट
60Hz का रिफ्रेश रेट
4. TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C
अपनी बेहतरीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 288Hz गेम एक्सेलेरेटर तकनीक के लिए जाना जाता है। 65% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल Google TV पर आधारित है, जो न केवल बेहतरीन कलर एक्यूरेसी (QLED) देता है, बल्कि इसमें 3GB RAM और 32GB ROM जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स भी मिलते हैं, जो इसे बहुत तेज़ और स्मूथ बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग का बादशाह
शानदार परफॉरमेंस
बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
आई केयर
क्यों खोजें विकल्प
अच्छे साउंडबार की जरूरत
3-स्टार रेटिंग
केवल 1 USB पोर्ट
5. Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD
अपनी Direct QLED डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले अधिक सटीक रंगों और गहराई के साथ विजुअल्स पेश करता है। 56% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपके मनोरंजन के लिए एक स्मूथ और स्मार्ट इंटरफेस प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन
वैल्यू फॉर मनी
स्मार्ट इंटरफेस
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
साउंड थोड़ा कमजोर
60Hz गेमर्स के लिए थोड़ा कम
6. Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black)
अपनी उन्नत QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी की तुलना में कहीं अधिक वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करता है। इसमें शाओमी का सिग्नेचर Vivid Picture Engine 2 दिया गया है, जो विजुअल्स को और भी रियलिस्टिक बनाता है। यह गूगल टीवी इंटरफेस के साथ आता है, जिससे कंटेंट खोजना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
120Hz DLGबड़ी स्टोरेज
बेज़ेल-लेस डिजाइन
शानदार बैंक ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रिफ्रेश रेट
औसत साउंड
केवल 2 ही USB पोर्ट्स
7. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV QA65Q7FAAULXL (Black)
अपनी Quantum Dot तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जो 100% कलर वॉल्यूम प्रदान करती है। इसमें सैमसंग का नया Q4 AI Processor और Samsung Vision AI दिया गया है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K में शानदार तरीके से अपस्केल करता है। इसका SolarCell Remote बैटरी की झंझट को खत्म करता है, क्योंकि यह कमरे की रोशनी से ही चार्ज हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100% कलर वॉल्यूम
AI फीचर्स
ईको-फ्रेंडली फीचर
स्मार्ट इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट थोड़ा कम
केवल 1 USB पोर्ट
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।