थिएटर जाने की छुट्टी! ये 65 इंच Smart TVs जो आपके घर को बना देंगे PVR, देखें फीचर्स

Mar 18, 2026 02:11 pm IST

2026 के ये लेटेस्ट 65-इंच OLED और QLED टीवी अपनी AI 8K अपस्केलिंग और सिनेमैटिक साउंड तकनीक से आपके लिविंग रूम को थिएटर में बदल देते हैं। बेहतरीन ब्राइटनेस और परफेक्ट ब्लैक लेवल्स के साथ, ये प्रीमियम टीवी बड़े परिवारों के लिए होम एंटरटेनमेंट का सबसे शानदार अनुभव प्रदान करते हैं।

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2026 में अपने लिविंग रूम को सिनेमा हॉल में बदलने के लिए 65-इंच के स्मार्ट टीवी सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। इस साल OLED और QLED तकनीक में आए क्रांतिकारी बदलावों ने होम एंटरटेनमेंट के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया है। Samsung 65-inch अपनी 'Quantum Matrix' तकनीक के साथ अविश्वसनीय ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स प्रदान करता है, जो विशेष रूप से उजाले वाले कमरों के लिए शानदार है। दूसरी ओर, LG G5 OLED evo अपने 'Perfect Black' और 'Infinite Contrast' के साथ अंधेरे कमरे में फिल्म देखने का सबसे सटीक और गहरा अनुभव देता है।

आजकल के ये प्रीमियम टीवी न केवल बड़ी स्क्रीन देते हैं, बल्कि इनमें AI 8K अपस्केलिंग और Dolby Atmos जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो साधारण कंटेंट को भी थिएटर जैसी क्वालिटी और सराउंड साउंड में बदल देते हैं। गेमिंग के शौकीनों के लिए इनमें 120Hz से 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 सपोर्ट दिया गया है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ गेमप्ले सुनिश्चित करता है। सोनी जैसे ब्रांड्स अपने Cognitive Processor XR के जरिए विजुअल्स को इंसानी आंखों के नजरिए से रियलिस्टिक बनाते हैं। मार्च 2026 की सेल में इन प्रीमियम मॉडल्स पर मिल रहे एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI इन्हें बड़े परिवारों के लिए एक पैसा वसूल निवेश बनाते हैं।

अपनी Mini LED डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं बेहतर कंट्रास्ट और 800 nits की हाई ब्राइटनेस प्रदान करता है। Google TV 14 पर आधारित यह स्मार्ट टीवी न केवल देखने में शानदार है, बल्कि इसका 50 Watts KEF साउंड सिस्टम इसे एक चलता-फिरता होम थिएटर बनाता है। 40% की छूट के साथ 83,990 रुपये की कीमत पर यह एक प्रीमियम विकल्प है।

Specifications ब्राइटनेस 800 nits साउंड 50 वॉट आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Google TV 14 गेमिंग AMD FreeSync Premium कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट क्यों खरीदें Mini LED टेक्नोलॉजी दमदार ऑडियो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर गेमिंग के लिए उपयुक्त प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 60Hz का रिफ्रेश रेट 2-स्टार रेटिंग

यह अपनी Quantum Dot Mini LED तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED की तुलना में कहीं अधिक सटीक रंग और बेहतर कंट्रास्ट देता है। 46% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल 120Hz रिफ्रेश रेट और Philips Halo Control Technology से लैस है, जो आपके लिविंग रूम को एक हाई-एंड सिनेमा हॉल में बदल देता है

Specifications स्मार्ट फीचर्स Google TV इंटरफेस गेमिंग HDMI 2.1 सपोर्ट और 120Hz मोशन क्लैरिटी कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट क्यों खरीदें QD-Mini LED टेक्नोलॉजी बेहतरीन रिफ्रेश रेट Halo Control Technology 32GB की बड़ी इंटरनल मेमोरी क्यों खोजें विकल्प सालाना बिजली खपत थोड़ी अधिक केवल 3 पोर्ट

अपनी Full Array Local Dimming और QLED डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। ₹38,000 से कम की कीमत पर 65-इंच की विशाल स्क्रीन मिलना इसे 'वैल्यू-फॉर-मनी' के मामले में सबसे आकर्षक बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपको स्मूथ इंटरफेस और हजारों ऐप्स का एक्सेस देता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट (eARC सपोर्ट), 2 USB पोर्ट, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.1 स्मार्ट फीचर्स Google TV, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, 2GB RAM + 16GB ROM, और क्रोमकास्ट साउंड 48 वॉट आउटपुट, 2.1 चैनल सिस्टम और इन-बिल्ट सबवूफर के साथ रिफ्रेश रेट 60 Hertz क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले पावरफुल साउंड किफायती कीमत लंबी वारंटी लोकल डिमिंग क्यों खोजें विकल्प 16GB की इंटरनल मेमोरी 60Hz का रिफ्रेश रेट 60Hz का रिफ्रेश रेट

अपनी बेहतरीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 288Hz गेम एक्सेलेरेटर तकनीक के लिए जाना जाता है। 65% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल Google TV पर आधारित है, जो न केवल बेहतरीन कलर एक्यूरेसी (QLED) देता है, बल्कि इसमें 3GB RAM और 32GB ROM जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स भी मिलते हैं, जो इसे बहुत तेज़ और स्मूथ बनाते हैं।

Specifications प्रोसेसर और स्टोरेज 64-बिट क्वाड कोर AiPQ Processor, 3GB RAM और 32GB ROM मिंग फीचर्स Game Master, 288Hz Game Accelerator, और ALLM वारंटी टीवी पर 2 साल की लंबी वारंटी और रिमोट पर 6 महीने की वारंटी क्यों खरीदें गेमिंग का बादशाह शानदार परफॉरमेंस बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आई केयर क्यों खोजें विकल्प अच्छे साउंडबार की जरूरत 3-स्टार रेटिंग केवल 1 USB पोर्ट

अपनी Direct QLED डिस्प्ले तकनीक के लिए जाना जाता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले अधिक सटीक रंगों और गहराई के साथ विजुअल्स पेश करता है। 56% की भारी छूट के साथ आने वाला यह मॉडल Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपके मनोरंजन के लिए एक स्मूथ और स्मार्ट इंटरफेस प्रदान करता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hertz साउंड 20 वॉट आउटपुट, Dolby Atmos और DTS Studio Sound के साथ स्मार्ट फीचर्स Google TV (कंटेंट सिंक और शेयरिंग के साथ), वॉइस असिस्टेंट रिमोट कनेक्टिविटी 3 HDMI 2.0 पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट, ईथरनेट (RJ45), और वाई-फाई व्यूइंग एंगल 178-डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खरीदें बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट इंटरफेस प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प साउंड थोड़ा कमजोर 60Hz गेमर्स के लिए थोड़ा कम

अपनी उन्नत QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी की तुलना में कहीं अधिक वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करता है। इसमें शाओमी का सिग्नेचर Vivid Picture Engine 2 दिया गया है, जो विजुअल्स को और भी रियलिस्टिक बनाता है। यह गूगल टीवी इंटरफेस के साथ आता है, जिससे कंटेंट खोजना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी Dolby Vision, HDR 10+, HLG, और MEMC कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट (eARC सपोर्ट), 2 USB पोर्ट, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ स्मार्ट फीचर्स Google TV, 2GB RAM + 32GB ROM, क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट साउंड 34 वॉट का दमदार आउटपुट, Dolby Audio और DTS-X सपोर्ट के साथ रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले 120Hz DLGबड़ी स्टोरेज बेज़ेल-लेस डिजाइन शानदार बैंक ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प नेटिव रिफ्रेश रेट औसत साउंड केवल 2 ही USB पोर्ट्स

अपनी Quantum Dot तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जो 100% कलर वॉल्यूम प्रदान करती है। इसमें सैमसंग का नया Q4 AI Processor और Samsung Vision AI दिया गया है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K में शानदार तरीके से अपस्केल करता है। इसका SolarCell Remote बैटरी की झंझट को खत्म करता है, क्योंकि यह कमरे की रोशनी से ही चार्ज हो जाता है।

Specifications प्रोसेसर Q4 AI Processor रिफ्रेश रेट 50 Hertz साउंड 20 वॉट आउटपुट, Object Tracking Sound Lite और Q-Symphony सपोर्ट के साथ स्मार्ट फीचर्स Bixby और Alexa बिल्ट-इन, SmartThings Hub, Matter Hub, और Multi View कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, और ब्लूटूथ 5.2 क्यों खरीदें 100% कलर वॉल्यूम AI फीचर्स ईको-फ्रेंडली फीचर स्मार्ट इकोसिस्टम क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट थोड़ा कम केवल 1 USB पोर्ट

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