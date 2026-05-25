टीवी स्क्रीन छोटी लगने लगी है? तो 50 inch का यह धांसू 4K Smart LED TV है आपके लिए परफेक्ट अपग्रेड

अगर आप घर पर ही सिनेमाहॉल जैसा मज़ा लेना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध 50-इंच के ये 4K LED स्मार्ट टीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इन Google TVs में आपको Dolby Atmos साउंड और दमदार 4K डिस्प्ले मिलता है, जो आपकी मूवी नाइट्स को बेहद खास और रियलिस्टिक बना देगा।

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अगर आप अपने घर के लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर या पर्सनल सिनेमाहॉल में बदलना चाहते हैं, तो अमेज़न पर मिलने वाले 50-इंच के 4K स्मार्ट टीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये टीवी विशेष रूप से उन मूवी लवर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड का आनंद लेना चाहते हैं।

इन टीवी में मिलने वाला 4K Ultra HD डिस्प्ले सामान्य फुल HD के मुकाबले चार गुना ज्यादा स्पष्टता और सजीव कलर्स प्रदान करता है। इसके साथ ही, Google TV प्लेटफॉर्म होने के कारण आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे आपके पसंदीदा स्ट्रीमिंग ऐप्स का एक ही जगह पर क्लीन और कस्टमाइज्ड इंटरफेस मिलता है।

मूवी नाइट्स को और भी धांसू बनाने के लिए इनमें Dolby Atmos और Dolby Vision जैसी बेहतरीन तकनीकों का सपोर्ट दिया गया है, जो आपको 3D सराउंड साउंड और क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स का अहसास कराती हैं। अमेज़न पर आपको सोनी और फिलिप्स जैसे टॉप ब्रांड्स पर कई शानदार डील्स, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प मिल जाएंगे, जिससे आप बेहद कम बजट में भी एक प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी स्मार्ट टीवी आसानी से अपने घर ला सकते हैं।

अगर आप अपने बजट में एक बड़ा और एडवांस फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Acer Ultra I Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। यह टीवी 24,999 रुपये की बेहद आकर्षक कीमत पर आता है, जिस पर आपको 61% तक की भारी बचत मिल रही है। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 OS पर काम करता है और इसमें शानदार परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट दिया गया है। बिना बेजल्स वाले Frameless Design और दमदार साउंड के साथ यह टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को बिल्कुल बदल देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Google TV (Android 14) प्रोसेसर और मेमोरी लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट, 2GB रैम | 16GB स्टोरेज साउंड आउटपुट 36 वॉट्स स्पीकर्स पिक्चर तकनीक Dolby Vision, HDR10 - HLG, MEMC, ALLM, माइक्रो डिमिंग कनेक्टिविटी पोर्ट्स 3 x HDMI 2.1 पोर्ट्स, 2 x USB पोर्ट्स, ईथरनेट, हेडफोन जैक वायरलेस कनेक्टिविटी डुअल-बैंड वाई-फाई (Dual-band Wi-Fi), 2-वे ब्लूटूथ क्यों खरीदें धांसू साउंड आउटपुट लेटेस्ट और स्मूथ प्रोसेसर बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी शानदार कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट कुल 2 ही यूएसबी पोर्ट्स

अगर आप अपने घर के लिए एक बेहद एडवांस और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने वाला टीवी बजट रेंज में खोज रहे हैं, तो VW Pro Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV एक जबरदस्त विकल्प है। यह टीवी 25,999 रुपये की कीमत पर मिल रहा है, जिस पर आपको 74% की भारी बचत मिल रही है। यह साधारण LED नहीं बल्कि एक QLED टीवी है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Android 14 OS के साथ आता है। इसका बेजल-लेस डिज़ाइन और हैवी साउंड आउटपुट इसे इस प्राइस रेंज की सबसे धांसू डील्स में से एक बनाता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ (Hz) ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर और मेमोरी क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB रैम | 32GB स्टोरेज साउंड आउटपुट 50 वॉट्स पावरफुल स्पीकर्स स्मार्ट फीचर्स गूगल असिस्टेंट, वेब टच वॉइस रिमोट, गूगलकास्ट, मीटिंग मोड, किड्स प्रोफाइल क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट तगड़ा 50 वॉट्स साउंड आउटपुट बेहतर स्टोरेज और परफॉर्मेंस लंबी वारंटी अवधि शानदार यूजर रेटिंग क्यों खोजें विकल्प बड़ा स्टैंड डाइमेंशन नया और उभरता हुआ ब्रांड

अगर आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, जो प्रीमियम पिक्चर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस हो, तो Hisense E6S Series 126 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV (मॉडल: 50E6S) आपके लिए एक बढ़िया चॉइस है। अमेजन पर यह टीवी 38% के डिस्काउंट के बाद 30,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी अपने 350 nits ब्राइटनेस वाले सुपर ब्राइट पैनल और कई तरह के स्मार्ट मोड्स (जैसे कराओके मोड) के कारण अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी अलग और एडवांस नजर आता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Google TV साउंड आउटपुट 30 वॉट्स स्पीकर्स (Dolby Atmos सपोर्ट विशेष फीचर्स Karaoke Mode, Google Meet, Filmmaker Mode, Low Blue Light क्यों खरीदें बेहतरीन विजुअल और कलर्स सुपर ब्राइट डिस्प्ले मल्टीपल पिक्चर और यूनीक मोड्स फास्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा रिफ्रेश रेट 60Hz

अगर आप एक नए ज़माने के ब्रांड के साथ क्लीन और सिंपल यूजर इंटरफेस वाला बड़ा टीवी तलाश रहे हैं, तो Wobble UD Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV (ब्लैक वेरिएंट, मॉडल: WB50GTAW9602UDFL) पर नजर डाल सकते हैं। अमेज़न पर यह टीवी 24% के डिस्काउंट के बाद 28,999 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी बेहतरीन 1.07 बिलियन कलर्स डिस्प्ले और ऑफिशियल Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो आपके दैनिक कंटेंट स्ट्रीमिंग के अनुभव को काफी आसान और मजेदार बना देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Google TV प्रोसेसर और मेमोरी 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB रैम | 16GB स्टोरेज साउंड आउटपुट 20 वॉट्स स्पीकर्स कनेक्टिविटी पोर्ट्स 3 x HDMI 2.0 पोर्ट्स, 2 x USB 2.0 पोर्ट्स, ईथरनेट, मिनी AV केबल पोर्ट वॉरंटी उत्पाद पर 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें स्मूथ Google TV इंटरफेस बेहतर रैम और प्रोसेसर संतोषजनक यूजर रेटिंग बॉक्स में वॉल माउंट किट क्यों खोजें विकल्प कमजोर साउंड आउटपुट सामान्य रिफ्रेश रेट

अगर आप बजट से समझौता करके एक ऐसी प्रीमियम पिक्चर और साउंड क्वालिटी चाहते हैं जो सालों-साल बिना किसी खराबी के चले, तो Sony BRAVIA 2M2 Series 126 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV मार्केट का किंग है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग पाने वाला यह टीवी 21% के डिस्काउंट के बाद 62,990 रुपये में मिल रहा है। हालांकि यह चीनी और नए ब्रांड्स के मुकाबले महंगा है, लेकिन इसमें मिलने वाला सोनी का सिग्नेचर 4K Processor X1 और बेहतरीन कलर ऑप्टिमाइजेशन इसे सिनेमा और गेमिंग के शौकीनों के लिए एक अल्टीमेट प्रीमियम चॉइस बनाता है।

Specifications रिफ्रेश रेट / मोशन 60 हर्ट्ज़ (Hz) | MotionFlow XR 100 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Google TV साउंड आउटपुट 20 वॉट्स Open Baffle स्पीकर्स (Dolby Atmos, DTS:X, DTS Digital) पिक्चर तकनीक 4K X-Reality PRO, Live Color, HDR10, HLG वॉरंटी उत्पाद पर 1 साल की व्यापक ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 4K Processor X1 और क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले शानदार सराउंड साउंड शानदार यूजर रेटिंग और भरोसा ऐप्पल इकोसिस्टम का पूरा सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा बेसिक रिफ्रेश रेट

अगर आप एक भरोसेमंद और ग्लोबल ब्रांड का ऐसा टीवी चाहते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स और एडवांस पिक्चर प्रोसेसिंग से लैस हो, तो LG 126 cms (50 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD Smart webOS TV एक बेहतरीन प्रीमियम-मिड रेंज विकल्प है। अमेज़न पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 35% के डिस्काउंट के बाद 42,990 रुपये में मिल रहा है। यह LG की बिल्कुल नई 2026 की NU सीरीज का हिस्सा है, जो शक्तिशाली α7 AI Processor 4K Gen9 और webOS 26 के साथ आता है, जिससे आपको एक नेक्स्ट-लेवल स्मार्ट और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications डिस्प्ले प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen9 पैनल टेक्नोलॉजी VA LED (Direct Backlight) ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 (1.5 GB रैम | 8 GB स्टोरेज) पिक्चर तकनीक AI HDR Remastering, Precision HDR Master Pro, FILMMAKER MODE क्यों खरीदें लेटेस्ट α7 AI Gen9 प्रोसेसर AI साउंड प्रो और डॉल्बी एटमॉस फ्यूचर-रेडी webOS 26 और AI फीचर्स शानदार डिस्प्ले (VA पैनल + डीप कॉन्ट्रास्ट) क्यों खोजें विकल्प केवल 1 यूएसबी पोर्ट 2 Star एनर्जी रेटिंग

अगर आपका बजट 30,000 रुपये से कम है और आप एक प्रीमियम मेटल बॉडी वाला बड़ा QLED टीवी ढूंढ रहे हैं, तो TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less FHD Smart QLED Google TV (मॉडल: 50S5K) एक अनोखा विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग पाने वाला यह टीवी 53% की भारी छूट के बाद मात्र ₹27,990 में मिल रहा है। पिछले महीने ही इसे 400 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। इसका मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे दिखने में बेहद प्रीमियम लुक देता है। हालांकि, इसे खरीदते समय इसके रेजोल्यूशन को ध्यान से समझना जरूरी है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ (Hz) ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर और मेमोरी 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर | 1GB रैम | 8GB स्टोरेज पिक्चर तकनीक Dynamic Color Enhancement, HDR 10, Micro Dimming, AiPQ Processor कनेक्टिविटी पोर्ट्स 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x LAN, डिजिटल ऑडियो आउट, हेडफोन जैक क्यों खरीदें प्रीमियम मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन शानदार यूजर रेटिंग और डिमांड स्मार्ट डिस्प्ले फीचर्स Google TV का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज केवल 2 HDMI पोर्ट और 1 ही USB पोर्ट पुराना वाई-फाई वर्जन

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1. भारत में सबसे अच्छा 50 इंच का स्मार्ट टीवी कौन सा है? भारत में सबसे अच्छा 50 इंच का टीवी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है। यहाँ अलग-अलग बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं,

प्रीमियम कैटेगरी (सबसे बेस्ट क्वालिटी): Sony BRAVIA 2 या LG NanoCell/UHD AI Series। अगर आपका बजट 45,000 से 62,000 रुपये के बीच है, तो सोनी और एलजी की पिक्चर क्वालिटी, प्रोसेसर (X1 और α7 Gen9) और टिकाऊपन (Durability) का कोई मुकाबला नहीं है।

मिड-रेंज बजट (वैल्यू फॉर मनी): Xiaomi (Mi) X Series या Hisense E6S Series। ये टीवी 30,000 से 35,000 रुपये के बजट में बेहतरीन 4K डिस्प्ले और Dolby Vision के साथ आते हैं।

सस्ता और धांसू (लो बजट): VW Pro Series (QLED 120Hz) या Acer Ultra I Series। अगर आपका बजट 25,000 रुपये के आसपास है, तो ये ब्रांड्स 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और दमदार साउंड (36W से 50W) ऑफर करते हैं।

2. 50 इंच के LED TV का माप (साइज़) क्या होता है?

जब हम 50 इंच टीवी कहते हैं, तो इसका मतलब स्क्रीन के कोने से कोने की तिरछी लंबाई 50 इंच (लगभग 127 सेमी) होती है। दीवार या टेबल पर जगह देखने के लिए इसका सटीक माप इस प्रकार होता है,

चौड़ाई : लगभग 44 इंच (111 सेमी)

ऊंचाई (Height - बिना स्टैंड के): लगभग 25 से 26 इंच (64 से 66 सेमी)

ऊंचाई (Height - स्टैंड के साथ): लगभग 28 इंच (71 सेमी)

स्क्रीन साइज : 50 इंच (127 सेमी)

(नोट: बेजल-लेस डिज़ाइनों के कारण आजकल के नए टीवी की चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ मिलीमीटर का अंतर हो सकता है।)

3. Vu Cinema TV 50 इंच की कीमत क्या है? Vu Cinema TV 50-इंच 4K स्मार्ट टीवी की भारत में वर्तमान अनुमानित कीमत 27,999 से 32,000 रुपये के बीच रहती है।

अमेजन या फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल्स (जैसे दीवाली या रिपब्लिक डे सेल) और बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप इसे 1,500 से 2,000 रुपये और सस्ते में खरीद सकते हैं।

4. 50 हजार के अंदर कौन सा टीवी सबसे अच्छा है? 50,000 रुपये का बजट एक प्रीमियम टीवी खरीदने के लिए बहुत शानदार है। इस बजट के तहत भारत में मिलने वाले टॉप 3 स्मार्ट टीवी ये हैं,

Sony BRAVIA 2 4K Ultra HD Google TV (43/50 इंच): अगर आप 50 इंच का मॉडल बैंक ऑफर्स के साथ लेते हैं, तो यह 50,000 रुपये के थोड़ा आसपास या अंदर मिल जाता है। इसकी पिक्चर अपस्केलिंग और नेचुरल कलर्स सबसे बेस्ट हैं।

LG NU87 AI Series Nano 4K (2026 मॉडल): इसकी कीमत लगभग 42,990 रुपये है। इसमें बिल्कुल लेटेस्ट webOS 26, α7 AI Processor Gen9 और वर्चुअल 9.1.2 चैनल साउंड मिलता है, जो इसे इस बजट का सबसे मॉडर्न टीवी बनाता है।

Samsung Crystal 4K Vivid Pro / OnePlus TV U1S: ये टीवी भी 35,000 रुपये से 42,000 रुपये की रेंज में बेहतरीन डिस्प्ले ब्राइटनेस और स्लिम डिज़ाइन के साथ आते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।