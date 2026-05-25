टीवी स्क्रीन छोटी लगने लगी है? तो 50 inch का यह धांसू 4K Smart LED TV है आपके लिए परफेक्ट अपग्रेड
अगर आप घर पर ही सिनेमाहॉल जैसा मज़ा लेना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध 50-इंच के ये 4K LED स्मार्ट टीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इन Google TVs में आपको Dolby Atmos साउंड और दमदार 4K डिस्प्ले मिलता है, जो आपकी मूवी नाइट्स को बेहद खास और रियलिस्टिक बना देगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर या पर्सनल सिनेमाहॉल में बदलना चाहते हैं, तो अमेज़न पर मिलने वाले 50-इंच के 4K स्मार्ट टीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये टीवी विशेष रूप से उन मूवी लवर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड का आनंद लेना चाहते हैं।
इन टीवी में मिलने वाला 4K Ultra HD डिस्प्ले सामान्य फुल HD के मुकाबले चार गुना ज्यादा स्पष्टता और सजीव कलर्स प्रदान करता है। इसके साथ ही, Google TV प्लेटफॉर्म होने के कारण आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे आपके पसंदीदा स्ट्रीमिंग ऐप्स का एक ही जगह पर क्लीन और कस्टमाइज्ड इंटरफेस मिलता है।
मूवी नाइट्स को और भी धांसू बनाने के लिए इनमें Dolby Atmos और Dolby Vision जैसी बेहतरीन तकनीकों का सपोर्ट दिया गया है, जो आपको 3D सराउंड साउंड और क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स का अहसास कराती हैं। अमेज़न पर आपको सोनी और फिलिप्स जैसे टॉप ब्रांड्स पर कई शानदार डील्स, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प मिल जाएंगे, जिससे आप बेहद कम बजट में भी एक प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी स्मार्ट टीवी आसानी से अपने घर ला सकते हैं।
1. Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
अगर आप अपने बजट में एक बड़ा और एडवांस फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Acer Ultra I Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। यह टीवी 24,999 रुपये की बेहद आकर्षक कीमत पर आता है, जिस पर आपको 61% तक की भारी बचत मिल रही है। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 OS पर काम करता है और इसमें शानदार परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट दिया गया है। बिना बेजल्स वाले Frameless Design और दमदार साउंड के साथ यह टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को बिल्कुल बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
धांसू साउंड आउटपुट
लेटेस्ट और स्मूथ प्रोसेसर
बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी
शानदार कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
कुल 2 ही यूएसबी पोर्ट्स
2. VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ2
अगर आप अपने घर के लिए एक बेहद एडवांस और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने वाला टीवी बजट रेंज में खोज रहे हैं, तो VW Pro Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV एक जबरदस्त विकल्प है। यह टीवी 25,999 रुपये की कीमत पर मिल रहा है, जिस पर आपको 74% की भारी बचत मिल रही है। यह साधारण LED नहीं बल्कि एक QLED टीवी है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Android 14 OS के साथ आता है। इसका बेजल-लेस डिज़ाइन और हैवी साउंड आउटपुट इसे इस प्राइस रेंज की सबसे धांसू डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट
तगड़ा 50 वॉट्स साउंड आउटपुट
बेहतर स्टोरेज और परफॉर्मेंस
लंबी वारंटी अवधि
शानदार यूजर रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा स्टैंड डाइमेंशन
नया और उभरता हुआ ब्रांड
3. Hisense 126 cm (50 inches) E6S Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50E6S
अगर आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, जो प्रीमियम पिक्चर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस हो, तो Hisense E6S Series 126 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV (मॉडल: 50E6S) आपके लिए एक बढ़िया चॉइस है। अमेजन पर यह टीवी 38% के डिस्काउंट के बाद 30,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी अपने 350 nits ब्राइटनेस वाले सुपर ब्राइट पैनल और कई तरह के स्मार्ट मोड्स (जैसे कराओके मोड) के कारण अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी अलग और एडवांस नजर आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन विजुअल और कलर्स
सुपर ब्राइट डिस्प्ले
मल्टीपल पिक्चर और यूनीक मोड्स
फास्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
रिफ्रेश रेट 60Hz
4. Wobble 127 cm (50 inches) UD Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV WB50GTAW9602UDFL (Black)
अगर आप एक नए ज़माने के ब्रांड के साथ क्लीन और सिंपल यूजर इंटरफेस वाला बड़ा टीवी तलाश रहे हैं, तो Wobble UD Series 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV (ब्लैक वेरिएंट, मॉडल: WB50GTAW9602UDFL) पर नजर डाल सकते हैं। अमेज़न पर यह टीवी 24% के डिस्काउंट के बाद 28,999 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी बेहतरीन 1.07 बिलियन कलर्स डिस्प्ले और ऑफिशियल Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो आपके दैनिक कंटेंट स्ट्रीमिंग के अनुभव को काफी आसान और मजेदार बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ Google TV इंटरफेस
बेहतर रैम और प्रोसेसर
संतोषजनक यूजर रेटिंग
बॉक्स में वॉल माउंट किट
क्यों खोजें विकल्प
कमजोर साउंड आउटपुट
सामान्य रिफ्रेश रेट
5. Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S22BM2
अगर आप बजट से समझौता करके एक ऐसी प्रीमियम पिक्चर और साउंड क्वालिटी चाहते हैं जो सालों-साल बिना किसी खराबी के चले, तो Sony BRAVIA 2M2 Series 126 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV मार्केट का किंग है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग पाने वाला यह टीवी 21% के डिस्काउंट के बाद 62,990 रुपये में मिल रहा है। हालांकि यह चीनी और नए ब्रांड्स के मुकाबले महंगा है, लेकिन इसमें मिलने वाला सोनी का सिग्नेचर 4K Processor X1 और बेहतरीन कलर ऑप्टिमाइजेशन इसे सिनेमा और गेमिंग के शौकीनों के लिए एक अल्टीमेट प्रीमियम चॉइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Processor X1 और क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले
शानदार सराउंड साउंड
शानदार यूजर रेटिंग और भरोसा
ऐप्पल इकोसिस्टम का पूरा सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
बेसिक रिफ्रेश रेट
6. LG 126 cms (50 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD Smart webOS VA LED TV 50NU870BPLA
अगर आप एक भरोसेमंद और ग्लोबल ब्रांड का ऐसा टीवी चाहते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स और एडवांस पिक्चर प्रोसेसिंग से लैस हो, तो LG 126 cms (50 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD Smart webOS TV एक बेहतरीन प्रीमियम-मिड रेंज विकल्प है। अमेज़न पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 35% के डिस्काउंट के बाद 42,990 रुपये में मिल रहा है। यह LG की बिल्कुल नई 2026 की NU सीरीज का हिस्सा है, जो शक्तिशाली α7 AI Processor 4K Gen9 और webOS 26 के साथ आता है, जिससे आपको एक नेक्स्ट-लेवल स्मार्ट और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट α7 AI Gen9 प्रोसेसर
AI साउंड प्रो और डॉल्बी एटमॉस
फ्यूचर-रेडी webOS 26 और AI फीचर्स
शानदार डिस्प्ले (VA पैनल + डीप कॉन्ट्रास्ट)
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 यूएसबी पोर्ट
2 Star एनर्जी रेटिंग
7. TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
अगर आपका बजट 30,000 रुपये से कम है और आप एक प्रीमियम मेटल बॉडी वाला बड़ा QLED टीवी ढूंढ रहे हैं, तो TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less FHD Smart QLED Google TV (मॉडल: 50S5K) एक अनोखा विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग पाने वाला यह टीवी 53% की भारी छूट के बाद मात्र ₹27,990 में मिल रहा है। पिछले महीने ही इसे 400 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। इसका मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे दिखने में बेहद प्रीमियम लुक देता है। हालांकि, इसे खरीदते समय इसके रेजोल्यूशन को ध्यान से समझना जरूरी है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन
शानदार यूजर रेटिंग और डिमांड
स्मार्ट डिस्प्ले फीचर्स
Google TV का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज
केवल 2 HDMI पोर्ट और 1 ही USB पोर्ट
पुराना वाई-फाई वर्जन
1. भारत में सबसे अच्छा 50 इंच का स्मार्ट टीवी कौन सा है?
भारत में सबसे अच्छा 50 इंच का टीवी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है। यहाँ अलग-अलग बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं,
प्रीमियम कैटेगरी (सबसे बेस्ट क्वालिटी): Sony BRAVIA 2 या LG NanoCell/UHD AI Series। अगर आपका बजट 45,000 से 62,000 रुपये के बीच है, तो सोनी और एलजी की पिक्चर क्वालिटी, प्रोसेसर (X1 और α7 Gen9) और टिकाऊपन (Durability) का कोई मुकाबला नहीं है।
मिड-रेंज बजट (वैल्यू फॉर मनी): Xiaomi (Mi) X Series या Hisense E6S Series। ये टीवी 30,000 से 35,000 रुपये के बजट में बेहतरीन 4K डिस्प्ले और Dolby Vision के साथ आते हैं।
सस्ता और धांसू (लो बजट): VW Pro Series (QLED 120Hz) या Acer Ultra I Series। अगर आपका बजट 25,000 रुपये के आसपास है, तो ये ब्रांड्स 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और दमदार साउंड (36W से 50W) ऑफर करते हैं।
2. 50 इंच के LED TV का माप (साइज़) क्या होता है?
जब हम 50 इंच टीवी कहते हैं, तो इसका मतलब स्क्रीन के कोने से कोने की तिरछी लंबाई 50 इंच (लगभग 127 सेमी) होती है। दीवार या टेबल पर जगह देखने के लिए इसका सटीक माप इस प्रकार होता है,
चौड़ाई : लगभग 44 इंच (111 सेमी)
ऊंचाई (Height - बिना स्टैंड के): लगभग 25 से 26 इंच (64 से 66 सेमी)
ऊंचाई (Height - स्टैंड के साथ): लगभग 28 इंच (71 सेमी)
स्क्रीन साइज : 50 इंच (127 सेमी)
(नोट: बेजल-लेस डिज़ाइनों के कारण आजकल के नए टीवी की चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ मिलीमीटर का अंतर हो सकता है।)
3. Vu Cinema TV 50 इंच की कीमत क्या है?
Vu Cinema TV 50-इंच 4K स्मार्ट टीवी की भारत में वर्तमान अनुमानित कीमत 27,999 से 32,000 रुपये के बीच रहती है।
अमेजन या फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल्स (जैसे दीवाली या रिपब्लिक डे सेल) और बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप इसे 1,500 से 2,000 रुपये और सस्ते में खरीद सकते हैं।
4. 50 हजार के अंदर कौन सा टीवी सबसे अच्छा है?
50,000 रुपये का बजट एक प्रीमियम टीवी खरीदने के लिए बहुत शानदार है। इस बजट के तहत भारत में मिलने वाले टॉप 3 स्मार्ट टीवी ये हैं,
Sony BRAVIA 2 4K Ultra HD Google TV (43/50 इंच): अगर आप 50 इंच का मॉडल बैंक ऑफर्स के साथ लेते हैं, तो यह 50,000 रुपये के थोड़ा आसपास या अंदर मिल जाता है। इसकी पिक्चर अपस्केलिंग और नेचुरल कलर्स सबसे बेस्ट हैं।
LG NU87 AI Series Nano 4K (2026 मॉडल): इसकी कीमत लगभग 42,990 रुपये है। इसमें बिल्कुल लेटेस्ट webOS 26, α7 AI Processor Gen9 और वर्चुअल 9.1.2 चैनल साउंड मिलता है, जो इसे इस बजट का सबसे मॉडर्न टीवी बनाता है।
Samsung Crystal 4K Vivid Pro / OnePlus TV U1S: ये टीवी भी 35,000 रुपये से 42,000 रुपये की रेंज में बेहतरीन डिस्प्ले ब्राइटनेस और स्लिम डिज़ाइन के साथ आते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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