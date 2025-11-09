Hindustan Hindi News
Top 5 Water Purifier for healthy life Amazon deal upto 50 percent discount

अमेजन से आधी कीमत में खरीदें वाटर प्यूरीफायर, मिल रही 50 फीसद तक की छूट

संक्षेप: आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए हर किसी के लिए वाटर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है, ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट वाटर प्यूरीफायर डील लेकर आए हैं।

Sun, 9 Nov 2025 09:52 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
छोटे गांव हो या मेट्रो सिटी, आज के दौर में हर जगह वाटर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है। पानी की खराब गुणवत्ता की वजह से तमाम बीमारियां जन्म लेती है। इसके लिए एक अच्छे वाटर प्यूरीफायर की जरूरत होती है, जो न सिर्फ आपको साफ पानी उपलब्ध कराएगा, बल्कि पानी में मिनरल्स को मौजूदगी को बढ़ाकर आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। इन सारी खूबियों के साथ हम आपके लिए कुछ टॉप के वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ किफायती कीमत में आते हैं, बल्कि एक बेहतर वाटर प्यूरीफायर के सारी खूबियां भी मौजूद हैं। इसमें Kent, Havells ब्रांड के वाटर प्यूरीफायर शामिल हैं।

अमेजन से आधी कीमत में खरीदें वाटर प्यूरीफायर, मिल रही 50 फीसद तक की छूट

यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO + UV + Alkaline टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम, कॉपर, जिंक, मिनरल एनरिचमेंट, और हॉट, वॉर्म और एम्बिएंट वॉटर ऑप्शन इसे हर घर के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

इसमें लगा स्टेनलेस स्टील टैंक सेहतमंद और हाइजेनिक पानी सुनिश्चित करता है, वहीं टच डिस्प्ले और स्मार्ट इंडिकेटर्स इसे और भी मॉडर्न लुक देते हैं।

Specifications

प्यूरिफिकेशन स्टेज
9 स्टेज
टैंक मटेरियल
स्टेनलेस स्टील (SS)
टैंक क्षमता
6.5 लीटर
ऑप्शन
हॉट, वॉर्म, एम्बिएंट

क्यों खरीदें

...

9-स्टेज प्यूरिफिकेशन

...

हॉट, वॉर्म और नॉर्मल वॉटर डिस्पेंसिंग ऑप्शन

...

6.5L का फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक

...

स्मार्ट टच डिस्प्ले, इंडिकेटर और एरर अलर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटा 6.5 लीट टैंक

...

थोड़ी ज्यादा कीमत

यह एक स्मार्ट, हाई-टेक और टिकाऊ वॉटर प्यूरीफायर है, जो हेल्दी, प्योर और कॉपर-एनरिच्ड पानी प्यूरीफाइड करता है। इसमें IoT कनेक्टिविटी, 2 साल तक चलने वाले टाइटेनियम ड्ओ फिल्टर, और TDS डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं। इसका सर्जिकल ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील टैंक पानी को हमेशा शुद्ध और सुरक्षित रखता है, जिससे यह हर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम विकल्प बन जाता है।

Specifications

प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + UV + Copper
टैंक मटेरियल
सर्जिकल ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील
टैंक क्षमता
5 लीटर
फिल्टर लाइफ
2 साल

क्यों खरीदें

...

RO + UV + Copper टेक्नोलॉजी

...

मोबाइल ऐप से वाटर क्वालिटी ट्रैकिंग

...

TDS इन और आउट डिस्प्ले

...

ऑटोमैटिक सर्विस रिक्वेस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 5 लीटर टैंक क्षमता

...

IoT फीचर्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन

यह एक किफायती, हाई-परफॉर्मेंस और स्टाइलिश वॉटर प्यूरीफायर है, जो 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन और 45 फीसद तक वाटर सेविंग के साथ आता है। इसका मिनरल एनरिचमेंट सिस्टम, स्मार्ट इंडिकेटर, और 7 लीटर की बड़ी कैपेसिटी इसे एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।

Specifications

प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + MF
टैंक मटेरियल
फूड-ग्रेड प्लास्टिक
फिल्टर लाइफ
6000 लीटर
वारंटी
1 साल ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

6-स्टेज प्यूरिफिकेशन

...

कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हेल्दी पानी

...

Smartsense इंडिकेटर

...

7 लीटर की बड़ी टैंक कैपेसिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

टैंक स्टेनलेस स्टील नहीं

...

हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग

वाटर प्यूरीफायर 12-स्टेज एडवांस फीचर के साथ आता है, जो RO + UV + UF + Alkaline + Copper + Zinc टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मॉडल खास तौर पर भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है और iProtect सेफ्टी सिस्टम, 10 लीटर स्टोरेज टैंक, और हेल्थ-एन्हांसिंग मिनरल बूस्ट जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो एक हाई-कैपेसिटी, मल्टी-फिल्ट्रेशन और बजट-फ्रेंडली प्यूरिफायर चाहते हैं।

Specifications

टैंक मटेरियल
पॉलीस्टाइरीन (प्लास्टिक)
टैंक क्षमता
10 लीटर
फिल्टर लाइफ
6000 लीटर (6–9 महीने में रिप्लेस)
सेफ्टी फीचर्स
iProtect ऑटो शट-ऑफ, वोल्टेज स्पाइक गार्ड

क्यों खरीदें

...

12-स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम

...

हाई TDS वाले पानी के लिए उपयुक्त

...

कॉपर + जिंक एनरिच्ड मिनरल वॉटर

...

10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

UV लैम्प और फिल्टर पर वारंटी नहीं

...

बॉडी मटेरियल प्लास्टिक

यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वॉटर प्यूरिफायर है, जो 8-स्टेज प्यूरिफिकेशन, कॉपपर फोर्टिफाइड मिनरल वॉटर, और एडवांस वाटर-सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह मॉडल खास तौर पर टैंकर और बोरवेल वॉटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और AO Smith की विश्वसनीय क्वालिटी के साथ हेल्दी, मिनरल-रिच और स्वादिष्ट पानी सुनिश्चित करता है।

Specifications

टैंक मटेरियल
फूड-ग्रेड प्लास्टिक
टैंक क्षमता
5 लीटर
स्पेशल फीचर्स
कॉपर फोर्टिफाइड वॉटर, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो शट-ऑफ
इंस्टॉलेशन टाइप
वॉल माउंट

क्यों खरीदें

...

8-स्टेज प्यूरिफिकेशन

...

कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हेल्दी पानी

...

स्मार्ट डिजिटल डिस्प्से

...

1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटा 5 लीटर टैंक

...

हॉट/वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग ऑप्शन नहीं

हैवेल्स का यह वाटर प्यूरीफायर किफायती, स्मार्ट और हेल्थ-फ्रेंडली है, जो मैग्नीशियम-एनरिच्ड मिनरल्स, और सस्टेनेबल वाटर जैसे 7 वाटर प्यूरीफिकेशन स्टेज में आता है। अगर आपके घर के पानी में TDS ज्यादा हैं, तो यह प्यूरीफायर आपके लिए है।

Specifications

प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी
7-स्टेज UV + UF
टैंक मटेरियल
फूड-ग्रेड प्लास्टिक
टैंक क्षमता
7 लीटर
वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी
स्मार्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का खात्मा

...

मैग्नीशियम एनरिचमेंट कार्ट्रिज

...

सिग्निफिकेंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी

...

7 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

RO सिस्टम नहीं

...

कोई हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग फीचर नहीं

हाई-परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स से लैस, यह प्यूरीफायर RO + UF + UV LED + TDS कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह प्यूरिफायर बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल वॉटर सभी तरह की वाटर सप्लाई के लिए बेस्ट है। इसमें मेंटेनेंस-फ्री परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications

प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + UF + UV LED + TDS Control
टैंक मटेरियल
फूड-ग्रेड प्लास्टिक
टैंक क्षमता
8 लीटर
फ्लो रेट
20 LPH (लीटर प्रति घंटा)
वजन
9 किग्रा

क्यों खरीदें

...

मल्टी-स्टेज प्यूरिफिकेशन

...

TDS कंट्रोल सिस्टम

...

8 लीटर का स्टोरेज टैंक

...

लीक-प्रूफ पुश फिटिंग्स

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
