अमेजन से आधी कीमत में खरीदें वाटर प्यूरीफायर, मिल रही 50 फीसद तक की छूट

Sun, 9 Nov 2025 09:52 PM

छोटे गांव हो या मेट्रो सिटी, आज के दौर में हर जगह वाटर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है। पानी की खराब गुणवत्ता की वजह से तमाम बीमारियां जन्म लेती है। इसके लिए एक अच्छे वाटर प्यूरीफायर की जरूरत होती है, जो न सिर्फ आपको साफ पानी उपलब्ध कराएगा, बल्कि पानी में मिनरल्स को मौजूदगी को बढ़ाकर आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। इन सारी खूबियों के साथ हम आपके लिए कुछ टॉप के वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ किफायती कीमत में आते हैं, बल्कि एक बेहतर वाटर प्यूरीफायर के सारी खूबियां भी मौजूद हैं। इसमें Kent, Havells ब्रांड के वाटर प्यूरीफायर शामिल हैं।

यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO + UV + Alkaline टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम, कॉपर, जिंक, मिनरल एनरिचमेंट, और हॉट, वॉर्म और एम्बिएंट वॉटर ऑप्शन इसे हर घर के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

इसमें लगा स्टेनलेस स्टील टैंक सेहतमंद और हाइजेनिक पानी सुनिश्चित करता है, वहीं टच डिस्प्ले और स्मार्ट इंडिकेटर्स इसे और भी मॉडर्न लुक देते हैं।

Specifications प्यूरिफिकेशन स्टेज 9 स्टेज टैंक मटेरियल स्टेनलेस स्टील (SS) टैंक क्षमता 6.5 लीटर ऑप्शन हॉट, वॉर्म, एम्बिएंट क्यों खरीदें 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन हॉट, वॉर्म और नॉर्मल वॉटर डिस्पेंसिंग ऑप्शन 6.5L का फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक स्मार्ट टच डिस्प्ले, इंडिकेटर और एरर अलर्ट क्यों खोजें विकल्प छोटा 6.5 लीट टैंक थोड़ी ज्यादा कीमत

यह एक स्मार्ट, हाई-टेक और टिकाऊ वॉटर प्यूरीफायर है, जो हेल्दी, प्योर और कॉपर-एनरिच्ड पानी प्यूरीफाइड करता है। इसमें IoT कनेक्टिविटी, 2 साल तक चलने वाले टाइटेनियम ड्ओ फिल्टर, और TDS डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं। इसका सर्जिकल ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील टैंक पानी को हमेशा शुद्ध और सुरक्षित रखता है, जिससे यह हर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम विकल्प बन जाता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी RO + UV + Copper टैंक मटेरियल सर्जिकल ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील टैंक क्षमता 5 लीटर फिल्टर लाइफ 2 साल क्यों खरीदें RO + UV + Copper टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप से वाटर क्वालिटी ट्रैकिंग TDS इन और आउट डिस्प्ले ऑटोमैटिक सर्विस रिक्वेस्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 5 लीटर टैंक क्षमता IoT फीचर्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन

यह एक किफायती, हाई-परफॉर्मेंस और स्टाइलिश वॉटर प्यूरीफायर है, जो 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन और 45 फीसद तक वाटर सेविंग के साथ आता है। इसका मिनरल एनरिचमेंट सिस्टम, स्मार्ट इंडिकेटर, और 7 लीटर की बड़ी कैपेसिटी इसे एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी RO + MF टैंक मटेरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक फिल्टर लाइफ 6000 लीटर वारंटी 1 साल ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हेल्दी पानी Smartsense इंडिकेटर 7 लीटर की बड़ी टैंक कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प टैंक स्टेनलेस स्टील नहीं हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग

वाटर प्यूरीफायर 12-स्टेज एडवांस फीचर के साथ आता है, जो RO + UV + UF + Alkaline + Copper + Zinc टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मॉडल खास तौर पर भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है और iProtect सेफ्टी सिस्टम, 10 लीटर स्टोरेज टैंक, और हेल्थ-एन्हांसिंग मिनरल बूस्ट जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो एक हाई-कैपेसिटी, मल्टी-फिल्ट्रेशन और बजट-फ्रेंडली प्यूरिफायर चाहते हैं।

Specifications टैंक मटेरियल पॉलीस्टाइरीन (प्लास्टिक) टैंक क्षमता 10 लीटर फिल्टर लाइफ 6000 लीटर (6–9 महीने में रिप्लेस) सेफ्टी फीचर्स iProtect ऑटो शट-ऑफ, वोल्टेज स्पाइक गार्ड क्यों खरीदें 12-स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम हाई TDS वाले पानी के लिए उपयुक्त कॉपर + जिंक एनरिच्ड मिनरल वॉटर 10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प UV लैम्प और फिल्टर पर वारंटी नहीं बॉडी मटेरियल प्लास्टिक

यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वॉटर प्यूरिफायर है, जो 8-स्टेज प्यूरिफिकेशन, कॉपपर फोर्टिफाइड मिनरल वॉटर, और एडवांस वाटर-सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह मॉडल खास तौर पर टैंकर और बोरवेल वॉटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और AO Smith की विश्वसनीय क्वालिटी के साथ हेल्दी, मिनरल-रिच और स्वादिष्ट पानी सुनिश्चित करता है।

Specifications टैंक मटेरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक टैंक क्षमता 5 लीटर स्पेशल फीचर्स कॉपर फोर्टिफाइड वॉटर, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो शट-ऑफ इंस्टॉलेशन टाइप वॉल माउंट क्यों खरीदें 8-स्टेज प्यूरिफिकेशन कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हेल्दी पानी स्मार्ट डिजिटल डिस्प्से 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प छोटा 5 लीटर टैंक हॉट/वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग ऑप्शन नहीं

हैवेल्स का यह वाटर प्यूरीफायर किफायती, स्मार्ट और हेल्थ-फ्रेंडली है, जो मैग्नीशियम-एनरिच्ड मिनरल्स, और सस्टेनेबल वाटर जैसे 7 वाटर प्यूरीफिकेशन स्टेज में आता है। अगर आपके घर के पानी में TDS ज्यादा हैं, तो यह प्यूरीफायर आपके लिए है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 7-स्टेज UV + UF टैंक मटेरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक टैंक क्षमता 7 लीटर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी स्मार्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम वारंटी 1 साल क्यों खरीदें वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का खात्मा मैग्नीशियम एनरिचमेंट कार्ट्रिज सिग्निफिकेंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी 7 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प RO सिस्टम नहीं कोई हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग फीचर नहीं

हाई-परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स से लैस, यह प्यूरीफायर RO + UF + UV LED + TDS कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह प्यूरिफायर बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल वॉटर सभी तरह की वाटर सप्लाई के लिए बेस्ट है। इसमें मेंटेनेंस-फ्री परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी RO + UF + UV LED + TDS Control टैंक मटेरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक टैंक क्षमता 8 लीटर फ्लो रेट 20 LPH (लीटर प्रति घंटा) वजन 9 किग्रा क्यों खरीदें मल्टी-स्टेज प्यूरिफिकेशन TDS कंट्रोल सिस्टम 8 लीटर का स्टोरेज टैंक लीक-प्रूफ पुश फिटिंग्स क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी हॉट या वॉर्म वॉटर डिस्पेंसिंग नहीं

