12500 रुपये से कम में खरीदें ये टॉप 5 टीवी, सबसे सस्ता मात्र 7499 का, अमेजन की बंपर सेल

संक्षेप:

डील में आप 12500 रुपये से कम में बेस्ट फीचर्स वाले एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में, जो सबसे सस्ता टीवी मिल रहा है, उसकी कीमत मात्र 7499 रुपये है। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। 

Jan 19, 2026 12:19 pm IST
बजट कम है और नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए बेहतरीन डील्स लाइव हैं। इन डील्स में आप 12500 रुपये से कम में बेस्ट फीचर्स वाले एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में, जो सबसे सस्ता टीवी मिल रहा है, उसकी कीमत मात्र 7499 रुपये है। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। हमारी इस लिस्ट में 40 इंच तक के टीवी शामिल हैं।

TOSHIBA 80 cm (32 inches) E38RP Series Full HD Ready Smart QLED Google TV 32E38RP

इस टीवी का MRP 25999 रुपये है। 52 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 12499 रुपये हो गई है। टीवी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 624 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में टीवी 2200 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको 30 वॉट का दमदार साउंड मिलेगा।

Hisense 80 cm (32 inches) E43N Series HD Ready Smart Google LED TV 32E43N (Black)

यह टीवी MRP से 83% सस्ता मिल रहा है। अब आप इसे 11499 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर 574 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इसे 2200 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ 30 वॉट का दमदार डॉल्बी साउंड मिलेगा।

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

इस टीवी का MRP 20999 रुपये है। यह रिपब्लिक डे सेल में 48 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 10,899 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 544 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2200 रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और 24 वॉट के दमदार साउंड से लैस है।

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

यह टीवी MRP से 55 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। इसकी कीमत 18999 रुपये से घट कर 8499 रुपये हो गई है। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में यह टीवी 424 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको यह टीवी 2200 रुपये तक और सस्ते में मिल सकता है। कोडैक के इस टीवी में आपको QLED HD रेडी डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही कंपनी 36 वॉट का साउंड आउटपुट भी ऑफर कर रही है।

Acer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)

इस टीवी की कीमत MRP से 50 पर्सेंट कम हो गई है। अब यह 7499 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2200 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। यह टीवी शानदार फ्रेमलेस डिजाइन और 24 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
