5400 रुपये से कम के 5 जबर्दस्त LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4799 रुपये का, फीचर भी कमाल के
यहां हम आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहे 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 5400 रुपये से कम है और इनमें सबसे सस्ता टीवी मात्र 4799 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। कुछ टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक दिया जा रहा है।
कम बजट में तगड़े फीचर्स वाला LED TV तलाश रहे हैं, तो हम आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहे 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 5400 रुपये से कम है और इनमें सबसे सस्ता टीवी मात्र 4799 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। आप इनमें से कुछ टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
सम्बंधित सुझाव
74% OFF
Uniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 24N-ULT-AED
- Uniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 24N-ULT-AED
₹5390₹20990
खरीदिये
50% OFF
VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)
- VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)
₹5499₹11000
खरीदिये
48% OFF
UNICRON 60 cm (24 Inches) HD Ready Smart LED TV | Android Smart TV | Built-in Wi-Fi | HDMI & USB Ports
- UNICRON 60 cm (24 Inches) HD Ready Smart LED TV | Android Smart TV | Built-in Wi-Fi | HDMI & USB Ports
₹6777₹12999
खरीदिये
62% OFF
VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty
- VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty
₹6399₹16999
खरीदिये
73% OFF
Uniboom_24 Inch (60 cm) Optima Series HD LED Smart TV | Voice Control App, 30W Sonic Boom Speakers, 5000+ Free Movies, 500+ Apps, Mobile Remote & Screen Cast | Model 24S-ULT-AED
- Uniboom_24 Inch (60 cm) Optima Series HD LED Smart TV | Voice Control App
- 30W Sonic Boom Speakers
- 5000+ Free Movies
₹6390₹23990
खरीदिये
1. Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV
फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 4999 रुपये का मिल रहा है। टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह टीवी 20 वॉट की साउंड आउटपुट ऑफर करता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट भी दिया गया है।
2. HUIDI 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV
इस टीवी की कीमत 4799 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह एक एचडी रेडी डिस्प्ले है। टीवी में कंपनी 10 वॉट का साउंड आउटपुट भी दे रही है। यह टीवी पीसी/लैपटॉप कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 32N-ULT-AED
- Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 32N-ULT-AED
₹7390₹24990
खरीदिये
3. Uniboom 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5290 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस पर 529 रुपये तक का बैंक और कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। टीवी को आप आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। यह टीवी 24 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी में आपको दो स्पीकर मिलेंगे। इसका साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।
4. VW 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition
यह टीवी मात्र 5399 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर 540 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी आसाम ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए 20 वॉट का स्पीकर सेटअप दे रही है।
5. MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV
आप इस टीवी को 5199 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 260 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस टीवी में भी 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ धांसू डिस्प्ले दिया गया है। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।