5400 रुपये से कम के 5 जबर्दस्त LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4799 रुपये का, फीचर भी कमाल के

कम बजट में तगड़े फीचर्स वाला LED TV तलाश रहे हैं, तो हम आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहे 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 5400 रुपये से कम है और इनमें सबसे सस्ता टीवी मात्र 4799 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। आप इनमें से कुछ टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

1. Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 4999 रुपये का मिल रहा है। टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह टीवी 20 वॉट की साउंड आउटपुट ऑफर करता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट भी दिया गया है।

2. HUIDI 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV इस टीवी की कीमत 4799 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह एक एचडी रेडी डिस्प्ले है। टीवी में कंपनी 10 वॉट का साउंड आउटपुट भी दे रही है। यह टीवी पीसी/लैपटॉप कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है।

3. Uniboom 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5290 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस पर 529 रुपये तक का बैंक और कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। टीवी को आप आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। यह टीवी 24 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी में आपको दो स्पीकर मिलेंगे। इसका साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

4. VW 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition यह टीवी मात्र 5399 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर 540 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी आसाम ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए 20 वॉट का स्पीकर सेटअप दे रही है।