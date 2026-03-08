Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

5400 रुपये से कम के 5 जबर्दस्त LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4799 रुपये का, फीचर भी कमाल के

Mar 08, 2026 10:33 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यहां हम आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहे 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 5400 रुपये से कम है और इनमें सबसे सस्ता टीवी मात्र 4799 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। कुछ टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक दिया जा रहा है।

5400 रुपये से कम के 5 जबर्दस्त LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4799 रुपये का, फीचर भी कमाल के

कम बजट में तगड़े फीचर्स वाला LED TV तलाश रहे हैं, तो हम आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहे 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 5400 रुपये से कम है और इनमें सबसे सस्ता टीवी मात्र 4799 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। आप इनमें से कुछ टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

discount

74% OFF

Uniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 24N-ULT-AED

Uniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 24N-ULT-AED

  • checkUniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 24N-ULT-AED
amazon-logo

₹5390

₹20990

खरीदिये

discount

50% OFF

VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)

VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)

  • checkVW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)
amazon-logo

₹5499

₹11000

खरीदिये

discount

48% OFF

UNICRON 60 cm (24 Inches) HD Ready Smart LED TV | Android Smart TV | Built-in Wi-Fi | HDMI & USB Ports

UNICRON 60 cm (24 Inches) HD Ready Smart LED TV | Android Smart TV | Built-in Wi-Fi | HDMI & USB Ports

  • checkUNICRON 60 cm (24 Inches) HD Ready Smart LED TV | Android Smart TV | Built-in Wi-Fi | HDMI & USB Ports
amazon-logo

₹6777

₹12999

खरीदिये

discount

62% OFF

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty

  • checkVW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty
amazon-logo

₹6399

₹16999

खरीदिये

discount

73% OFF

Uniboom_24 Inch (60 cm) Optima Series HD LED Smart TV | Voice Control App, 30W Sonic Boom Speakers, 5000+ Free Movies, 500+ Apps, Mobile Remote & Screen Cast | Model 24S-ULT-AED

Uniboom_24 Inch (60 cm) Optima Series HD LED Smart TV | Voice Control App, 30W Sonic Boom Speakers, 5000+ Free Movies, 500+ Apps, Mobile Remote & Screen Cast | Model 24S-ULT-AED

  • checkUniboom_24 Inch (60 cm) Optima Series HD LED Smart TV | Voice Control App
  • check30W Sonic Boom Speakers
  • check5000+ Free Movies
amazon-logo

₹6390

₹23990

खरीदिये

1. Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV

फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 4999 रुपये का मिल रहा है। टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह टीवी 20 वॉट की साउंड आउटपुट ऑफर करता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट भी दिया गया है।

फॉक्सस्काई

2. HUIDI 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV

इस टीवी की कीमत 4799 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह एक एचडी रेडी डिस्प्ले है। टीवी में कंपनी 10 वॉट का साउंड आउटपुट भी दे रही है। यह टीवी पीसी/लैपटॉप कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

70% OFF

Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 32N-ULT-AED

Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 32N-ULT-AED

  • checkUniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - 32N-ULT-AED
amazon-logo

₹7390

₹24990

खरीदिये

ये भी पढ़ें:9499 रुपये में खरीदें सैमसंग का यह धांसू 5G फोन, मिलेगी 5000mAh की बैटरी

3. Uniboom 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5290 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस पर 529 रुपये तक का बैंक और कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। टीवी को आप आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। यह टीवी 24 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी में आपको दो स्पीकर मिलेंगे। इसका साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के बेस्टसेलिंग वॉटरप्रूफ फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, 18200 रुपये कम हुई कीमत

4. VW 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition

यह टीवी मात्र 5399 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर 540 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी आसाम ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए 20 वॉट का स्पीकर सेटअप दे रही है।

ये भी पढ़ें:फोटोग्राफी के लिए आ रहा सबसे धाकड़ फोन, मिलेंगे 200 मेगापिक्सल के तीन कैमरे

5. MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV

आप इस टीवी को 5199 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 260 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस टीवी में भी 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ धांसू डिस्प्ले दिया गया है। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।