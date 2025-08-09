फटाफट प्रिंट निकालेंगे ये टॉप 5 कॉमैक्ट प्रिंटर, घर हो या ऑफिस हर जगह हो जाएंगे फिट, अमेजन पर लग गई सेल

Top 5 Compact Printers: अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक अच्छा प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। ये सभी बढ़िया प्रिंट क्वालिटी के साथ आते हैं।

Sat, 9 Aug 2025 08:08 PM

Top 5 Compact Printers: आजकल के समय में प्रिंटर घर, ऑफिस और बिजनेस के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। कई प्रिंटर्स का साइज काफी बड़ा होता है, जिससे उन्हें रखने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कम जगह में आसानी से रखा जा सकता है। ये छोटे, हल्के और आसानी से कहीं भी फिट हो जाने वाले होते हैं। चाहे आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो, फोटो निकालनी हो या ऑफिस रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस लिस्ट में हम आपको टॉप 5 प्रिंटर के बारे में बताएंगे, जो कम जगह में फिट होते हैं और शानदार परफॉर्मेंस देते हैं।

इसे 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह घर में इस्तेमाल के लिए सही रहेगा। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करने की सुविधा देता है और कलरफुल प्रिंट आउटपुट भी देता है। कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई और यूएसबी शामिल हैं, जिससे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। स्कैनर का रेजोल्यूशन 600x1200 dpi है, जो क्लियर स्कैनिंग कॉपी देता है। यह विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसकी प्रिंट स्पीड कलरफु में 4 ipm और मोनोक्रोम में 8 ipm है। प्रिंट कॉस्ट भी किफायती है। 60 शीट्स तक पेपर कैपेसिटी है और यह PictBridge सपोर्ट करता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है।

इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 13,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे सभी काम कर सकता है। इसमें हीट फ्री तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो किफायती भी है। इसकी प्रिंटिंग की लागत प्रति पेज काफी कम है, जिससे यह बजट में रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होता है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और स्पेस बचाने वाला है। इसके साथ ही, इसमें स्पिल-फ्री रिफिलिंग सुविधा भी है, जिससे यह इस्तेमाल में आसान रहता है। यह वाई-फाई और ऐप सपोर्ट के साथ आता है।

इसे 12,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रिंटर घर और ऑफिस के लिए परफेक्ट है, जिसमें प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा है। इसमें WiFi और हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी है, जिससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रिंट स्पीड ब्लैक के लिए 30 पेज प्रति मिनट और कलर के लिए 24 पेज प्रति मिनट है। इसमें 100 शीट की इनपुट ट्रे और 30 शीट की आउटपुट ट्रे की क्षमता है। यह A4, B5, A6, DL एनवेलप और लीगल जैसे कई मीडियासाइज सपोर्ट करता है। साथ में 1 साल की वारंटी भी मिलती है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 6,980 रुपये के बजाय 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 242 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा देता है। इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी है, जिससे डाटा ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। इसकी प्रिंट स्पीड ब्लैक के लिए 7.5 पेज प्रति मिनट और कलर के लिए 5.5 पेज प्रति मिनट है। इस प्रिंटर में 60 शीट की इनपुट ट्रे और 25 शीट की आउटपुट ट्रे है। यह घर और ऑफिस के लिए सही रहेगी।

इसकी कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 13,249 रुपये हो गई है। यह एक लेजर प्रिंटर है, जो केवल प्रिंटिंग करता है। इसका प्रिंट आउटपुट मोनोक्रोम है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 और ड्यूल-बैंड वायरलेस लैन और वाई-फाई डायरेक्ट सपोर्ट दिया गया है। यह विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल है। यह मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। इसकी मैक्सिमम प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट है।

