फटाफट प्रिंट निकालेंगे ये टॉप 5 कॉमैक्ट प्रिंटर, घर हो या ऑफिस हर जगह हो जाएंगे फिट, अमेजन पर लग गई सेल

Top 5 Compact Printers: अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक अच्छा प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। ये सभी बढ़िया प्रिंट क्वालिटी के साथ आते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:08 PM
Top 5 Compact Printers: आजकल के समय में प्रिंटर घर, ऑफिस और बिजनेस के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। कई प्रिंटर्स का साइज काफी बड़ा होता है, जिससे उन्हें रखने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कम जगह में आसानी से रखा जा सकता है। ये छोटे, हल्के और आसानी से कहीं भी फिट हो जाने वाले होते हैं। चाहे आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो, फोटो निकालनी हो या ऑफिस रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस लिस्ट में हम आपको टॉप 5 प्रिंटर के बारे में बताएंगे, जो कम जगह में फिट होते हैं और शानदार परफॉर्मेंस देते हैं।

फटाफट प्रिंट निकालेंगे ये टॉप 5 कॉमैक्ट प्रिंटर, घर हो या ऑफिस हर जगह हो जाएंगे फिट, अमेजन पर लग गई सेल
इसे 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह घर में इस्तेमाल के लिए सही रहेगा। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी करने की सुविधा देता है और कलरफुल प्रिंट आउटपुट भी देता है। कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई और यूएसबी शामिल हैं, जिससे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। स्कैनर का रेजोल्यूशन 600x1200 dpi है, जो क्लियर स्कैनिंग कॉपी देता है। यह विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसकी प्रिंट स्पीड कलरफु में 4 ipm और मोनोक्रोम में 8 ipm है। प्रिंट कॉस्ट भी किफायती है। 60 शीट्स तक पेपर कैपेसिटी है और यह PictBridge सपोर्ट करता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
Inkjet
फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
प्रिंट आउटपुट
कलरफुल
कनेक्टिविटी
WiFi, यूएसबी
स्कैनर रेजोल्यूशन
600 x 1200 dpi
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 7/8/10, मैक ओएस एक्स
प्रिंट स्पीड
कलरफुल 4 ipm, मोनोक्रोम 8 ipm

क्यों खरीदें

...

वायरलेस कनेक्टिविटी, प्रिंट, स्कैन, कॉपी, कलरफुल प्रिंटिंग, किफायती प्रिंटिंग कॉस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है, पेपर हैंडलिंग क्षमता सीमित

इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 13,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे सभी काम कर सकता है। इसमें हीट फ्री तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो किफायती भी है। इसकी प्रिंटिंग की लागत प्रति पेज काफी कम है, जिससे यह बजट में रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होता है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और स्पेस बचाने वाला है। इसके साथ ही, इसमें स्पिल-फ्री रिफिलिंग सुविधा भी है, जिससे यह इस्तेमाल में आसान रहता है। यह वाई-फाई और ऐप सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

तकनीक
Heat Free
प्रिंट लागत
कम
डिजाइन
कॉम्पैक्ट
फीचर
स्पिल-फ्री रिफिलिंग
स्मार्ट फीचर
Wi-Fi और ऐप सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

बजट में आसान प्रिंटिंग, मोबाइल से कंट्रोल करने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी प्रिंट वॉल्यूम के लिए सही नहीं

इसे 12,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रिंटर घर और ऑफिस के लिए परफेक्ट है, जिसमें प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा है। इसमें WiFi और हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी है, जिससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रिंट स्पीड ब्लैक के लिए 30 पेज प्रति मिनट और कलर के लिए 24 पेज प्रति मिनट है। इसमें 100 शीट की इनपुट ट्रे और 30 शीट की आउटपुट ट्रे की क्षमता है। यह A4, B5, A6, DL एनवेलप और लीगल जैसे कई मीडियासाइज सपोर्ट करता है। साथ में 1 साल की वारंटी भी मिलती है।

Specifications

स्मार्ट फीचर्स
WiFi & USB 2.0 कनेक्टिविटी
इंक
HP GT53XL और GT52
प्रिंट स्पीड
30 ppm (ब्लैक), 24 ppm (कलर)
इनपुट ट्रे
100 शीट
आउटपुट ट्रे
30 शीट
सपोर्टेड मीडिया साइज
A4, B5, A6, DL, लीगल
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

तेज प्रिंटिंग, कई कनेक्शन विकल्प, प्रिंटर, कॉपी और स्कैन एक साथ

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी प्रिंटिंग के लिए सीमित क्षमता

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 6,980 रुपये के बजाय 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 242 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा देता है। इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी है, जिससे डाटा ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। इसकी प्रिंट स्पीड ब्लैक के लिए 7.5 पेज प्रति मिनट और कलर के लिए 5.5 पेज प्रति मिनट है। इस प्रिंटर में 60 शीट की इनपुट ट्रे और 25 शीट की आउटपुट ट्रे है। यह घर और ऑफिस के लिए सही रहेगी।

Specifications

कनेक्टिविटी
Hi-Speed USB 2.0
प्रिंट स्पीड
7.5 ppm (ब्लैक), 5.5 ppm (कलर)
इनपुट ट्रे
60 शीट
आउटपुट ट्रे
25 शीट
ड्यूटी साइकल
1000 पेज

क्यों खरीदें

...

तीनों काम एक साथ, किफायती, अच्छी प्रिंट क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

स्लो प्रिंट स्पीड, वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं

इसकी कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 13,249 रुपये हो गई है। यह एक लेजर प्रिंटर है, जो केवल प्रिंटिंग करता है। इसका प्रिंट आउटपुट मोनोक्रोम है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें हाई-स्पीड USB 2.0 और ड्यूल-बैंड वायरलेस लैन और वाई-फाई डायरेक्ट सपोर्ट दिया गया है। यह विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल है। यह मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। इसकी मैक्सिमम प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
लेजर, प्रिंट ऑनली
कनेक्टिविटी
USB 2.0, Wi-Fi ड्यूल-बैंड
प्रिंट स्पीड
30 ppm (मोनोक्रोम)
प्रिंट रिजोल्यूशन
1200 x 1200 dpi
पेपर साइज
A4, A5, B5, लेटर आदि
पेपर कैपेसिटी
250 शीट
टोनर कार्ट्रिज
TN-2570XL (3000 पेज)

क्यों खरीदें

...

तेज प्रिंटिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी, डबल साइड प्रिंटिंग से पेपर बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, कोई स्कैन या कॉपी सुविधा नहीं

