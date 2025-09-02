आ गए हैं ढेर सारे मेहमान, एक साथ चार बर्नर वाला चूल्हा करेगा सारे काम आसान
Top 5 Best Burner: अगर आप अपने घर के लिए एक नया चूल्हा खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं.
Top 5 Best Burner: किचन में सबकुछ हो और अच्छा चूल्हा न हो, तो मजा नहीं आता है. चाहें 2 बर्नर हो या फिर 4 बर्नर वाला चूल्हा, हर किसी का लुक और यूसेज अलग होती हैं और ये किचन के लुक को पूरी तरह से बदलने में मदद करते हैं। मार्केट में कई तरह के चूल्हों के ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट के अनुसार खरीद सकते हैं। यहां हम आपको 4 बर्नर वाले चूल्हों के बारे में बता रहे हैं, जो किचन में एक साथ कई व्यंजन बनाने में मदद करेंगे।
इसकी कीमत 8,490 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 4,288 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम गैस स्टोव है, जो यूजर्स की रसोई को एडवांस लुक देने के साथ-साथ इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इसमें चार ब्रास बर्नर (दो बड़े और दो छोटे) दिए गए हैं, जो समय की बचत करता है। ब्लैक ग्लास सरफेस न केवल स्टाइलिश दिखता है बल्कि हीट और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। यूरो-कोटेड ग्रिड सपोर्ट्स और एर्गोनॉमिक नॉब्स मौजूद हैं।
क्यों खरीदें
टिकाऊ और क्लीन डिजाइन
रसोई में प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
टूटने पर खर्चीली मरम्मत
इसकी एमआरपी 7,495 रुपये है, जिसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 6mm का ब्लैक टफेंड ग्लास टॉप मजबूत और आकर्षक है, जो हीट और स्क्रैच के प्रति रेस्सिटेंट होता है। 4 बर्नर की मदद से एक साथ कई तरह के खाने बनाए जा सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे मिडियम और स्मॉल किचन दोनों के लिए सही बनाता है। हीट रेजिस्टेंट नायलॉन से बने एर्गोनॉमिक नॉब्स न बेहद सुरक्षित हैं।
क्यों खरीदें
मजबूत और टिकाऊ ग्लास टॉप
कॉम्पैक्ट साइज
सुरक्षित और गर्मी से सुरक्षित नॉब्स
क्यों खोजें विकल्प
टफेंड ग्लास टूटने पर महंगी मरम्मत
इलेक्ट्रिक इग्निशन नहीं होने पर मैनुअल लाइटिंग
इसकी कीमत 22% डिस्काउंट के साथ 8,350 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह किचन को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। इसमें टफन्ड शैटर प्रूफ ग्लास टॉप और पाउडर कोटेड बॉडी दी गई है, जो इसे लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाती है। इसमें चार ब्रास बर्नर हैं, जिसमें 2 छोटे, 1 मीडियम और 1 बड़ा शामिल हैं। इसमें अलग-अलग तरह के बर्तनों में आसानी से खाना पकाया जा सकता है। एर्गोनॉमिक नॉब डिजाइन आसान मूवमेंट देता है।
क्यों खरीदें
मजबूत और स्टाइलिश टफन्ड ग्लास टॉप
हाई एफिशिएंसी ट्राई-पिन बर्नर
स्पिल प्रूफ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
बार-बार इस्तेमाल पर नॉब्स ढीले हो सकते हैं
इसकी कीमत 43% डिस्काउंट के साथ 4,549 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4 बर्नर ग्लास टॉप गैस स्टोव है, जो आपके किचन के लिए एक स्टाइलिश ऑप्शन रहेगा। टफेंड ग्लास टॉप दिखने में काफी अच्छा है और यह स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है, जिससे यह लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है। प्रीमियम ब्रास बर्नर तेजी से और एक जैसी हीट देता है। स्किड-प्रूफ लेग्स स्टोव को स्टेबल रखते हैं।
क्यों खरीदें
टिकाऊ और स्टाइलिश डिजाइन
सुरक्षा के लिए स्किड-प्रूफ लेग्स
भरोसेमंद ब्रांड और वारंटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
केवल ब्लैक कलर में उपलब्ध
इसकी एमआरपी 12,947 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 8,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गैस स्टोव बेहतर कुकिंग एक्सपीरियंस के लिए कई एडवांस फीचर्स से लैस है। बर्नर्स के बीच बेहतर स्पेसिंग की वजह से कुकिंग में आसानी होती है और एक साथ कई बड़े बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 8mm मोटे थर्मल टफेंड ग्लास टॉप की मजबूती इसे लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाए रखता है।
क्यों खरीदें
ज्यादा स्पेस से आरामदायक कुकिंग
तेज खाना पकाने की क्षमता
टिकाऊ और सुरक्षित ग्लास टॉप
क्यों खोजें विकल्प
भारी ग्लास टॉप की वजह से संभालना मुश्किल
कीमत थोड़ी ज्यादा
