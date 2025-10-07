स्टॉक खत्म होने से पहले ही खरीद लें 4 बर्नर वाला चूल्हा, 73% तक का मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट Top 4 Gas Stove Burner On Amazon Sale At Discount Check Offers And Deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Top 4 Gas Stove Burner On Amazon Sale At Discount Check Offers And Deals

स्टॉक खत्म होने से पहले ही खरीद लें 4 बर्नर वाला चूल्हा, 73% तक का मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट

Top 4 Gas Stove Burner: अगर आप अपने लिए एक नया चूल्हा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 06:22 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Top 4 Gas Stove Burner: 4 बर्नर चूल्हा आजकल हर घर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इससे आपकी रसोई को स्टाइलिश भी लगने लगती है। इनमें अलग-अलग साइज के बर्नर होते हैं, जिनसे आप एक साथ कई व्यंजन पका सकते हैं। इनमें टफेंड ग्लास टॉप और स्टेनलेस स्टील बॉडी होती है, जो इसे ड्यूरेबल बनाती है। इन बर्नर में फ्लेम कंट्रोल नॉब्स होते हैं, जिससे गैस की आंच को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी अपने लिए एक बढ़िया 4 स्टोव वाला चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो यहां देखें बेस्ट ऑप्शन।

स्टॉक खत्म होने से पहले ही खरीद लें 4 बर्नर वाला चूल्हा, 73% तक का मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट

इसकी कीमत 10,899 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1 जंबो और 3 मीडियम ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई तरह के खाने आसानी से बना सकते हैं। इसका टफेन्ड ग्लास टॉप न केवल दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि साफ करने में भी बेहद आसान है। ट्राई-पिन ब्रास बर्नर्स से गैस समान रूप से फैलती है।

Specifications

बर्नर
1 जंबो + 3 मीडियम ब्रास बर्नर
टॉप मटेरियल
टफेंड ग्लास
बर्नर डिजाइन
ट्राई-पिन ब्रास बर्नर

क्यों खरीदें

...

जंबो बर्नर से बड़े बर्तनों में तेज कुकिंग

...

टफेंड ग्लास टॉप से आसान सफाई

...

Tri-Pin ब्रास बर्नर से समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी

...

ग्लास टॉप पर बहुत भारी बर्तन रखने से सतह पर स्क्रैच

...

गैस पाइप कनेक्शन थोड़ा टाइट

इसकी कीमत 7,795 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका लॉन्ग टफन्ड ग्लास टॉप मजबूत और साफ करने में आसान है। इसमें 4 ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई डिशेज आराम से बना सकते हैं। स्पिल-प्रूफ डिजाइन के साथ सफाई आसान हो जाती है। एर्गोनोमिक नॉब्स से इसे चलाना बेहद आसान होता है।

Specifications

बर्नर
4 ब्रास बर्नर
टॉप मटेरियल
टफेन्ड ग्लास
डिजाइन
स्पिल प्रूफ और ईजी टू क्लीन
नॉब्स
एर्गोनॉमिक हीट-रेस्सिटेंट नॉब्स

क्यों खरीदें

...

लॉन्ग टफेन्ड ग्लास टॉप से प्रीमियम और टिकाऊ डिजाइन

...

4 ब्रास बर्नर्स से मल्टी-कुकिंग आसान

...

स्पिल-प्रूफ बॉडी से सफाई में सुविधा

...

एर्गोनोमिक नॉब्स से स्मूद ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर मौजूद नहीं

...

भारी बर्तनों के लिए गैप थोड़ा सीमित

इसकी कीमत 10,000 रुपये है, जिसे 73% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें चार ब्रास प्लेटेड बर्नर्स हैं, जिनसे आप एक साथ कई डिश जल्दी पका सकते हैं। इसका टफेन्ड ग्लास टॉप काफी स्टाइलिश है। यह ISI सर्टिफाइड है, जो इसकी सुरक्षा और क्वालिटी की गांरटी देता है। इसके साथ 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी दी गई है।

Specifications

टॉप मटेरियल
टफेन्ड ग्लास
फ्यूल टाइप
LPG
सर्टिफिकेशन
ISI सर्टिफाइड
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

चार ब्रास बर्नर से तेज कुकिंग

...

टफेंड ग्लास टॉप से स्टाइलिश और आसान सफाई

...

ISI सर्टिफाइड

...

मैनुअल इग्निशन से आसान ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं

...

लंबे समय के इस्तेमाल करने पर ग्लास टॉप पर हल्के स्क्रैच

इसकी कीमत 8,795 रुपये से कम होकर 4,299 रुपये हो गई है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। इसमें 6mm मोटा टफेन्ड ग्लास टॉप दिया गया है, जो काफी मजबूत है। यह ISI सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें ड्रिप ट्रे दी गई है, जिससे सफाई आसान रहती है। यह रिवॉल्विंग इनलेट नोजल गैस पाइप फिटिंग में सुविधा देता है।

Specifications

बर्नर
4 ब्रास बर्नर
ग्लास टॉप
6mm टफेन्ड ग्लास
सर्टिफिकेशन
ISI सर्टिफाइड
अन्य फीचर्स
ड्रिप ट्रे, रिवॉल्विंग इनलेट नॉजल
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

6mm मोटा टफेन्ड ग्लास टॉप

...

चार ब्रास बर्नर से तेज कुकिंग

...

ISI सर्टिफाइड

...

ड्रिप ट्रे से सफाई में आसानी

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं

...

भारी बर्तन रखने पर ग्लास टॉप पर स्क्रैच

इसकी कीमत काफी कम है। इसे 7,495 रुपये के बजाय 69% डिस्काउंट पर 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 6mm ब्लैक टफेन्ड ग्लास टॉप न सिर्फ खूबसूरत दिखता है बल्कि सफाई में भी आसान है। इसमें चार ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो खाना जल्दी पकाने में मदद करते हैं। इसके हीट-रेजिस्टेंट नायलॉन नॉब्स इस्तेमाल में सुरक्षित रहते हैं।

Specifications

बर्नर
4 बर्नर ब्रास
ग्लास टॉप
6mm टफेन्ड ग्लास
नॉब्स
हीट रेजिस्टेंट नायलॉन नॉब्स
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

6mm ब्लैक टफेन्ड ग्लास टॉप

...

4 ब्रास बर्नर

...

हीट-रेजिस्टेंट नायलॉन नॉब्स

...

सफाई और मेंटेनेंस में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल LPG के साथ कंपेटिबल

...

ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी

...

भारी बर्तन लंबे समय तक रखने पर ग्लास पर स्क्रैच

Specifications

बर्नर
4 प्रीमियम ब्रास बर्नर (2 बड़े, 2 छोटे)
सरफेस
हीट और स्क्रैच-रेजिस्टेंट ब्लैक ग्लास टॉप
फ्रेम
स्टेनलेस स्टील प्लेट
ग्रिड्स
यूरो कोटेड ग्रिड्स
नॉब्स
स्लिक एर्गोनॉमिक

क्यों खरीदें

...

ग्लास टॉप ड्यूरेबल

...

स्टेनलेस स्टील प्लेट से मजबूती

...

यूरो-कोटेड ग्रिड्स से बर्तन नहीं फिसलते

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी

...

भारी बर्तनों से लंबे इस्तेमाल पर ग्लास पर स्क्रैच

इसकी कीमत 8,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 3,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2 बड़े और 2 छोटे ब्रास बर्नर हैं, जो हर तरह का खाना जल्दी पकाते हैं। इसका हीट और स्क्रैच रेजिस्टेंट ब्लैक ग्लास टॉप साफ करने में आसान है। स्टेनलेस स्टील प्लेट एक्स्ट्रा मजबूती देती है, जबकि यूरो कोटेड ग्रिड्स बर्तन को स्टेबल रखते हैं। इसके एर्गोनॉमिक नॉब्स से फ्लेम कंट्रोल आसान बनता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.