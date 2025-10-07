स्टॉक खत्म होने से पहले ही खरीद लें 4 बर्नर वाला चूल्हा, 73% तक का मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट
Top 4 Gas Stove Burner: अगर आप अपने लिए एक नया चूल्हा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे।
Top 4 Gas Stove Burner: 4 बर्नर चूल्हा आजकल हर घर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इससे आपकी रसोई को स्टाइलिश भी लगने लगती है। इनमें अलग-अलग साइज के बर्नर होते हैं, जिनसे आप एक साथ कई व्यंजन पका सकते हैं। इनमें टफेंड ग्लास टॉप और स्टेनलेस स्टील बॉडी होती है, जो इसे ड्यूरेबल बनाती है। इन बर्नर में फ्लेम कंट्रोल नॉब्स होते हैं, जिससे गैस की आंच को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी अपने लिए एक बढ़िया 4 स्टोव वाला चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो यहां देखें बेस्ट ऑप्शन।
1. Crompton FlameStar Max 4 Burner Glass Top LPG Gas Stove | 1 Jumbo & 3 Medium Brass Burner | Max Space | Easy Cleaning | Toughened Glass| Tri Pin Brass Burners |2 Year Manufacturer's Warranty
इसकी कीमत 10,899 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1 जंबो और 3 मीडियम ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई तरह के खाने आसानी से बना सकते हैं। इसका टफेन्ड ग्लास टॉप न केवल दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि साफ करने में भी बेहद आसान है। ट्राई-पिन ब्रास बर्नर्स से गैस समान रूप से फैलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जंबो बर्नर से बड़े बर्तनों में तेज कुकिंग
टफेंड ग्लास टॉप से आसान सफाई
Tri-Pin ब्रास बर्नर से समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी
ग्लास टॉप पर बहुत भारी बर्तन रखने से सतह पर स्क्रैच
गैस पाइप कनेक्शन थोड़ा टाइट
2. Prestige Magic plus Toughened Glass-Top(Long)4 Brass Burner LPG Gas Stove (GTMP-04L)| Black Spill Proof Design | Ergonomic Knob | Tri-Pin Burner
इसकी कीमत 7,795 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका लॉन्ग टफन्ड ग्लास टॉप मजबूत और साफ करने में आसान है। इसमें 4 ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई डिशेज आराम से बना सकते हैं। स्पिल-प्रूफ डिजाइन के साथ सफाई आसान हो जाती है। एर्गोनोमिक नॉब्स से इसे चलाना बेहद आसान होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लॉन्ग टफेन्ड ग्लास टॉप से प्रीमियम और टिकाऊ डिजाइन
4 ब्रास बर्नर्स से मल्टी-कुकिंग आसान
स्पिल-प्रूफ बॉडी से सफाई में सुविधा
एर्गोनोमिक नॉब्स से स्मूद ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन फीचर मौजूद नहीं
भारी बर्तनों के लिए गैप थोड़ा सीमित
3. Thermador EcoFlame 4 Burner Gas Stove Glass Top Manual Ignition | Brass Plated Burners | Four Burner Gas Stove | LPG | ISI Certified | 1 Yr Manufacturer Warranty
इसकी कीमत 10,000 रुपये है, जिसे 73% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें चार ब्रास प्लेटेड बर्नर्स हैं, जिनसे आप एक साथ कई डिश जल्दी पका सकते हैं। इसका टफेन्ड ग्लास टॉप काफी स्टाइलिश है। यह ISI सर्टिफाइड है, जो इसकी सुरक्षा और क्वालिटी की गांरटी देता है। इसके साथ 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
चार ब्रास बर्नर से तेज कुकिंग
टफेंड ग्लास टॉप से स्टाइलिश और आसान सफाई
ISI सर्टिफाइड
मैनुअल इग्निशन से आसान ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं
लंबे समय के इस्तेमाल करने पर ग्लास टॉप पर हल्के स्क्रैच
4. Glen Apex LPG Gas Stove 4 Burner | 6mm Thick Toughened Glass Top | Brass Burner Gas Stoves | ISI Certified Black | Drip Trays | Revolving Inlet Nozzle | 2 Year Warranty On Product (CT4B55BLBB)
इसकी कीमत 8,795 रुपये से कम होकर 4,299 रुपये हो गई है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। इसमें 6mm मोटा टफेन्ड ग्लास टॉप दिया गया है, जो काफी मजबूत है। यह ISI सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें ड्रिप ट्रे दी गई है, जिससे सफाई आसान रहती है। यह रिवॉल्विंग इनलेट नोजल गैस पाइप फिटिंग में सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6mm मोटा टफेन्ड ग्लास टॉप
चार ब्रास बर्नर से तेज कुकिंग
ISI सर्टिफाइड
ड्रिप ट्रे से सफाई में आसानी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं
भारी बर्तन रखने पर ग्लास टॉप पर स्क्रैच
5. Lifelong Glass Top Gas Stove, 4 Burner Gas Stove, Black (ISI Certified,1 year warranty with Doorstep Service)
इसकी कीमत काफी कम है। इसे 7,495 रुपये के बजाय 69% डिस्काउंट पर 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 6mm ब्लैक टफेन्ड ग्लास टॉप न सिर्फ खूबसूरत दिखता है बल्कि सफाई में भी आसान है। इसमें चार ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो खाना जल्दी पकाने में मदद करते हैं। इसके हीट-रेजिस्टेंट नायलॉन नॉब्स इस्तेमाल में सुरक्षित रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6mm ब्लैक टफेन्ड ग्लास टॉप
4 ब्रास बर्नर
हीट-रेजिस्टेंट नायलॉन नॉब्स
सफाई और मेंटेनेंस में आसान
क्यों खोजें विकल्प
केवल LPG के साथ कंपेटिबल
ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी
भारी बर्तन लंबे समय तक रखने पर ग्लास पर स्क्रैच
Specifications
क्यों खरीदें
ग्लास टॉप ड्यूरेबल
स्टेनलेस स्टील प्लेट से मजबूती
यूरो-कोटेड ग्रिड्स से बर्तन नहीं फिसलते
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन फीचर की कमी
भारी बर्तनों से लंबे इस्तेमाल पर ग्लास पर स्क्रैच
6. Elica Vetro Glass Top 4 Burner Gas Stove
इसकी कीमत 8,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 3,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2 बड़े और 2 छोटे ब्रास बर्नर हैं, जो हर तरह का खाना जल्दी पकाते हैं। इसका हीट और स्क्रैच रेजिस्टेंट ब्लैक ग्लास टॉप साफ करने में आसान है। स्टेनलेस स्टील प्लेट एक्स्ट्रा मजबूती देती है, जबकि यूरो कोटेड ग्रिड्स बर्तन को स्टेबल रखते हैं। इसके एर्गोनॉमिक नॉब्स से फ्लेम कंट्रोल आसान बनता है।
