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Top 32 inch LED TV on Amazon, कम कीमत और धाकड़ फीचर्स, ये 32 इंच स्मार्ट टीवी हैं ग्राहकों की पहली पसंद

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amazon पर 32 इंच के HD Ready Smart LED Google TVs पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। बेज़ेल-लेस डिजाइन, दमदार डॉल्बी ऑडियो और गूगल असिस्टेंट जैसे धाकड़ फीचर्स वाले ये बजट टीवी ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

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अमेज़न पर इस समय 32 इंच के HD Ready Smart LED Google TVs पर ग्राहकों को बेहद शानदार डील्स और ऑफर्स मिल रहे हैं। कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए ये टीवी इस समय पहली पसंद बने हुए हैं। इन स्मार्ट टीवी में बेजेल-लेस (बिना किनारों वाला) मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है, जो आपके घर या बेडरूम को एक नया और स्टाइलिश लुक देता है।

Top 32 inch LED TV on Amazon, कम कीमत और धाकड़ फीचर्स, ये 32 इंच स्मार्ट टीवी हैं ग्राहकों की पहली पसंद

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो ये टीवी लेटेस्ट Google TV प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिससे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स को चलाना बेहद आसान हो जाता है। बेहतर विजुअल्स के लिए इनमें दमदार डिस्प्ले इंजन और दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जो घर पर ही थियेटर जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा, वॉयस-कंट्रोल रिमोट और इन-बिल्ट गूगल असिस्टेंट की मदद से आप सिर्फ बोलकर अपनी पसंद का कंटेंट सर्च कर सकते हैं।

किफायती कीमत, ड्यूल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी, और ब्रांड्स द्वारा दी जा रही पैनल वारंटी के कारण ये 32-इंच मॉडल्स अमेजन पर बेस्ट-सेलर बने हुए हैं। अगर आप बजट में एक टिकाऊ और एडवांस्ड फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है।

Xiaomi F सीरीज का यह 32-इंच मॉडल उन लोगों के लिए एक परफेक्ट और किफायती बजट स्मार्ट टीवी है, जो अमेजन के इकोसिस्टम को पसंद करते हैं। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Google TV के बजाय Fire TV OS के साथ आता है, जिसमें इन-बिल्ट अलेक्सा और अमेजन प्राइम वीडियो का बेहतरीन इंटीग्रेशन मिलता है। 12,999 रुपये की आकर्षक कीमत (48% छूट के बाद) पर मिलने वाला यह टीवी आपके बेडरूम, किचन या बच्चों के कमरे के लिए एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

Specifications

पिक्चर टेक्नोलॉजी
Vivid Picture Engine, HDR, HLG सपोर्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Fire TV OS
साउंड आउटपुट
20 Watts
वायरलेस कनेक्टिविटी
इन-बिल्ट वाई-फाई, ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

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Fire TV OS और अलेक्सा सपोर्ट

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DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन

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धांसू साउंड क्वालिटी

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शानदार डिस्प्ले और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

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केवल HD Ready

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क्रोमकास्ट के लिए अतिरिक्त सेटअप

यह सैमसंग का लेटेस्ट Smart TV 2025 मॉडल है, जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड का टीवी चाहते हैं। यह टीवी सैमसंग के अपने Tizen OS पर चलता है और इसमें आपको Samsung TV Plus मिलता है, जिसकी मदद से आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 100 से ज्यादा फ्री लाइव चैनल देख सकते हैं। 15,490 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी अपने बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स और कमाल के साउंड इंटीग्रेशन के कारण छोटे कमरों के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है।

Specifications

पिक्चर इंजन
Hyper Real Picture Engine
रिफ्रेश रेट
50 Hz
साउंड आउटपुट
20 Watts
कनेक्टिविटी पोर्ट्स
2 x HDMI (eARC सपोर्ट), 1 x USB-A, 1 x ईथरनेट (LAN), RF इनपुट

क्यों खरीदें

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प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स

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एप्पल एयरप्ले सपोर्ट

...

Samsung Knox Security

...

मुफ्त इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

50 Hz रिफ्रेश रेट

...

केवल HD Ready

फिलिप्स 6100 सीरीज का यह 32-इंच मॉडल बजट सेगमेंट में एक बेहद दमदार और स्टाइलिश विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका फ्रेमलेस डिज़ाइन और दमदार 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट है, जो इस बजट के अन्य टीवी की तुलना में काफी ज्यादा है। यह टीवी Google TV OS पर चलता है, जो आपको आपके पसंदीदा ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video, YouTube) का एक स्मूथ और स्मार्ट इंटरफेस देता है। 13,999 रुपये की कीमत पर यह एक पैसा वसूल टीवी है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV OS
मेमोरी और स्टोरेज
1.0 GB RAM | 8 GB ROM
साउंड आउटपुट
24 Watts
कनेक्टिविटी पोर्ट्स
2 x HDMI पोर्ट्स, 2 x USB पोर्ट्स, 1 x ईथरनेट (LAN), सैटेलाइट पोर्ट

क्यों खरीदें

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दमदार साउंड

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लेटेस्ट Google TV OS

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ड्यूल-बैंड वाई-फाई

...

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित रैम और स्टोरेज

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केवल HD Ready

यदि आपका बजट अच्छा है और आप 32-इंच सेगमेंट में बिना किसी समझौते के सबसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, बेजोड़ टिकाऊपन और बेहतरीन कलर्स चाहते हैं, तो यह सोनी ब्राविया टीवी आपके लिए ही बना है। 28,990 रुपये की कीमत पर आने वाला यह मॉडल Google TV OS के साथ आता है और इसमें सोनी की सिग्नेचर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे X-Reality PRO और Live Color दी गई हैं। यह टीवी उन लोगों की पहली पसंद है जो क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
HD Ready
पिक्चर टेक्नोलॉजी
X-Reality PRO Engine, Live Color, MotionFlow XR 100, HDR10/HLG
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV
साउंड आउटपुट
20 Watts

क्यों खरीदें

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सच्चे और प्राकृतिक रंग

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बेहतर कनेक्टिविटी

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स्मूथ मोशन

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फ्री इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

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बहुत अधिक कीमत

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कोई अतिरिक्त पैनल वारंटी नहीं

यह एलजी का लेटेस्ट LB 655 Series 2026 मॉडल है, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फीचर्स से पूरी तरह लोडेड है। यह टीवी एलजी के अपने webOS 26 पर चलता है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ AI सर्च और AI Magic Remote जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। 18,999 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी उन लोगों के लिए है जो एक जाने-माने ब्रांड से लेटेस्ट टेक-फीचर्स, बेहतरीन साउंड और एडवांस AI असिस्टेंट की उम्मीद करते हैं।

Specifications

पिक्चर प्रोसेसर
α5 AI Processor Gen9
ऑपरेटिंग सिस्टम
webOS 26
साउंड आउटपुट
10 Watts
वारंटी
प्रोडक्ट पर 1 साल की स्टैंडर्ड एलजी इंडिया वारंटी + रिमोट पर 1 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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मुफ्त इंस्टॉलेशन

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α5 AI प्रोसेसर Gen9

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अल्ट्रा-स्मार्ट कनेक्टिविटी

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मैजिक रिमोट

क्यों खोजें विकल्प

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महंगा और कम रेजोल्यूशन

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केवल 10W साउंड आउटपुट

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खराब एनर्जी रेटिंग

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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