Top 32 inch LED TV on Amazon, कम कीमत और धाकड़ फीचर्स, ये 32 इंच स्मार्ट टीवी हैं ग्राहकों की पहली पसंद
Amazon पर 32 इंच के HD Ready Smart LED Google TVs पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। बेज़ेल-लेस डिजाइन, दमदार डॉल्बी ऑडियो और गूगल असिस्टेंट जैसे धाकड़ फीचर्स वाले ये बजट टीवी ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर इस समय 32 इंच के HD Ready Smart LED Google TVs पर ग्राहकों को बेहद शानदार डील्स और ऑफर्स मिल रहे हैं। कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए ये टीवी इस समय पहली पसंद बने हुए हैं। इन स्मार्ट टीवी में बेजेल-लेस (बिना किनारों वाला) मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है, जो आपके घर या बेडरूम को एक नया और स्टाइलिश लुक देता है।
फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो ये टीवी लेटेस्ट Google TV प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिससे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स को चलाना बेहद आसान हो जाता है। बेहतर विजुअल्स के लिए इनमें दमदार डिस्प्ले इंजन और दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जो घर पर ही थियेटर जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा, वॉयस-कंट्रोल रिमोट और इन-बिल्ट गूगल असिस्टेंट की मदद से आप सिर्फ बोलकर अपनी पसंद का कंटेंट सर्च कर सकते हैं।
किफायती कीमत, ड्यूल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी, और ब्रांड्स द्वारा दी जा रही पैनल वारंटी के कारण ये 32-इंच मॉडल्स अमेजन पर बेस्ट-सेलर बने हुए हैं। अगर आप बजट में एक टिकाऊ और एडवांस्ड फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है।
1. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
Xiaomi F सीरीज का यह 32-इंच मॉडल उन लोगों के लिए एक परफेक्ट और किफायती बजट स्मार्ट टीवी है, जो अमेजन के इकोसिस्टम को पसंद करते हैं। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Google TV के बजाय Fire TV OS के साथ आता है, जिसमें इन-बिल्ट अलेक्सा और अमेजन प्राइम वीडियो का बेहतरीन इंटीग्रेशन मिलता है। 12,999 रुपये की आकर्षक कीमत (48% छूट के बाद) पर मिलने वाला यह टीवी आपके बेडरूम, किचन या बच्चों के कमरे के लिए एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Fire TV OS और अलेक्सा सपोर्ट
DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन
धांसू साउंड क्वालिटी
शानदार डिस्प्ले और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD Ready
क्रोमकास्ट के लिए अतिरिक्त सेटअप
2. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
यह सैमसंग का लेटेस्ट Smart TV 2025 मॉडल है, जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड का टीवी चाहते हैं। यह टीवी सैमसंग के अपने Tizen OS पर चलता है और इसमें आपको Samsung TV Plus मिलता है, जिसकी मदद से आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 100 से ज्यादा फ्री लाइव चैनल देख सकते हैं। 15,490 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी अपने बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स और कमाल के साउंड इंटीग्रेशन के कारण छोटे कमरों के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स
एप्पल एयरप्ले सपोर्ट
Samsung Knox Security
मुफ्त इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
50 Hz रिफ्रेश रेट
केवल HD Ready
3. PHILIPS 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94
फिलिप्स 6100 सीरीज का यह 32-इंच मॉडल बजट सेगमेंट में एक बेहद दमदार और स्टाइलिश विकल्प है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका फ्रेमलेस डिज़ाइन और दमदार 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट है, जो इस बजट के अन्य टीवी की तुलना में काफी ज्यादा है। यह टीवी Google TV OS पर चलता है, जो आपको आपके पसंदीदा ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video, YouTube) का एक स्मूथ और स्मार्ट इंटरफेस देता है। 13,999 रुपये की कीमत पर यह एक पैसा वसूल टीवी है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
लेटेस्ट Google TV OS
ड्यूल-बैंड वाई-फाई
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रैम और स्टोरेज
केवल HD Ready
4. Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W825 (Black)
यदि आपका बजट अच्छा है और आप 32-इंच सेगमेंट में बिना किसी समझौते के सबसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, बेजोड़ टिकाऊपन और बेहतरीन कलर्स चाहते हैं, तो यह सोनी ब्राविया टीवी आपके लिए ही बना है। 28,990 रुपये की कीमत पर आने वाला यह मॉडल Google TV OS के साथ आता है और इसमें सोनी की सिग्नेचर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे X-Reality PRO और Live Color दी गई हैं। यह टीवी उन लोगों की पहली पसंद है जो क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
सच्चे और प्राकृतिक रंग
बेहतर कनेक्टिविटी
स्मूथ मोशन
फ्री इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत अधिक कीमत
कोई अतिरिक्त पैनल वारंटी नहीं
5. LG 80 cms (32 inches) LB655 AI Series HD Smart webOS VA LED TV 32LB655BPLA
यह एलजी का लेटेस्ट LB 655 Series 2026 मॉडल है, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फीचर्स से पूरी तरह लोडेड है। यह टीवी एलजी के अपने webOS 26 पर चलता है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ AI सर्च और AI Magic Remote जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। 18,999 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी उन लोगों के लिए है जो एक जाने-माने ब्रांड से लेटेस्ट टेक-फीचर्स, बेहतरीन साउंड और एडवांस AI असिस्टेंट की उम्मीद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मुफ्त इंस्टॉलेशन
α5 AI प्रोसेसर Gen9
अल्ट्रा-स्मार्ट कनेक्टिविटी
मैजिक रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
महंगा और कम रेजोल्यूशन
केवल 10W साउंड आउटपुट
खराब एनर्जी रेटिंग
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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