अगर आप बड़े परिवार के लिए एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस ढूंढ रहे हैं, तो Amazon पर 30 लीटर कैपेसिटी वाले टॉप ब्रांडेड माइक्रोवेव ओवन उपलब्ध हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि रसोई में खाना बनाना न सिर्फ आसान हो, बल्कि कम समय में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद भी मिले। ऐसे में एक 30 लीटर कैपेसिटी वाला माइक्रोवेव ओवन बड़े परिवारों (4 से 6 सदस्यों या उससे ज़्यादा) के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होता है। इसमें आपको एक ही मशीन के अंदर बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और रीहीटिंग जैसे कई काम करने की सुविधा मिलती है।

Microwave

Amazon पर LG, IFB, Godrej और Haier जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के 30L कन्वेक्शन और सोलो माइक्रोवेव ओवन आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। इनमें 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी, इन-बिल्ट एयर फ्रायर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और ऑटो-कुक मेन्यू जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रहे टॉप 30 लीटर माइक्रोवेव ओवन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में।

IFB 30BRC2 बड़े और मध्यम परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग को बेहद आसान बनाने वाला एक ऑल-इन-वन 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹16,490 की कीमत (अतिरिक्त ₹500 कूपन छूट के साथ) में आने वाले इस ओवन में 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी, 101 ऑटो-कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है। तंदूरी स्टार्टर्स से लेकर केक, पिज़्ज़ा और रोज़मर्रा की रीहीटिंग तक के लिए यह एक भरोसेमंद और पावरफुल किचन अप्लायंस है।

Specifications क्षमता (Capacity) 30 लीटर माइक्रोवेव और हीटिंग टाइप कन्वेक्शन (Convection) — 900W माइक्रोवेव आउटपुट, 10 पावर लेवल्स खास कुकिंग फीचर्स 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी (Turn Grill), 101 ऑटो-कुक रेसिपी मेन्यू, कॉम्बी-कुक मोड्स इंटीरियर और डिज़ाइन जंग-रोधी (Anti-rust) स्टेनलेस स्टील इनर कैविटी, स्लीक ब्लैक फिनिश और टच कीपैड (मेम्ब्रेन) कंट्रोल पैनल क्यों खरीदें 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी 101 भारतीय और कॉन्टिनेंटल ऑटो-कुक मेन्यू मज़बूत स्टेनलेस स्टील कैविटी और हाई रेटिंग कॉम्बी-कुक मोड्स और सेफ्टी लॉक क्यों खोजें विकल्प मेम्ब्रेन टच कीपैड मेम्ब्रेन टच कीपैड

Panasonic NN-SD634SBFG बड़े परिवारों में रोज़मर्रा की रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और आसान कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक किफायती 29 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है। ₹9,990 की कीमत में आने वाले इस ओवन में 900W की हाई पावर, 101 ऑटो-कुक मेन्यू और वेपर क्लीन (Vapor Clean) जैसे उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। मेम्ब्रेन और रोटरी डायल कंट्रोल के साथ यह कम जगह में ज़्यादा कैपेसिटी और तेज़ कुकिंग अनुभव देता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 29 लीटर माइक्रोवेव टाइप और पावर सोलो (Solo) — 900 वॉट आउटपुट पावर खास कुकिंग और क्लीनिंग फीचर्स 101 प्रीसेट ऑटो-कुक मेन्यू, ऑटो रिहीट और डिफ्रॉस्ट मोड, वेपर क्लीन (Vapor Clean) और क्विक मिनट टाइमर सेफ्टी फीचर्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक कंट्रोल और इंटीरियर मेम्ब्रेन बटन + रोटरी डायल कंट्रोल, ग्लास टर्नटेबल और कॉम्पैक्ट ब्लैक फिनिश बॉडी क्यों खरीदें बड़ी 29L कैपेसिटी और 900W हाई पावर 101 ऑटो-कुक मेन्यू और आसान कंट्रोल 101 ऑटो-कुक मेन्यू और आसान कंट्रोल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और चाइल्ड लॉक क्यों खोजें विकल्प बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं स्टेनलेस स्टील कैविटी नहीं

Godrej GME 523 CF1 RM कम बजट में एयर फ्रायर, स्टेनलेस स्टील कैविटी और 5 साल की लंबी वारंटी देने वाला एक फीचर-पैक 25 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹12,990 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में 260+ इंस्टा-कुक मेन्यू और स्टीम क्लीन जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। बेकिंग, ग्रिलिंग और मात्र कुछ बूंद तेल में क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यह छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity): 25 लीटर ( 25 लीटर माइक्रोवेव टाइप कन्वेक्शन (Convection — बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और रीहीटिंग) खास कुकिंग और क्लीनिंग फीचर्स हेल्दी एयर फ्राई (Air Fry) मोड, 260+ प्री-प्रोग्राम्ड इंस्टा-कुक मेन्यू, स्टीम क्लीन (Steam Clean) और ऑटो डिफ्रॉस्ट वारंटी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इन-बिल्ट एयर फ्राई मोड स्टेनलेस स्टील कैविटी और स्टीम क्लीन बजट में ढेरों इंस्टा-कुक मेन्यू क्यों खोजें विकल्प 25 लीटर कैपेसिटी मोटराइज्ड रोटिसरी का अभाव

LG MJ2887BIUM कम तेल में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम 28 लीटर चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹17,740 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में चारकोल लाइटिंग हीटर, 360° मोटराइज्ड रोटिसरी, डाइट फ्राई (Diet Fry) और 301 ऑटो-कुक मेन्यू मिलते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तंदूरी, बेकिंग व भारतीय व्यंजन बनाने के लिए यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों का पसंदीदा विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 28 लीटर (4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त) माइक्रोवेव टाइप और पावर चारकोल कन्वेक्शन (Charcoal Convection) — 900W माइक्रोवेव आउटपुट, 1950W कन्वेक्शन, 1200W ग्रिल और 5 पावर लेवल्स खास कुकिंग मोड्स 301 ऑटो-कुक मेन्यू, हेल्दी हार्ट रेसिपीज़, डाइट फ्राई (कम तेल में तलने के लिए), इंडियन रोटी बास्केट, 12 मिनट में घी बनाना, पाश्चराइज्ड मिल्क और स्टीम क्लीन रोटिसरी और हीटर 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी और चारकोल लाइटिंग हीटर क्यों खरीदें चारकोल लाइटिंग हीटर (10 साल की वारंटी के साथ) हेल्दी कुकिंग और 301 ऑटो-कुक मेन्यू 360° मोटराइज्ड रोटिसरी और स्टेनलेस स्टील कैविटी आसान डायल कंट्रोल और स्टीम क्लीन क्यों खोजें विकल्प 28 लीटर कैपेसिटी ज़्यादा बिजली की खपत (कन्वेक्शन मोड पर

SHARP Kamando-C27 (R827KNK) कम कीमत में हेल्दी एयर फ्राई, स्टेनलेस स्टील कैविटी और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू देने वाला एक जापानी टेक्नोलॉजी से लैस 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹13,141 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में क्वार्ट्ज़ हीटर, वेपर क्लीन (Vapour Clean) और वज़न व समय के हिसाब से तेज़ डिफ्रॉस्टिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। बिना या बहुत कम तेल के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने से लेकर केक बेक करने और ग्रिलिंग तक के लिए यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 27 लीटर (4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त) माइक्रोवेव टाइप और पावर कन्वेक्शन + ग्रिल — 900W माइक्रोवेव आउटपुट, क्वार्ट्ज़ हीटर खास कुकिंग और क्लीनिंग फीचर्स 300+ ऑटो-कुक मेन्यू, ज़ीरो ऑयल हेल्दी फ्राई (Air Fry), वेपर क्लीन (Vapour Clean), एक्सप्रेस कुक, कीप वॉर्म, इंटीरियर और कंट्रोल स्टेनलेस स्टील कैविटी, डिजिटल LED डिस्प्ले, जॉग डायल (Jog Dial) व वन-टच बटन कंट्रोल क्यों खरीदें बजट में हेल्दी फ्राई (Air Fry) और स्टेनलेस स्टील कैविटी क्वार्ट्ज़ हीटर और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू क्वार्ट्ज़ हीटर और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू आसान सफाई और उपयोग क्यों खोजें विकल्प मोटराइज्ड रोटिसरी का अभाव 27 लीटर कैपेसिटी (30L से थोड़ा कम)

Samsung MC28A5145VR/TL कम तेल में क्रिस्पी स्नैक्स, तंदूरी डिश और स्मार्ट ऑटो-कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹18,590 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में स्लिम फ्राई (Slim Fry) टेक्नोलॉजी, सेंसर कुक (Sensor Cook), मल्टी स्पिट बारबेक्यू और सिरेमिक इनेमल कैविटी मिलती है। बड़े बर्तनों के लिए टर्नटेबल ऑन/ऑफ सुविधा और सिरेमिक कैविटी पर 10 साल की वारंटी के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक शानदार विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 28 लीटर माइक्रोवेव टाइप और पावर कन्वेक्शन (Convection) — 900W माइक्रोवेव आउटपुट, 1400W खास कुकिंग टेक्नोलॉजी स्लिम फ्राई (Slim Fry), मॉइस्चर सेंसर कुक (Sensor Cook), तंदूर टेक्नोलॉजी (200°C तक), आटा गूंथने व दही जमाने (Dough & Yogurt Proof) का मोड और मल्टी स्पिट (6 कबाब स्क्यूअर्स के साथ) इंटीरियर और डिज़ाइन स्क्रैच-प्रूफ सिरेमिक इनेमल कैविटी (318mm बड़ा टर्नटेबल), ब्लैक मैग्नोलिया पैटर्न फिनिश और टैक्ट बटन + जॉग डायल कंट्रोल साइज और वजन 47.6 D x 51.7 W x 31 H सेंटीमीटर, वज़न 17.8 किलोग्राम क्यों खरीदें स्लिम फ्राई और सेंसर कुक टेक्नोलॉजी टिकाऊ सिरेमिक इनेमल कैविटी (10 साल की वारंटी) टर्नटेबल ऑन/ऑफ और मल्टी स्पिट तंदूर टेक्नोलॉजी और फर्मेंटेशन मोड क्यों खोजें विकल्प थोड़ी अधिक कीमत अधिक बिजली खपत (कन्वेक्शन मोड पर)

Warmex Mom’s Bliss MB28L कम कीमत में डिजिटल टच कंट्रोल, कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी देने वाला एक मल्टी-फंक्शनल 28 लीटर डिजिटल OTG (Oven Toaster Griller) है। ₹8,916 की कीमत में आने वाले इस ओवन में 1600W हीटिंग पावर, 9 प्रीसेट कुकिंग मोड्स, 3 हीटिंग मोड्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। केक बेकिंग, पिज़्ज़ा, टोस्टिंग और साबुत चिकन या पनीर टिक्का रोस्ट करने के लिए यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 28 लीटर पावर और हीटिंग 1600 वॉट पावर (1350W–1650W रेंज), 4 हीटिंग एलिमेंट्स, हॉट एयर कन्वेक्शन फैन और 3 हीटिंग मोड्स (टॉप, बॉटम और डुअल हीटिंग) खास कुकिंग फीचर्स 9 प्रीसेट मोड्स (केक, पिज़्ज़ा, कुकीज़, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, रोस्टेड चिकन, टोस्ट आदि), सेफ्टी फीचर्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक और हीट-रेसिस्टेंट ग्लास विंडो वारंटी 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें ₹9,000 से कम में डिजिटल पैनल, कन्वेक्शन और रोटिसरी 3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज: 3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज: 2 साल की वारंटी बेहतर सेफ्टी और आसान सफाई 3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज ₹9,000 से कम में डिजिटल पैनल, कन्वेक्शन और रोटिसरी क्यों खोजें विकल्प यह माइक्रोवेव नहीं, बल्कि OTG है कम यूज़र रिव्यूज़ और सीमित सर्विस नेटवर्क

1. क्या बड़े परिवार के लिए 30 लीटर क्षमता वाला माइक्रोवेव ओवन सही रहता है? उत्तर: जी हां, 30 लीटर कैपेसिटी वाले माइक्रोवेव ओवन मध्यम से बड़े परिवारों (4 से 6 या उससे अधिक सदस्यों) के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। इनमें बड़े बर्तन, बेकिंग ट्रे, पिज़्ज़ा पैन और रोटिसरी रॉड आसानी से फिट हो जाती है, जिससे एक ही बार में ज़्यादा खाना या स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं।

2. कन्वेक्शन माइक्रोवेव, सोलो माइक्रोवेव और OTG में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर: सोलो माइक्रोवेव मुख्य रूप से रोज़मर्रा के खाने को गर्म करने (Reheating), डिफ्रॉस्ट करने और साधारण कुकिंग के लिए होता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव में हीटिंग कॉइल और फैन भी होते हैं, जिससे आप रीहीटिंग के साथ-साथ बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और एयर/डाइट फ्राई भी कर सकते हैं। वहीं OTG केवल बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग/रोस्टिंग के लिए होता है; इसमें माइक्रोवेव की तरह तेज़ रीहीटिंग या डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती।

3. माइक्रोवेव ओवन खरीदते समय कैविटी और वारंटी पर क्यों ध्यान देना चाहिए? उत्तर: ओवन के अंदरूनी हिस्से (कैविटी) की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें गर्मी कितनी एकसमान फैलती है और सफाई कितनी आसान है। स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक इनेमल कैविटी टिकाऊ और दाग-प्रतिरोधी मानी जाती हैं। साथ ही, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और हीटर/कैविटी की लंबी वारंटी लंबे समय तक संभावित रिपेयर खर्च से बचाती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।