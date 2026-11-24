बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग सब एक में, Amazon पर 30 लीटर कैपेसिटी वाले टॉप ब्रांडेड माइक्रोवेव ओवन, देखें लिस्ट
अगर आप बड़े परिवार के लिए एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस ढूंढ रहे हैं, तो Amazon पर 30 लीटर कैपेसिटी वाले टॉप ब्रांडेड माइक्रोवेव ओवन उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि रसोई में खाना बनाना न सिर्फ आसान हो, बल्कि कम समय में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद भी मिले। ऐसे में एक 30 लीटर कैपेसिटी वाला माइक्रोवेव ओवन बड़े परिवारों (4 से 6 सदस्यों या उससे ज़्यादा) के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होता है। इसमें आपको एक ही मशीन के अंदर बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और रीहीटिंग जैसे कई काम करने की सुविधा मिलती है।
Amazon पर LG, IFB, Godrej और Haier जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के 30L कन्वेक्शन और सोलो माइक्रोवेव ओवन आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। इनमें 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी, इन-बिल्ट एयर फ्रायर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और ऑटो-कुक मेन्यू जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रहे टॉप 30 लीटर माइक्रोवेव ओवन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में।
1. IFB 30L Convection Microwave Oven with 360 Degree Motorized Rotisserie 101 Auto Cook Menus (30BRC2, Black, Auto Defrost, Grill Mode, Combi-Cook Modes, 10 Power Levels)
IFB 30BRC2 बड़े और मध्यम परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग को बेहद आसान बनाने वाला एक ऑल-इन-वन 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹16,490 की कीमत (अतिरिक्त ₹500 कूपन छूट के साथ) में आने वाले इस ओवन में 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी, 101 ऑटो-कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है। तंदूरी स्टार्टर्स से लेकर केक, पिज़्ज़ा और रोज़मर्रा की रीहीटिंग तक के लिए यह एक भरोसेमंद और पावरफुल किचन अप्लायंस है।
Specifications
क्यों खरीदें
360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी
101 भारतीय और कॉन्टिनेंटल ऑटो-कुक मेन्यू
मज़बूत स्टेनलेस स्टील कैविटी और हाई रेटिंग
कॉम्बी-कुक मोड्स और सेफ्टी लॉक
क्यों खोजें विकल्प
मेम्ब्रेन टच कीपैड
मेम्ब्रेन टच कीपैड
2. Panasonic 29 L Solo Microwave Oven (NN-SD634SBFG, Black, 101 Auto Menus)
Panasonic NN-SD634SBFG बड़े परिवारों में रोज़मर्रा की रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और आसान कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक किफायती 29 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है। ₹9,990 की कीमत में आने वाले इस ओवन में 900W की हाई पावर, 101 ऑटो-कुक मेन्यू और वेपर क्लीन (Vapor Clean) जैसे उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। मेम्ब्रेन और रोटरी डायल कंट्रोल के साथ यह कम जगह में ज़्यादा कैपेसिटी और तेज़ कुकिंग अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 29L कैपेसिटी और 900W हाई पावर
101 ऑटो-कुक मेन्यू और आसान कंट्रोल
101 ऑटो-कुक मेन्यू और आसान कंट्रोल
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और चाइल्ड लॉक
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं
स्टेनलेस स्टील कैविटी नहीं
3. Godrej 25 L with 5 Years Comprehensive Warranty, Airfry Cooking, Steam Clean, Stainless Steel Cavity with 260 Insta Cook Menus, Convection Microwave Oven (GME 523 CF1 RM, Black)
Godrej GME 523 CF1 RM कम बजट में एयर फ्रायर, स्टेनलेस स्टील कैविटी और 5 साल की लंबी वारंटी देने वाला एक फीचर-पैक 25 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹12,990 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में 260+ इंस्टा-कुक मेन्यू और स्टीम क्लीन जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। बेकिंग, ग्रिलिंग और मात्र कुछ बूंद तेल में क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यह छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
इन-बिल्ट एयर फ्राई मोड
स्टेनलेस स्टील कैविटी और स्टीम क्लीन
बजट में ढेरों इंस्टा-कुक मेन्यू
क्यों खोजें विकल्प
25 लीटर कैपेसिटी
मोटराइज्ड रोटिसरी का अभाव
4. LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Oven with 301 Auto Cook Menu (MJ2887BIUM, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry, 360° Motorised Rotisserie & 10 Years of warranty on Charcoal Heater)
LG MJ2887BIUM कम तेल में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम 28 लीटर चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹17,740 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में चारकोल लाइटिंग हीटर, 360° मोटराइज्ड रोटिसरी, डाइट फ्राई (Diet Fry) और 301 ऑटो-कुक मेन्यू मिलते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तंदूरी, बेकिंग व भारतीय व्यंजन बनाने के लिए यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों का पसंदीदा विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
चारकोल लाइटिंग हीटर (10 साल की वारंटी के साथ)
हेल्दी कुकिंग और 301 ऑटो-कुक मेन्यू
360° मोटराइज्ड रोटिसरी और स्टेनलेस स्टील कैविटी
आसान डायल कंट्रोल और स्टीम क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
28 लीटर कैपेसिटी
ज़्यादा बिजली की खपत (कन्वेक्शन मोड पर
5. SHARP 27L Convection Microwave Oven (R827KNK, Black, Healthy Fry with Zero Oil, Stainless Steel Cavity, Vapour Clean)
SHARP Kamando-C27 (R827KNK) कम कीमत में हेल्दी एयर फ्राई, स्टेनलेस स्टील कैविटी और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू देने वाला एक जापानी टेक्नोलॉजी से लैस 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹13,141 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में क्वार्ट्ज़ हीटर, वेपर क्लीन (Vapour Clean) और वज़न व समय के हिसाब से तेज़ डिफ्रॉस्टिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। बिना या बहुत कम तेल के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने से लेकर केक बेक करने और ग्रिलिंग तक के लिए यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में हेल्दी फ्राई (Air Fry) और स्टेनलेस स्टील कैविटी
क्वार्ट्ज़ हीटर और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू
क्वार्ट्ज़ हीटर और 300+ ऑटो-कुक मेन्यू
आसान सफाई और उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
मोटराइज्ड रोटिसरी का अभाव
27 लीटर कैपेसिटी (30L से थोड़ा कम)
6. Samsung 28 L Slim Fry, Sensor Cook and Multi Spit Convection Microwave Oven (MC28A5145VR/TL, Black and Pattern, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty
Samsung MC28A5145VR/TL कम तेल में क्रिस्पी स्नैक्स, तंदूरी डिश और स्मार्ट ऑटो-कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। ₹18,590 की कीमत में आने वाले इस मॉडल में स्लिम फ्राई (Slim Fry) टेक्नोलॉजी, सेंसर कुक (Sensor Cook), मल्टी स्पिट बारबेक्यू और सिरेमिक इनेमल कैविटी मिलती है। बड़े बर्तनों के लिए टर्नटेबल ऑन/ऑफ सुविधा और सिरेमिक कैविटी पर 10 साल की वारंटी के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम फ्राई और सेंसर कुक टेक्नोलॉजी
टिकाऊ सिरेमिक इनेमल कैविटी (10 साल की वारंटी)
टर्नटेबल ऑन/ऑफ और मल्टी स्पिट
तंदूर टेक्नोलॉजी और फर्मेंटेशन मोड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक कीमत
अधिक बिजली खपत (कन्वेक्शन मोड पर)
7. Warmex Mom’s Bliss 28 liters Digital Oven Toaster Griller, Bake, Broil, Toast, Convection, Rotisserie & 9 Preset Modes with Child Safety Lock, Glass Door Window, 3 Heating Mode, MB28L, 1600 Watts)
Warmex Mom’s Bliss MB28L कम कीमत में डिजिटल टच कंट्रोल, कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी देने वाला एक मल्टी-फंक्शनल 28 लीटर डिजिटल OTG (Oven Toaster Griller) है। ₹8,916 की कीमत में आने वाले इस ओवन में 1600W हीटिंग पावर, 9 प्रीसेट कुकिंग मोड्स, 3 हीटिंग मोड्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। केक बेकिंग, पिज़्ज़ा, टोस्टिंग और साबुत चिकन या पनीर टिक्का रोस्ट करने के लिए यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
₹9,000 से कम में डिजिटल पैनल, कन्वेक्शन और रोटिसरी
3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज:
3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज:
2 साल की वारंटी
बेहतर सेफ्टी और आसान सफाई
3 हीटिंग मोड्स और 30°C–230°C तापमान रेंज
₹9,000 से कम में डिजिटल पैनल, कन्वेक्शन और रोटिसरी
क्यों खोजें विकल्प
यह माइक्रोवेव नहीं, बल्कि OTG है
कम यूज़र रिव्यूज़ और सीमित सर्विस नेटवर्क
1. क्या बड़े परिवार के लिए 30 लीटर क्षमता वाला माइक्रोवेव ओवन सही रहता है?
उत्तर: जी हां, 30 लीटर कैपेसिटी वाले माइक्रोवेव ओवन मध्यम से बड़े परिवारों (4 से 6 या उससे अधिक सदस्यों) के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। इनमें बड़े बर्तन, बेकिंग ट्रे, पिज़्ज़ा पैन और रोटिसरी रॉड आसानी से फिट हो जाती है, जिससे एक ही बार में ज़्यादा खाना या स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं।
2. कन्वेक्शन माइक्रोवेव, सोलो माइक्रोवेव और OTG में क्या मुख्य अंतर है?
उत्तर: सोलो माइक्रोवेव मुख्य रूप से रोज़मर्रा के खाने को गर्म करने (Reheating), डिफ्रॉस्ट करने और साधारण कुकिंग के लिए होता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव में हीटिंग कॉइल और फैन भी होते हैं, जिससे आप रीहीटिंग के साथ-साथ बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और एयर/डाइट फ्राई भी कर सकते हैं। वहीं OTG केवल बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग/रोस्टिंग के लिए होता है; इसमें माइक्रोवेव की तरह तेज़ रीहीटिंग या डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती।
3. माइक्रोवेव ओवन खरीदते समय कैविटी और वारंटी पर क्यों ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: ओवन के अंदरूनी हिस्से (कैविटी) की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें गर्मी कितनी एकसमान फैलती है और सफाई कितनी आसान है। स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक इनेमल कैविटी टिकाऊ और दाग-प्रतिरोधी मानी जाती हैं। साथ ही, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और हीटर/कैविटी की लंबी वारंटी लंबे समय तक संभावित रिपेयर खर्च से बचाती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।