वाह! मात्र 8499 रुपये में मिल रहे फ्रेमलेस डिजाइन वाले ये तीन Smart TV, 36W तक का तगड़ा साउंड भी

संक्षेप: हम आपको यहां तीन बेहद किफायती एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों टीवी की कीमत मात्र 8499 रुपये है। आप इन टीवी को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ये टीवी शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आते हैं।

Dec 30, 2025 03:20 pm IST

नया टीवी लेने की सोच रहे हैं और कम बजट को लेकर बेस्ट टीवी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए। हम आपको यहां तीन बेहद किफायती एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों टीवी की कीमत मात्र 8499 रुपये है। आप इन टीवी को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ये टीवी शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आते हैं। इनमें आपको बेहतरीन डिस्प्ले और तगड़ा साउंड भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में कोडैक का भी टीवी शामिल है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Foxsky 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV with Voice Search with Remote (32FS-GOOGLE LED TV) इस गूगल टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करता है। टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है। इस टीवी में आपको क्वॉड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दमदार ऑडियो के लिए टीवी में 30 वॉट का सराउंट साउंड दिया गया है।

Infinix 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32Y1D/32Y1C/32Y1B) इन्फिनिक्स के इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। टीवी इस प्राइस में शानदार फीचर्स ऑफर करता है। इसमें आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कंपनी का यह टीवी ट्रू बेजल-लेस फ्रेम के साथ आता है। इसमें आपको बिल्ट-इन मिराकास्ट भी मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 16 वॉट का है।