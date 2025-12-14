फोटो और वीडियो के लिए टॉप 3 फोन, मिलेगा 200MP का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 50MP तक का
यहां हम आपको 200MP के मेन कैमरा वाले तीन जबर्दस्त स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का शानदार सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो और रेडमी के फोन शामिल हैं।
स्मार्टफोन से बेस्ट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले तीन जबर्दस्त स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का शानदार सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले भी मिलेगा। इन फोन का प्रोसेसर भी तगड़ा है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो और रेडमी के फोन शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
Redmi Note 13 Pro+ 5G
8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 27399 रुपये है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 200 मेगापिक्सल के OIS मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा 5G प्रोसेसर पर काम करता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो 120W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Vivo X300 5G
फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 75999 रुपये है। आपको इस फोन में 200 मेगापिक्सल का ZEISS मेन कैमरा मिलेगा। फोन में इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का ZEISS APO पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 6040mAh की है, जो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G AI
फोन के 12जीबी रैम और 512जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 141999 रुपये है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा, एक 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा और एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।