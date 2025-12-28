इस साल लॉन्च हुए 200MP के कैमरा वाले ये तीन धांसू स्मार्टफोन, मिलेगी 7500mAh तक की बैटरी
इन फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही इन फोन में बेहतरीन फ्रंट कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है। ये फोन 7500mAh तक की बैटरी से लैस है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो और ओप्पो के फोन शामिल हैं।
स्मार्टफोन लवर्स के लिए साल 2025 काफी एक्साइटिंग रहा है। इस साल कई शानदार स्मार्टफोन्स की मार्केट में एंट्री हुई है। वहीं, अगर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो इस साल कुछ जबर्दस्त कैमरा वाले स्मार्टफोन्स भी मार्केट में आए हैं। आज हम आपको इनमें से तीन धाकड़ फोन्स के बारे में बताने वाले हैं। इन फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही इन फोन में बेहतरीन फ्रंट कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है। ये फोन 7500mAh तक की बैटरी से लैस है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो और ओप्पो के फोन शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
Samsung Galaxy S25 Ultra
सैमसंग का यह फोन इस साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। कंपनी का यह फोन जबर्दस्त कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस, एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है। फोन का डिस्प्ले 6.9 इंच का है और यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी।
Vivo X300
वीवो का यह फोन भारत में इस महीने की शुरुआत में लॉन्च हुआ है। फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल के OIS मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वीवो का यह फोन 6.31 इंट का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले से लैस है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है और यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वीवो का यह डिवाइस डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 6040mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Oppo Find X9 Pro
ओप्पो का यह फोन भारत में पिछले महीने यानी नवंबर में लॉन्च हुआ है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का OIS टेलिफोटो कैमरा दे रही है, जो 120x तक के डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
ओप्पो के इस फोन में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट दे रही है। यह फोन 7500mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
