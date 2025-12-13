108MP के कैमरा वाले तीन किफायती स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 11999 रुपये का
फोटोग्राफी के शौकीन हैं और धांसू कैमरे वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में पोको, रेडमी और इन्फिनिक्स के फोन शामिल है। खास बात है कि ये सभी फोन 25 हजार रुपये से कम के हैं और इसमें सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 11999 रुपये है। धांसू मेन कैमरे के साथ इन फोन में आपको तगड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
POCO M6 Plus 5G
पोको के इस फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 13499 रुपये है। यह फोन 108 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पोको का यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE प्रोसेसर पर काम करता है। इस डिवाइस की बैटरी 5030mAh की है। डिस्प्ले की बात करें, तो फोन में आपको 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
Infinix GT 30 Pro 5G+
फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 24999 है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। इन्फिनिक्स का यह फोन 6.78 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 120FPS पर BGMI गेमिंग ऑफर करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है।
Redmi 13 5G Prime Edition
8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,999 रुपये है। आपको इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 108 मेगापिक्सल का प्रो ग्रेड कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ शानदार डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह फोव स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है। रेडमी के इस फोन में 5030mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
