Dec 13, 2025
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top 3 smartphones with 108mp camera under 25000 price of most affordable is rupees 11999

108MP के कैमरा वाले तीन किफायती स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 11999 रुपये का

108MP के कैमरा वाले तीन किफायती स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 11999 रुपये का

संक्षेप:

इन फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में पोको, रेडमी और इन्फिनिक्स के फोन शामिल है। खास बात है कि ये सभी फोन 25 हजार रुपये से कम के हैं और इसमें सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 11999 रुपये है।

Dec 13, 2025 11:00 am IST Kumar Prashant Singh
फोटोग्राफी के शौकीन हैं और धांसू कैमरे वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में पोको, रेडमी और इन्फिनिक्स के फोन शामिल है। खास बात है कि ये सभी फोन 25 हजार रुपये से कम के हैं और इसमें सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 11999 रुपये है। धांसू मेन कैमरे के साथ इन फोन में आपको तगड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

POCO M6 Plus 5G

पोको के इस फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 13499 रुपये है। यह फोन 108 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पोको का यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE प्रोसेसर पर काम करता है। इस डिवाइस की बैटरी 5030mAh की है। डिस्प्ले की बात करें, तो फोन में आपको 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

Infinix GT 30 Pro 5G+

फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 24999 है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। इन्फिनिक्स का यह फोन 6.78 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 120FPS पर BGMI गेमिंग ऑफर करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है।

जियो से ₹50 सस्ते प्लान में 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी, 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी

Redmi 13 5G Prime Edition

8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,999 रुपये है। आपको इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 108 मेगापिक्सल का प्रो ग्रेड कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ शानदार डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह फोव स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है। रेडमी के इस फोन में 5030mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

