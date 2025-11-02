Hindustan Hindi News
6 हजार रुपये से कम की कीमत वाले तीन सबसे जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6जीबी तक रैम, बड़ी बैटरी भी

संक्षेप: 6 हजार रुपये से कम की कीमत वाले इन फोन में आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 6जीबी तक की रैम मिलेगी। इन फोन की बैटरी 5200mAh तक की है। इन फोन में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Sun, 2 Nov 2025 08:54 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत में तगड़े फीचर वाला फोन लेने की सोत रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 6 हजार रुपये से कम है। इन फोन में आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 6जीबी तक की रैम मिलेगी। इन फोन की बैटरी 5200mAh तक की है। इन फोन में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले भी मिलेगा। साथ ही इनमें कंपनी सेगमेंट के हिसाब से तगड़ा प्रोसेसर भी दे रही है। हमारी इस लिस्ट में लावा और पोको के फोन भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava Bold N1 Lite

लावा का यह फोन 3जीबी रियल और 3जीबी वर्चुअल यानी टोटल 6जीबी रैम से लैस है। इसकी कीमत अमेजन इंडिया पर 5698 रुपये है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको Unisoc ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.75 इंच का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

POCO C71 - Locked with Airtel Prepaid

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 5699 रुपये है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको Unisoc T7250 Max चिपसेट के साथ 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेव कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है।

Lava O3 Pro

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 5749 रुपये है। कंपनी का यह फोन 6.56 इंच के एचडी+ डिस्प्ले से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Unisoc T606 दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है।

