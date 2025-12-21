7000mAh की बैटरी वाले तीन बेजोड़ फोन, सबसे सस्ते की कीमत ₹8500 से भी कम, लिस्ट में मोटोरोला भी

संक्षेप: इन फोन में 7000mAh की बैटरी मिलेगी। ये फोन 80 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तगड़ी बैटरी के अलावा इन फोन में आपको बेहतरीन कैमरा और डिस्प्ले भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला, ओप्पो और रियलमी के फोन शामिल हैं।

बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स यूजर्स को काफी पसंद आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मार्केट में दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन्स की एंट्री हुई है। अगर आप भी अपने लिए एक पावरफुल बैटरी वाले किफायती फोन की तलाश में हैं, तो हम तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में 7000mAh की बैटरी मिलेगी। ये फोन 80 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तगड़ी बैटरी के अलावा इन फोन में आपको बेहतरीन कैमरा और डिस्प्ले भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला, ओप्पो और रियलमी के फोन शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

मोटोरोला G06 पावर 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 8485 रुपये का मिल रहा है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यब बैटरी फुल चार्ज पर तीन दिन तक चल जाती है। फोन के बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दे रही है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको हीलियो G81 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

रियलमी P4X 5G 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 16449 रुपये है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी दे रही है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रियलमी का यह फोन डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 6.72 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।