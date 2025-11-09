Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top 3 smartphone under rupees 8000 offering up to 7000mah battery list includes motorola and realme also
7000mAh तक की बैटरी वाले तीन धाकड़ फोन, कीमत 8 हजार रुपये से कम, लिस्ट में मोटोरोला भी

7000mAh तक की बैटरी वाले तीन धाकड़ फोन, कीमत 8 हजार रुपये से कम, लिस्ट में मोटोरोला भी

संक्षेप: यहां हम आपको 8 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाले तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और रियलमी के फोन भी शामिल हैं।

Sun, 9 Nov 2025 10:50 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

₹14999

खरीदिये

discount

25% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12439

₹16999

खरीदिये

discount

12% OFF

Moto G86 Power

Moto G86 Power

  • checkCosmic Sky
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹17699

₹19999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

कम बजट में पावरफुल बैटरी वाला नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको 8 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाले तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। बैटरी के अलावा ये फोन दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और रियलमी के फोन भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

₹14999

खरीदिये

discount

25% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12439

₹16999

खरीदिये

discount

12% OFF

Moto G86 Power

Moto G86 Power

  • checkCosmic Sky
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹17699

₹19999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

मोटोरोला G06 पावर

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 7940 रुपये है। फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर तीन दिन तक चल जाती है। मोटोरोला के इस फोन में आपको 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दिया गया मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको हीलियो G81 एक्सट्रीम देखने को मिलेगा।

Redmi A5 5G

4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। यह फोन 5200mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में दिया गया डिस्प्ले 6.88 इंच का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स से मांगी माफी, वापस करेगा पैसे, 30 दिन में रिफंड

Realme NARZO 80 Lite 4G

6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7799 रुपये है। रियलमी का यह फोन 6300mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी दो दिन तक चल जाती है। मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस वाला यह फोन 90Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको ऑक्टा-कोर चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यह फोन Unisoc T7250 चिपसेट पर काम करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Realme अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।