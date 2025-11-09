7000mAh तक की बैटरी वाले तीन धाकड़ फोन, कीमत 8 हजार रुपये से कम, लिस्ट में मोटोरोला भी

संक्षेप: यहां हम आपको 8 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाले तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और रियलमी के फोन भी शामिल हैं।

कम बजट में पावरफुल बैटरी वाला नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको 8 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाले तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। बैटरी के अलावा ये फोन दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और रियलमी के फोन भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

मोटोरोला G06 पावर 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 7940 रुपये है। फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर तीन दिन तक चल जाती है। मोटोरोला के इस फोन में आपको 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दिया गया मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको हीलियो G81 एक्सट्रीम देखने को मिलेगा।

Redmi A5 5G 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। यह फोन 5200mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में दिया गया डिस्प्ले 6.88 इंच का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।