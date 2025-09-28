अमेजन सेल में इन तीन स्मार्ट टीवी के लिए मची लूट, कीमत 9 से 10 हजार के बीच, डॉल्बी साउंड का मजा
अगर आप कम बजट में एक नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ऑप्शन की कमी नहीं है। यहां हम आपको 9 से 10 हजार रुपये के बीच मिल रहे तीन जबर्दस्त स्मार्ट टीवी के बारे में बता रहे हैं।
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर बंपर डील दी जा रही है। वहीं, अगर आप कम बजट में एक नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो भी इस सेल में ऑप्शन की कमी नहीं है। यहां हम आपको अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में मिल रहे तीन किफायती और फीचर रिच टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 9 से 10 हजार रुपये के बीच है। इन टीवी को आप बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। ये तीनों टीवी दमदार डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं, जो घर में आपको थिएटर का मजा देंगे। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
Kodak 80 cm (32 inches) 9XPRO Series HD Ready Certified Android LED TV 329X5051 (Black)
कोडैक का यह टीवी अमेजन पर 9499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 10 पर्सेंट के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 474 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इसे 461 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2690 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ दमदार डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।
Acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD
इस टीवी की कीमत 9999 रुपये है। टीवी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ मिल रहा है। टीवी को आप 485 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2690 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी 1.5जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। टीवी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
यह टीवी 9999 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 499 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 485 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। टीवी को आप एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलता है। टीवी में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।
