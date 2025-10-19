25 हजार रुपये से कम में मिल रहे सोनी और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, टॉप 3 डील्स ने मचाई लूट

संक्षेप: अमेजन की दिवाली सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी को 25 हजार रुपये से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

कम बजट में सोनी और सैमसंग के टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो खुश हो जाइए। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल सेल में टीवी पर बंपर डील दी जा रही है। इस सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी को 25 हजार रुपये से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी पर दी जा रही टॉप 3 डील्स के बारे में।

Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W825 (Black) सोनी के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 24999 रुपये है। इस टीवी को आप 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 749 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह टीवी 2740 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। आप इस टीवी को आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाले एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL सैमसंग के इस टीवी की कीमत 24990 रुपये है। सेल में आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 749 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में Q-Symphony के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।