Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top 3 smart tv deal in amazon diwali special sale under rupees 25000 list includes sony and samsung also
25 हजार रुपये से कम में मिल रहे सोनी और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, टॉप 3 डील्स ने मचाई लूट

25 हजार रुपये से कम में मिल रहे सोनी और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, टॉप 3 डील्स ने मचाई लूट

संक्षेप: अमेजन की दिवाली सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी को 25 हजार रुपये से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। 

Sun, 19 Oct 2025 03:10 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कम बजट में सोनी और सैमसंग के टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो खुश हो जाइए। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल सेल में टीवी पर बंपर डील दी जा रही है। इस सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी को 25 हजार रुपये से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं सेल में सोनी और सैमसंग के टीवी पर दी जा रही टॉप 3 डील्स के बारे में।

Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W825 (Black)

सोनी के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 24999 रुपये है। इस टीवी को आप 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 749 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह टीवी 2740 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। आप इस टीवी को आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाले एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 24990 रुपये है। सेल में आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 749 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में Q-Symphony के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री वाले बेहद सस्ते प्लान, कीमत 225 रुपये कम

TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black)

इस टीवी की कीमत 19999 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 599 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2740 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी डॉल्बी ऐटमॉस और 24 वॉट के ऑडियो आउटपुट के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Amazon Sale Smart TV

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।