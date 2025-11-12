Hindustan Hindi News
सैमसंग के टॉप 3 किफायती स्मार्टफोन, कीमत 10 हजार रुपये से कम, सबसे सस्ता 6799 का

सैमसंग के टॉप 3 किफायती स्मार्टफोन, कीमत 10 हजार रुपये से कम, सबसे सस्ता 6799 का

संक्षेप: यहां हम आपको सैमसंग के तीन अफोर्डेबल, लेकिन तगड़े फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इस लिस्ट जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 6799 रुपये है।

Wed, 12 Nov 2025 03:01 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन मत लीजिए। यहां हम आपको सैमसंग के तीन अफोर्डेबल, लेकिन तगड़े फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इस लिस्ट जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 6799 रुपये है। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा और धांसू डिस्प्ले मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Samsung Galaxy 07

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। सैमसंग का यह एंट्री लेवल फोन 6.7 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। फोन मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। सैमसंग के इस फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Samsung Galaxy M06 5G

4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। इस फोन में आपको शानदार एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेंगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7.0 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:26 नवंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, कीमत लीक, इयरबड्स फ्री

Samsung Galaxy M05

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7489 रुपये है। फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट में कंपनी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। यह फोन हीलियो G85 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
