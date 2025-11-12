सैमसंग के टॉप 3 किफायती स्मार्टफोन, कीमत 10 हजार रुपये से कम, सबसे सस्ता 6799 का
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन मत लीजिए। यहां हम आपको सैमसंग के तीन अफोर्डेबल, लेकिन तगड़े फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इस लिस्ट जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 6799 रुपये है। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा और धांसू डिस्प्ले मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।
Samsung Galaxy 07
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। सैमसंग का यह एंट्री लेवल फोन 6.7 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। फोन मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। सैमसंग के इस फोन की बैटरी 5000mAh की है।
Samsung Galaxy M06 5G
4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। इस फोन में आपको शानदार एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेंगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7.0 पर काम करता है।
Samsung Galaxy M05
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7489 रुपये है। फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट में कंपनी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। यह फोन हीलियो G85 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
