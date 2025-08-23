150W तक की चार्जिंग वाले तीन धांसू फोन, 5 मिनट में 50% चार्ज, बैटरी 7000mAh तक की top 3 phones with up to 150W charging 50 percent charge in just 5 minute battery up to 7000mah, Gadgets Hindi News - Hindustan
150W तक की चार्जिंग वाले तीन धांसू फोन, 5 मिनट में 50% चार्ज, बैटरी 7000mAh तक की

अगर आप अपने लिए एक सुपरफास्ट चार्जिंग वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन 150W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। हमारी इस लिस्ट में वनप्लस का भी फोन शामिल है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 12:00 PM
सुपरफास्ट चार्जिंग वाले फोन यूजर्स को खूब पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि कंपनियां भी आजकल फटाफट चार्जिंग वाले फोन्स को लॉन्च कर रही हैं। साथ ही फोन्स की बैटरी भी बड़ी हो रही है। अगर आप भी अपने लिए एक सुपरफास्ट चार्जिंग वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। 7000mAh तक की बैटरी वाले ये फोन 100W से 150W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इनमें एक ऐसा फोन भी है, जो मात्र 5 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

150W तक की चार्जिंग वाले तीन धांसू फोन, 5 मिनट में 50% चार्ज, बैटरी 7000mAh तक की

Realme GT Neo 3 150W

12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 23490 रुपये है। रियलमी का यह फोन 4500mAh की बैटरी के साथ आता है। फोन का यह टॉप वेरिएंट 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 8100 चिपसेट दे रही है। फोन का डिस्प्ले 6.7 इंच का है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

iQOO Neo 10

आइकू के इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 33998 रुपये है। यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है। फोन 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 19 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। फोन में आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर पर काम करता है।

OnePlus 13

12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 64999 रुपये है। फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार फोन 36 मिनट में 100 पर्सेंट चार्ज हो जाता है फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन IP68/69 रेटिंग के साथ आता है।

