5999 रुपये से कम में खरीदें ये टॉप 3 स्मार्टफोन, मिलेगी 8GB तक की रैम, बैटरी 5000mAh की
अगर आप बेहद किफायती दाम में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको टॉप 3 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ये फोन 5999 रुपये से कम की कीमत में खरीदे जा सकते हैं।
अमेजन की डील में एक से बढ़ कर एक ऑफर दिए जा रहा है। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको टॉप 3 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन 5999 रुपये से कम की कीमत में खरीदे जा सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन फोन को आप धांसू एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम के साथ कई और धांसू फीचर देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।
Tecno POP 9
3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। बैंक ऑफर में आप इस फोन को 599.90 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 299 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस डिवाइस की कीमत को और कम कर सकते हैं। फोन में आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ टोटल 6जीबी रैम मिलेगी। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन मीडियाटेक हीलियो G50 प्रोसेसर पर काम करता है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है।
1. Tecno POP 9 (Startrail Black, 3GB+64GB) |India's 1st Mediatek G50 | IP54 Rated | IR Remote | Dual Speaker with DTS | 36 Month Lag Free Fluency | 15W Fast Charging Support | 5000 mAh Battery
Lava O3 Pro
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये है। सेल में आप इसे 599.90 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 299 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इसे एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 4जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ टोटल 8जीबी तक की रैम मिलेगी। फोन में दिया गया एचडी+ डिस्प्ले 6.56 इंच का है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
2. Lava O3 Pro (Glossy Purple, 4 GB RAM, 64 GB Storage)| Bigger 6.56" HD+ Display | 50 MP AI Triple Rear Camera | 8 MP Front Camera| 5000 mAh Battery | 10W Charging | Charger in Box
itel Zeno 20
3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 5748 रुपये है। फोन पर 250 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 574.8 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस डिवाइस की कीमत तो और कम कर सकते हैं। फोन में आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन 13 मेगापिक्सल के एआई कैमरा के साथ आता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
3. Zeno 20 | AI Vana 2.0 | 3GB RAM 64GB ROM | 6.6" HD+ 90Hz Display | 13MP AI Camera | IP54 Rated | Always-On Display | Dynamic Bar | DTS Sound | 5000mAh Battery |3-Year Fluency|Space Titanium
