मोटोरोला के तीन बेजोड़ फोन, ₹11 हजार से कम में मिलेगी 12GB तक की रैम, बैटरी 7000mAh तक की
मोटोरोला के इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। ये फोन 12जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। फोन में आपको धांसू कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा।
बजट कम है और मोटोरोला का फोन लेने का मन है, तो टेंशन छोड़ दीजिए। आज हम आपको मोटोरोला के तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। साथ ही ये फोन 12जीबी तक की रैम (रैम बूस्ट के साथ) भी ऑफर करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। फोन में आपको बेहतरीन डिस्प्ले और धांसू कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। खास बात है कि ये फोन इस सेगमेंट में शानदार प्रोसेसर और ओएस ऑफर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन्स के बारे में।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22784₹26999
खरीदिये
Motorola G45 5G
4जीबी रैम औकर 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 10997 रुपये का मिल रहा है। फोन में आपको रैम बूस्ट फीचर मिलेगा। इससे इस फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। कंपनी इस स्मार्टफोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।
Motorola G05 4G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन (फॉरेस्ट ग्रीन कलर) अमेजन इंडिया पर 7899 रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी 8जीबी की वर्चुअल रैम ऑफर कर रही है। इससे इसके टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। मोटोरोला का यह फोन मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है। आपको इस फोन में डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Motorola G06 Power
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये का मिल रहा है। रैम बूस्ट फीचर से फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी इस फोन में 1640 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले दे रही है।
फोन में ऑफर किया जा रहा यग डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।