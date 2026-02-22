मोटोरोला के तीन बेजोड़ फोन, ₹11 हजार से कम में मिलेगी 12GB तक की रैम, बैटरी 7000mAh तक की

Feb 22, 2026 11:17 am IST

बजट कम है और मोटोरोला का फोन लेने का मन है, तो टेंशन छोड़ दीजिए। आज हम आपको मोटोरोला के तीन जबर्दस्त फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। साथ ही ये फोन 12जीबी तक की रैम (रैम बूस्ट के साथ) भी ऑफर करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। फोन में आपको बेहतरीन डिस्प्ले और धांसू कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। खास बात है कि ये फोन इस सेगमेंट में शानदार प्रोसेसर और ओएस ऑफर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन्स के बारे में।

Motorola G45 5G 4जीबी रैम औकर 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 10997 रुपये का मिल रहा है। फोन में आपको रैम बूस्ट फीचर मिलेगा। इससे इस फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। कंपनी इस स्मार्टफोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

Motorola G05 4G 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन (फॉरेस्ट ग्रीन कलर) अमेजन इंडिया पर 7899 रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी 8जीबी की वर्चुअल रैम ऑफर कर रही है। इससे इसके टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। मोटोरोला का यह फोन मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है। आपको इस फोन में डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

Motorola G06 Power 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये का मिल रहा है। रैम बूस्ट फीचर से फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी इस फोन में 1640 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले दे रही है।