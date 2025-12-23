5500 रुपये से कम में मिल रहे ये तीन LED TV, सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 4999 रुपये
बेहद कम बजट में तगड़े फीचर्स वाला एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तीन धाकड़ ऑप्शन मौजूद हैं। हम जिन टीवी की बात कर रहे हैं, उनकी कीमत 5500 रुपये से कम है। इन टीवी की लिस्ट में थॉमसन का भी टीवी शामिल है।
Thomson 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition
थॉमसन का यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5499 रुपये का मिल रहा है। कंपनी इस टीवी पर 5 पर्सेंट तक कैशबैक भी दे रही है। टीवी पर 2100 रुपये तक का एक्सचेंज ञफर भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 194 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, टीवी में कंपनी एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24HDNDQEETB)
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 4999 रुपये का मिल रहा है। इस टीवी पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ शानदार एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। इस डिल्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है।
Uniboom ULTIMA 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition with 30W Sounbar Edition
इस टीवी की कीमत 5090 रुपये है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2100 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी की ईएमआई 179 रुपये से शुरू हो रही है। फीचर्स की जहां तक बात है, तो टीवी में कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में HDMI और USB पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
