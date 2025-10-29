बेहद किफायती और तगड़े फीचर वाले टॉप 3 LED TV, कीमत 6 से 7 हजार रुपये के बीच

संक्षेप: हम आपको यहां तीन बेहतरीन एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 6 हजार रुपये से 7 हजार रुपये बीच है। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। टीवी पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है।

6 से 7 हजार रुपये के बजट में एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए। हम आपको यहां तीन बेहतरीन एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 6 हजार रुपये से 7 हजार रुपये बीच है। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। टीवी पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और जबर्दस्त साउंड मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

MarQ by Flipkart 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV (32HDNDQEE1B) इस टीवी की कीमत 6749 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस टीवी की व्यूइंग ऐंगल 178 डिग्री का है। दमदार साउंड के लिए इसमें आपको 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 2 USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट के साथ 1 AV पोर्ट दिया गया है।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV (32FSN) इस टीवी की कीमत 6699 रुपये है। फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 300 निट्स का है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस टीवी में सराउंड साउंड के साथ 20 वॉट का आउटपुट दे रही है।