टॉप 3 LED TV, तीनों की कीमत मात्र 6999 रुपये, मिलेगा धांसू डिस्प्ले और दमदार साउंड

टॉप 3 LED TV, तीनों की कीमत मात्र 6999 रुपये, मिलेगा धांसू डिस्प्ले और दमदार साउंड

संक्षेप:

इन टीवी की कीमत मात्र 6999 रुपये है। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में Foxsky और VW के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। 

Feb 02, 2026 02:04 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कम बजट में नया टीवी लेना चाहते हैं, तो अब देर न करें। फ्लिपकार्ट पर बेहद किफायती दाम में शानदार एलईडी टीवी मिल रहे हैं। इन टीवी की कीमत मात्र 6999 रुपये है। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में Foxsky और VW के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV (32FSN)

इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये है। टीवी में कमाल के फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले 300 निट्स के ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। इसका साउंड आउटपुट 20 वॉट का है। टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है। आपको इस टीवी में कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट भी मिलेगा।

VW 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये का मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले दिया गया है। ट्रू डिस्प्ले वाले इस टीवी का डिजाइन भी एजलेस है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल भी 300 निट्स का है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है। टीवी का व्यूइंग ऐंगल 178 डिग्री का है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस फोन के लिए मची लूट, लॉन्च प्राइस से ₹6 हजार कम हुई कीमत, कैशबैक भी

XElectron 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition

टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये है। टीवी में आपको 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 32 इंच का शानदार डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट और A+ ग्रेड पैनल से लैस है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी में आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का आउटपुट मिलेगा। टीवी का डिजाइन भी फ्रेमलेस है, जो इसके लुक को काफी प्रीमियम बना देता है।

ये भी पढ़ें:जियो से मात्र 1 रुपये महंगा प्लान, यूजर्स को 4 हजार रुपये का फायदा, ओटीटी भी
