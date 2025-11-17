इन तीन LED TV के लिए मची लूट, कीमत 5 हजार रुपये से कम, मिलेगा जबर्दस्त साउंड

संक्षेप: इन एलईडी टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 5 हजार रुपये से कम है। आप चाहें, तो इन टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इनमें एक टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको 30 वॉट तक का साउंड मिलेगा।

Mon, 17 Nov 2025 11:30 AM

बेहद किफायती दाम में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको टॉप 3 बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एलईडी टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 5 हजार रुपये से कम है। आप चाहें, तो इन टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इनमें एक टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Uniboom ULTIMA 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 4991 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2100 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

InnoQ Sounbar 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV यह टीवी 4990 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 5 पर्सेंट तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह टीवी 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए थंडर ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें यूएसबी और HDMI पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।