इन तीन LED TV के लिए मची लूट, कीमत 5 हजार रुपये से कम, मिलेगा जबर्दस्त साउंड
संक्षेप: इन एलईडी टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 5 हजार रुपये से कम है। आप चाहें, तो इन टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इनमें एक टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको 30 वॉट तक का साउंड मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
बेहद किफायती दाम में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको टॉप 3 बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एलईडी टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर 5 हजार रुपये से कम है। आप चाहें, तो इन टीवी को कैशबैक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इनमें एक टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
Uniboom ULTIMA 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition
इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 4991 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2100 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।
InnoQ Sounbar 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV
यह टीवी 4990 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 5 पर्सेंट तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह टीवी 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए थंडर ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें यूएसबी और HDMI पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24HDNDQEETB)
इस टीवी की कीमत 4899 रुपये है। फ्लिपकार्ट पर टीवी 5 पर्सेंट कैशबैक ऑफर के साथ उपलब्ध है। आप इस टीवी को 173 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ शानदार एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले भी 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।
सम्बंधित सुझाव
36% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13490₹21240
खरीदिये
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
41% OFF
Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
- Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
₹18999₹31999
खरीदिये
54% OFF
TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
- TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
₹16490₹35990
खरीदिये
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।