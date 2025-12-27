डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त LED Smart TV, कीमत 7000 से 7500 रुपये के बीच

संक्षेप: किफायती दाम में नया एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 7500 रुपये से कम है। ऑफर में आप इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Dec 27, 2025 03:15 pm IST

Coocaa S4U Plus 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV 2025 Edition with Dolby Audio यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी को 2 हजार रुपये तक और सस्ता कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको नैरो फ्रेम डिजाइन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है।

KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV with 30W Sound Output & Bezel-Less Design (32SE5001BL)

इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2 हजार रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के के फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। आपको इसमें 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।