Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top 3 led smart tv priced between rupees 7000 to 7500
डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त LED Smart TV, कीमत 7000 से 7500 रुपये के बीच

डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त LED Smart TV, कीमत 7000 से 7500 रुपये के बीच

संक्षेप:

किफायती दाम में नया एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 7500 रुपये से कम है। ऑफर में आप इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Dec 27, 2025 03:15 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

55% OFF

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

  • checkKodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
amazon-logo

₹8499

₹18999

खरीदिये

discount

54% OFF

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

  • checkXiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
amazon-logo

₹11499

₹24999

खरीदिये

discount

58% OFF

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
amazon-logo

₹7999

₹18999

खरीदिये

discount

30% OFF

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

  • checkKodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

किफायती दाम में नया एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 7500 रुपये से कम है। ऑफर में आप इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये टीवी शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आते हैं। इनमें आपको बैहतरीन डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

discount

55% OFF

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

  • checkKodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
amazon-logo

₹8499

₹18999

खरीदिये

discount

54% OFF

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

  • checkXiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
amazon-logo

₹11499

₹24999

खरीदिये

discount

58% OFF

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
amazon-logo

₹7999

₹18999

खरीदिये

discount

30% OFF

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)

  • checkKodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

Coocaa S4U Plus 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV 2025 Edition with Dolby Audio

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी को 2 हजार रुपये तक और सस्ता कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको नैरो फ्रेम डिजाइन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप लाया शानदार Happy New Year 2026 स्टिकर, यादगार होगा नए साल का जश्न

KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV with 30W Sound Output & Bezel-Less Design (32SE5001BL)

इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2 हजार रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के के फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। आपको इसमें 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

ये भी पढ़ें:वीवो के नए फोन में 7200mAh की बैटरी, मेन कैमरा 50MP का, 16 जनवरी को लॉन्च

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO)

आप इस टीवी को 7499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक और 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी भी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 30 वॉट का सराउंड साउंड मिलेगा। टीवी में कंपनी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट भी दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।