डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त LED Smart TV, कीमत 7000 से 7500 रुपये के बीच
किफायती दाम में नया एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 7500 रुपये से कम है। ऑफर में आप इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
सम्बंधित सुझाव
Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
- Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
₹8499₹18999
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
- Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
₹11499₹24999
VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
- VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
₹7999₹18999
Coocaa S4U Plus 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV 2025 Edition with Dolby Audio
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी को 2 हजार रुपये तक और सस्ता कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको नैरो फ्रेम डिजाइन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है।
KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV with 30W Sound Output & Bezel-Less Design (32SE5001BL)
इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2 हजार रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के के फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। आपको इसमें 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।
Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO)
आप इस टीवी को 7499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक और 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी भी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 30 वॉट का सराउंड साउंड मिलेगा। टीवी में कंपनी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट भी दे रही है।
