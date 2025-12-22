Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top 3 budget smartphones launched in 2025 offering up to 12gb ram list includes motorola samsung and realme
इस साल के टॉप 3 किफायती फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, बैटरी 7000mAh तक की, कीमत 8 हजार से कम

इस साल के टॉप 3 किफायती फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, बैटरी 7000mAh तक की, कीमत 8 हजार से कम

संक्षेप:

इस साल एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काफी हलचल रही। कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में अपने नए डिवाइसेज को लॉन्च किया है। आज हम आपको इस साल इस सेगमेंट में लॉन्च हुए टॉप 3 फोन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 22, 2025 10:44 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G06

Motorola Moto G06

  • checkBlack
  • check4GB/up to 8GB RAM
  • check128GB/up to 256GB Storage

₹7999

और जाने

discount

33% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9349

₹13999

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

साल 2025 में कई सारे स्मार्टफोन्स की मार्केट में एंट्री हुई है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर कैटिगरी में एक से बढ़ कर एक स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। इस साल एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काफी हलचल रही। कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में अपने नए डिवाइसेज को लॉन्च किया है। आज हम आपको इस साल इस सेगमेंट में लॉन्च हुए टॉप 3 फोन्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट सैमसंग और मोटोरोला के भी फोन शामिल है। इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी और 12जीबी तक की रैम मिलेगी। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G06

Motorola Moto G06

  • checkBlack
  • check4GB/up to 8GB RAM
  • check128GB/up to 256GB Storage

₹7999

और जाने

discount

33% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9349

₹13999

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

Motorola G06 Power

मोटोरोला का यह फोन इस साल अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये है। कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी रैम बूस्ट के साथ आता है। इससे फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें हीलियो G81 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 7000mAh बैटरी मिलेगी, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy M07

यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। अक्टूबर में लॉन्च हुए इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। फोन में आपको 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह फोन मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:न्यू ईयर के लिए वॉट्सऐप का तगड़ा फीचर, अब आएगा मेसेज सेंड करने का असली मजा

Realme Narzo 80 Lite 4G

रियलमी ने इस फोन को जुलाई में लॉन्च किया था। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7496 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट दिया गया है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। रियलमी का यह फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर पर काम करता है। इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.67 इंच का है। यह एचडी+ डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

24% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹14879

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12399

₹13999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Gadgets Hindi News Realme अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।