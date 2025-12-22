इस साल के टॉप 3 किफायती फोन, मिलेगी 12GB तक रैम, बैटरी 7000mAh तक की, कीमत 8 हजार से कम
इस साल एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काफी हलचल रही। कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में अपने नए डिवाइसेज को लॉन्च किया है। आज हम आपको इस साल इस सेगमेंट में लॉन्च हुए टॉप 3 फोन्स के बारे में बता रहे हैं।
साल 2025 में कई सारे स्मार्टफोन्स की मार्केट में एंट्री हुई है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर कैटिगरी में एक से बढ़ कर एक स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। इस साल एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काफी हलचल रही। कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में अपने नए डिवाइसेज को लॉन्च किया है। आज हम आपको इस साल इस सेगमेंट में लॉन्च हुए टॉप 3 फोन्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट सैमसंग और मोटोरोला के भी फोन शामिल है। इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी और 12जीबी तक की रैम मिलेगी। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
Motorola G06 Power
मोटोरोला का यह फोन इस साल अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये है। कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी रैम बूस्ट के साथ आता है। इससे फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें हीलियो G81 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 7000mAh बैटरी मिलेगी, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Samsung Galaxy M07
यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। अक्टूबर में लॉन्च हुए इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। फोन में आपको 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह फोन मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।
Realme Narzo 80 Lite 4G
रियलमी ने इस फोन को जुलाई में लॉन्च किया था। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7496 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट दिया गया है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। रियलमी का यह फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर पर काम करता है। इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.67 इंच का है। यह एचडी+ डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।