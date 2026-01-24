Hindustan Hindi News
टॉप 3 किफायती LED TV, सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 7799 रुपये, लिस्ट में एलजी भी

संक्षेप:

Jan 24, 2026 11:24 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नया टीवी खरीदना चाह रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन मत लीजिए। हम आपको यहां अमेजन पर मिल रहे टॉप 3 बेहद किफायती टीवी के बारे में बता रहे हैं। इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 7799 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में एलजी का भी टीवी शामिल है। इन टीवी में आपको सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही इनमें तगड़ा साउंड भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3

इस टीवी की कीमत 7799 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 389 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी लाइव है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए 24 वॉट के आउटपुट के साथ बॉक्स स्पीकर दे रही है।

Limeberry 80 cm (32 Inch) Smart Android LED TV

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 8799 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 439 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इसमें 32 इंच का शानदार डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी बेहतरीन फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है। टीवी में 1जीबी रैम और 8जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी बिल्ट-इन डॉल्बी साउंडबार ऑफर कर रही है।

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

एलजी का यह टीवी अमेजन पर 13990 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 699 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर में भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो एलजी का यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें कंपनी 10 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है।

इन टीवी पर भी बंपर ऑफर

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
