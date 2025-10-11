108MP कैमरा और 12GB तक की रैम वाले टॉप 3 बजट स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से कम
108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले इन फोन की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। ये फोन तगड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
बजट सेगमेंट में 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। ये फोन तगड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। हमारी इस लिस्ट में पोको, टेक्नो और रेडमी के फोन शामिल है। खास बात है कि ये सारे डिवाइस 5G हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
POCO M6 Plus 5G
6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 10,450 रुपये है। फोन 6जीबी वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। वहीं, सेल्फी के लिए इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 मिलेगा। यह फोन 5030mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Redmi 13 5G
6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 11157 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE चिपसेट पर काम करता है। इस फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।
Tecno Pova 6 Neo 5G
6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 11,999 रुपये है। फोन 6जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आता है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 108 मेगापिक्सल का एआई कैमरा मिलेगा। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर काम करता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।