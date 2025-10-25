Hindustan Hindi News
120W की चार्जिंग वाले टॉप 3 फोन, बैटरी 7000mAh तक की, कैमरा और प्रोसेसर भी तगड़ा

Sat, 25 Oct 2025 12:22 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन आजकल यूजर्स तो काफी पसंद आ रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए एक ऐसे फोन की तलाश कर रहे हैं, तो फटाफट चार्ज हो जाता हो, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इन डिवाइसेज में आपको 7000mAh की बैटरी मिलेगी। फास्ट चार्जिंग और पावरफुल बैटरी के अलावा इन फोन में आपको धांसू कैमरा और दमदार प्रोसेसर भी मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Realme GT 7 5G

12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 41099 रुपये है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रियलमी का यह फोन 6.78 इंच के डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9400e दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है।

iQOO Neo 10

8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 33,998 रुपये है। यह फोन 7000mAh की बैटरी और 120W की फास्ट चार्जिंग से लैस है। फोन 19 मिनट में 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। फोन में आपको 1.5K रेजॉलूशन और 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ शानदार डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 5500 निट्स का है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 दे रही है।

Redmi Note 13 Pro+

8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 27999 रुपये है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का यह फोन डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा चिपसेट पर काम करता है। इस फोन में आपको शानदार कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रही है।

