ये टॉप 10 सैमसंग टीवी ऑडियो-डिस्प्ले के मामले में हैं नंबर वन, हजारों रुपये का छप्परफाड़ डिस्काउंट
Top 10 Samsung TV: अगर आप इस सीजन अपने लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग के ये 10 ऑप्शन्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
Top 10 Samsung TV: सैमसंग दुनिया की सबसे भरोसेमंद TV ब्रांड्स में से एक है, जो हर बजट और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां हम आपको उन सभी टॉप 10 सैमसंग टीवी के बारे में बता रहे हैं, जो कमाल की पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। चाहे आप मूवी लवर हों, गेमिंग पसंद करते हों या सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए TV ढूंढ रहे हों, ये हर कैटेगरी में बेस्ट मॉडल उपलब्ध कराता है।
1. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 17,900 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 10,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 3,663 रुपये ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें आपको एचडी डिस्प्ले, स्मूद स्ट्रीमिंग के लिए वाई-फाई 5 और पावरफुल 20W साउंड मिलता है। आप आसानी से मोबाइल, लैपटॉप या एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, वेब ब्राउजर, मोबाइल मिररिंग और 100+ फ्री चैनल्स के साथ कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 20W साउंड और क्यू-सिम्फनी सपोर्ट
एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से कंट्रोल
मोबाइल और एप्पल डिवाइस कनेक्टिविटी
100+ फ्री चैनल्स सैमसंग टीवी प्लस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD रेजोल्यूशन
50 Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए कम
2. Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
इस 43 इंच टीवी की कीमत 27,500 रुपये है। इसे पर 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 21,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एफएचडी डिस्प्ले (1920x1080) के साथ क्लियर और शार्प पिक्चर मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई-5, ब्लटूथू, एचडीएमआई, यूएसबी जैसे सर्विसेज दी गई हैं। साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें 20W आउटपुट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड दिए गए हैं। यह एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
FHD रेजोल्यूशन के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट
पावरफुल 20W साउंड + क्यू-सिम्फनी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट
4K सपोर्ट नहीं
हाई-एंड स्मार्ट फीचर्स लिमिटेड
3. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 39,500 रुपये है। इसके साथ 39% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 23,990 रुपये हो जाती है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर और भी क्लियर और डिटेल्ड दिखती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2 जैसे ऑप्शन्स मौजूद हैं। ऑडियो के लिए 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर
ब्लूटूथ 5.2 और एचडीएमआई सपोर्ट
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी के साथ इमर्सिव ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट
ऑडियो आउटपुट केवल 20W
USB पोर्ट केवल 1
4. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
इस 43 इंच स्मार्ट टीवी की कीमत 43,200 रुपये है। इस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 25,990 रुपये हो गई है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर एक्सपीरियंस मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 एचडीएमआई पोर्ट, 1 यूएसबी पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी, ब्लूटूथ ऑडियो जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD पिक्चर क्वालिटी
एलेक्सा और बिक्सबी जैसे वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
सोलरसेल रिमोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट
20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम
1 स्टार रेटिंग
केवल 1 USB पोर्ट
5. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
अगर आप 55 इंच का टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो 55,200 रुपये के बजाय यह टीवी 36,990 रुपये में खरीद सकते हैं। 9 महीने तक 4110 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको क्लियर और डिटेल्ड विजुअल्स मिलते हैं। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। इसमें 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 और इथरनेट लैन दिए गए हैं। इसमें 20W आउटपुट के साथ क्यू-सिम्फनी जैसे फीचर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल 4K और HDR10+ से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट दोनों का सपोर्ट
IoT सेंसर, स्मार्टथिंग्स और मल्टी कंट्रोल सपोर्ट
4 स्टार एनर्जी रेटिंग
बेजल-लेस स्लिम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग या स्पोर्ट्स के लिए कम
20W ऑडियो आउटपुट बड़े कमरों के लिए थोड़ा कमजोर
सिर्फ 1 USB पोर्ट, मल्टी-डिवाइस यूज़र्स के लिए लिमिटेड
6. Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
इस टीवी की कीमत 75,500 रुपये है। इस पर 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 43,990 रुपये रह जाती है। यह QLED 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी (3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट) उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन चाहते हैं। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, 3 HDMI और 1 USB पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। साउंड के लिए 20W आउटपुट के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले और 4K रेजोल्यूशन से शानदार कलर और ब्राइटनेस
ब्लूटूथ 5.3 और Wi-Fi 5 से स्मूद कनेक्टिविटी
एडवांस फीचर्स: कराओके माइक, मल्टी व्यू, जेनरेटिव वॉलपेपर, वर्कआउट ट्रैकर
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी से अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम
सिर्फ 1 USB पोर्ट
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz, हाई-एंड गेमिंग और स्पोर्ट्स व्यूइंग के लिए कम
7. Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
यह एक किफायती टीवी है। इसकी कीमत 18,900 रुपये है, जिसे 29% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी (1366x768) LED स्मार्ट टीवी है, जो उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो बजट में स्टाइलिश ऑप्शन है। इसमें 20W डॉल्बी डिजिटल साउंड और प्योरकलर तकनीक दी गई है। स्मार्ट फीचर्स जैसे पर्सनल कम्यूटर मोड, स्क्रीन स्क्रीन और म्यूजिक सिस्टम इसे मल्टी-यूज बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड से अच्छा ऑडियो
पर्सनल स्क्रीन जैसे स्मार्ट फीचर्स
ड्यूल वारंटी (पैनल पर 2 साल तक)
क्यों खोजें विकल्प
एचडी रेडी
सिर्फ 1 USB पोर्ट, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट लिमिटेड
20W साउंड बड़े कमरे के लिए कम
8. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black)
यह 65 इंच का टीवी है। इसकी कीमत 49,600 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 28,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,416 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो क्रिस्टल प्रोसेसर के साथ आता है। आधुनिक फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। 20W के स्पीकर्स, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डायनेमिक क्रिस्टल कलर और HDR10+
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतरीन ऑडियो
स्मार्टथिंग्स हब, एयरप्ले 2 जैसे एडवांस स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम
50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड
Dolby Vision सपोर्ट मौजूद नहीं
9. Samsung 189 cm (75 inches) D Series Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA75DUE77AKXXL (Black)
यह 75 इंच का स्मार्ट टीवी है। इसकी कीमत 1,38,100 रुपये के बजाय 77,990 रुपये हो गई है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो कमाल की पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4के और एचडीआर10+ सपोर्ट इसे रियलिस्टिक बनाता है। इसमें 20W के स्पीकर्स, क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड ऑडियो जैसे फीचस दिए गए हैं। इसमें 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A, वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K Ultra HD पिक्चर क्वालिटी
क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ इमर्सिव ऑडियो
कई कनेक्टिविटी विकल्प
स्लिम और बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
20W स्पीकर्स बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं
50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड
10. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black)
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 1,01,390 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 56,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4के अल्ट्रा एचडी क्रिस्टल यूएचडी स्मार्ट टीवी है, जो कमाल का वीडियो और ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। ऑडियो के लिए 20W 2CH स्पीकर्स, क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड की सुविधा दी गई है। स्मार्ट फीचर्स में बिक्सबी वॉयस, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K Ultra HD और HDR10+ विज़ुअल्स
क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ इमर्सिव ऑडियो
बिक्सबी, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट, एप्पल एयरप्ले
क्यों खोजें विकल्प
20W स्पीकर्स बड़े कमरे के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।