ये टॉप 10 सैमसंग टीवी ऑडियो-डिस्प्ले के मामले में हैं नंबर वन, हजारों रुपये का छप्परफाड़ डिस्काउंट

Top 10 Samsung TV: अगर आप इस सीजन अपने लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग के ये 10 ऑप्शन्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा।

Wed, 24 Sep 2025 10:27 AM

Top 10 Samsung TV: सैमसंग दुनिया की सबसे भरोसेमंद TV ब्रांड्स में से एक है, जो हर बजट और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां हम आपको उन सभी टॉप 10 सैमसंग टीवी के बारे में बता रहे हैं, जो कमाल की पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। चाहे आप मूवी लवर हों, गेमिंग पसंद करते हों या सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए TV ढूंढ रहे हों, ये हर कैटेगरी में बेस्ट मॉडल उपलब्ध कराता है।

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 17,900 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 10,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 3,663 रुपये ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें आपको एचडी डिस्प्ले, स्मूद स्ट्रीमिंग के लिए वाई-फाई 5 और पावरफुल 20W साउंड मिलता है। आप आसानी से मोबाइल, लैपटॉप या एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, वेब ब्राउजर, मोबाइल मिररिंग और 100+ फ्री चैनल्स के साथ कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications रेजोल्यूशन HD (1366 x 768) रिफ्रेश रेट 50Hz कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 HDMI (HDMI eARC), USB-A, ईथरनेट, RF इन साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी, अडैप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स वॉयस असिस्टेंस, सैमसंग टीवी प्लस (100+ मुफ्त चैनल), वेब ब्राउजर, मोबाइल मिररिंग, एयरप्ले सपोर्ट क्यों खरीदें पावरफुल 20W साउंड और क्यू-सिम्फनी सपोर्ट एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट से कंट्रोल मोबाइल और एप्पल डिवाइस कनेक्टिविटी 100+ फ्री चैनल्स सैमसंग टीवी प्लस क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD रेजोल्यूशन 50 Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए कम

इस 43 इंच टीवी की कीमत 27,500 रुपये है। इसे पर 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 21,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एफएचडी डिस्प्ले (1920x1080) के साथ क्लियर और शार्प पिक्चर मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई-5, ब्लटूथू, एचडीएमआई, यूएसबी जैसे सर्विसेज दी गई हैं। साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें 20W आउटपुट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड दिए गए हैं। यह एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है।

Specifications रेजोल्यूशन FHD (1920 x 1080) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 HDMI (HDMI eARC), USB-A, ईथरनेट, RF इन साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी, अडैप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स वॉइस असिस्टेंस, सैमसंग टीवी प्लस (100+ चैनल), वेब ब्राउजर, मोबाइल मिररिंग, एयरप्ले एनर्जी रेटिंग 5 स्टार (48 kWh/Year) क्यों खरीदें FHD रेजोल्यूशन के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट पावरफुल 20W साउंड + क्यू-सिम्फनी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट 4K सपोर्ट नहीं हाई-एंड स्मार्ट फीचर्स लिमिटेड

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 39,500 रुपये है। इसके साथ 39% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 23,990 रुपये हो जाती है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर और भी क्लियर और डिटेल्ड दिखती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2 जैसे ऑप्शन्स मौजूद हैं। ऑडियो के लिए 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड की सुविधा मिलती है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB-A, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट LAN, HDMI eARC, RF In, Anynet+ (HDMI-CEC) साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी, ब्लूटूथ ऑडियो क्यों खरीदें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर ब्लूटूथ 5.2 और एचडीएमआई सपोर्ट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी के साथ इमर्सिव ऑडियो क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट ऑडियो आउटपुट केवल 20W USB पोर्ट केवल 1

इस 43 इंच स्मार्ट टीवी की कीमत 43,200 रुपये है। इस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 25,990 रुपये हो गई है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर एक्सपीरियंस मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 एचडीएमआई पोर्ट, 1 यूएसबी पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी, ब्लूटूथ ऑडियो जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB-A, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट LAN, HDMI eARC, Anynet+ (HDMI-CEC), RF इन साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, क्यू-सिम्फनी, ब्लूटूथ ऑडियो स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा और बिक्सबी, सोलरसेल रिमोट, सैमसंग टीवी प्लस, वेब ब्राउज़र, IoT सपोर्ट, स्मार्टथिंग्स हब, एयरप्ले, मल्टी कंट्रोल, डेली, वर्कआउट ट्रैकर, स्टोरेज शेयरिंग क्यों खरीदें 4K Ultra HD पिक्चर क्वालिटी एलेक्सा और बिक्सबी जैसे वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट सोलरसेल रिमोर्ट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 50 Hz रिफ्रेश रेट 20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम 1 स्टार रेटिंग केवल 1 USB पोर्ट

अगर आप 55 इंच का टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो 55,200 रुपये के बजाय यह टीवी 36,990 रुपये में खरीद सकते हैं। 9 महीने तक 4110 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको क्लियर और डिटेल्ड विजुअल्स मिलते हैं। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। इसमें 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 और इथरनेट लैन दिए गए हैं। इसमें 20W आउटपुट के साथ क्यू-सिम्फनी जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट LAN, HDMI eARC, RF In, Anynet+ (HDMI-CEC) साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, Q-सिम्फनी स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, सैमसंग टीवी प्लस, वेब ब्राउजर, IoT सेंसर सपोर्ट, स्मार्टथिंग्स हब, एयरप्ले, मोबाइल-टू-टीवी मिररिंग, डेली+, मल्टी कंट्रोल, वर्कआउट ट्रैकर, बड्स ऑटो स्विच, स्टोरेज शेयरिंग डिस्प्ले फीचर्स क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, HDR10+, प्योर कलर, 4K अपस्केलिंग, मेगा कॉन्ट्रास्ट, UHD डिमिंग, मोशन एक्सेलरेटर, फिल्ममेकर मोड क्यों खरीदें क्रिस्टल 4K और HDR10+ से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट दोनों का सपोर्ट IoT सेंसर, स्मार्टथिंग्स और मल्टी कंट्रोल सपोर्ट 4 स्टार एनर्जी रेटिंग बेजल-लेस स्लिम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग या स्पोर्ट्स के लिए कम 20W ऑडियो आउटपुट बड़े कमरों के लिए थोड़ा कमजोर सिर्फ 1 USB पोर्ट, मल्टी-डिवाइस यूज़र्स के लिए लिमिटेड

इस टीवी की कीमत 75,500 रुपये है। इस पर 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 43,990 रुपये रह जाती है। यह QLED 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी (3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट) उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन चाहते हैं। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, 3 HDMI और 1 USB पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। साउंड के लिए 20W आउटपुट के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी सपोर्ट मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन QLED 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB-A, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.3, HDMI eARC, ईथरनेट LAN, RF इन, Anynet+ (HDMI-CEC) साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, Q-सिम्फनी, अडैप्टिव साउंड, ब्लूटूथ ऑडियो स्मार्ट फीचर्स सैमसंग टीवी प्लस, स्मार्टथिंग्स हब, मैटर हब, IoT सेंसर, एयरप्ले, मल्टी व्यू (2 वीडियो), क्विक रिमोट, कराओके माइक, जेनरेटिव वॉलपेपर, बड्स ऑटो स्विच, वर्कआउट ट्रैकर, डेली+, मल्टी कंट्रोल, स्टोरेज शेयरिंग, वायरलेस टीवी ऑन, वेब ब्राउजर क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले और 4K रेजोल्यूशन से शानदार कलर और ब्राइटनेस ब्लूटूथ 5.3 और Wi-Fi 5 से स्मूद कनेक्टिविटी एडवांस फीचर्स: कराओके माइक, मल्टी व्यू, जेनरेटिव वॉलपेपर, वर्कआउट ट्रैकर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी से अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प 20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम सिर्फ 1 USB पोर्ट 2 स्टार एनर्जी रेटिंग रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz, हाई-एंड गेमिंग और स्पोर्ट्स व्यूइंग के लिए कम

यह एक किफायती टीवी है। इसकी कीमत 18,900 रुपये है, जिसे 29% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी (1366x768) LED स्मार्ट टीवी है, जो उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो बजट में स्टाइलिश ऑप्शन है। इसमें 20W डॉल्बी डिजिटल साउंड और प्योरकलर तकनीक दी गई है। स्मार्ट फीचर्स जैसे पर्सनल कम्यूटर मोड, स्क्रीन स्क्रीन और म्यूजिक सिस्टम इसे मल्टी-यूज बनाते हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz रेजोल्यूशन HD Ready (1366x768) कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट साउंड 20W आउटपुट, डॉल्बी डिजिटल प्लस स्मार्ट फीचर्स पर्सनल कंप्यूटर, स्क्रीन शेयर, म्यूजिक सिस्टम, कंटेंट गाइड, कनेक्ट शेयर मूवी डिस्प्ले एलईडी पैनल, प्योर कलर, मेगा कंट्रास्ट, एचडी पिक्चर क्वालिटी, स्लिम डिजाइन वारंटी 1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल पैनल पर , 12 महीने रिमोट पर क्यों खरीदें डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड से अच्छा ऑडियो पर्सनल स्क्रीन जैसे स्मार्ट फीचर्स ड्यूल वारंटी (पैनल पर 2 साल तक) क्यों खोजें विकल्प एचडी रेडी सिर्फ 1 USB पोर्ट, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट लिमिटेड 20W साउंड बड़े कमरे के लिए कम

यह 65 इंच का टीवी है। इसकी कीमत 49,600 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 28,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,416 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो क्रिस्टल प्रोसेसर के साथ आता है। आधुनिक फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। 20W के स्पीकर्स, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 मौजूद हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB-A, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट LAN, डिजिटल ऑडियो आउट डिस्प्ले डायनामिक क्रिस्टल कलर, क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, HDR10+, 4K अपस्केलिंग, UHD डिमिंग, मोशन एक्सेलरेटर साउंड 20W आउटपुट, 2CH, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, Q-सिम्फनी, ब्लूटूथ ऑडियो स्मार्ट फीचर्स टाइजन ओएस, सैमसंग टीवी प्लस, स्मार्टथिंग्स/मैटर हब, IoT सेंसर, एयरप्ले 2 क्यों खरीदें डायनेमिक क्रिस्टल कलर और HDR10+ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतरीन ऑडियो स्मार्टथिंग्स हब, एयरप्ले 2 जैसे एडवांस स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 20W साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम 50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड Dolby Vision सपोर्ट मौजूद नहीं

यह 75 इंच का स्मार्ट टीवी है। इसकी कीमत 1,38,100 रुपये के बजाय 77,990 रुपये हो गई है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो कमाल की पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4के और एचडीआर10+ सपोर्ट इसे रियलिस्टिक बनाता है। इसमें 20W के स्पीकर्स, क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड ऑडियो जैसे फीचस दिए गए हैं। इसमें 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A, वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे सपोर्ट दिया गया है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC/ARC), 1 USB-A, वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट LAN, RF इन साउंड 20W आउटपुट, 2CH, Q-सिम्फनी, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड डिस्प्ले क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, HDR10+ सपोर्ट, मोशन एक्सेलरेटर, UHD डिमिंग, मेगा कंट्रास्ट, कंट्रास्ट एन्हांसर, 4K अपस्केलिंग, फिल्ममेकर मोड अन्य फीचर्स डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग DVB-T2, एनालॉग ट्यूनर, टीवी की, 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन, स्लिमफिट कैम सपोर्ट, S-शेयर क्यों खरीदें शानदार 4K Ultra HD पिक्चर क्वालिटी क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ इमर्सिव ऑडियो कई कनेक्टिविटी विकल्प स्लिम और बेजल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 20W स्पीकर्स बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं 50Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 1,01,390 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 56,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4के अल्ट्रा एचडी क्रिस्टल यूएचडी स्मार्ट टीवी है, जो कमाल का वीडियो और ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4के दिया गया है। ऑडियो के लिए 20W 2CH स्पीकर्स, क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड की सुविधा दी गई है। स्मार्ट फीचर्स में बिक्सबी वॉयस, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50 Hz डिस्प्ले फीचर्स क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, प्यूरकलर, 4K अपस्केलिंग, HDR10+ सपोर्ट, HDMI ब्लैक लेवल, मेगा कंट्रास्ट, UHD डिमिंग, कंट्रास्ट एन्हांसर, मोशन एक्सेलरेटर, फिल्ममेकर मोड साउंड 20W आउटपुट, 2CH, Q-सिम्फनी, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, ब्लूटूथ ऑडियो स्मार्ट फीचर्स बिक्सबी वॉइस, एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट, मोबाइल-टू-टीवी मिररिंग, साउंड मिररिंग, वायरलेस टीवी ऑन, बड्स ऑटो स्विच, वेब ब्राउजर, स्मार्टथिंग्स हब/मैटर हब/IoT-सेंसर, एप्पल एयरप्ले, डेली+ क्यों खरीदें शानदार 4K Ultra HD और HDR10+ विज़ुअल्स क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ इमर्सिव ऑडियो बिक्सबी, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट, एप्पल एयरप्ले क्यों खोजें विकल्प 20W स्पीकर्स बड़े कमरे के लिए सीमित

